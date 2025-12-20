Ο πρώην πρόεδρος απεικονίζεται σε μια πισίνα με την Γκισλέιν Μάξγουελ και μια άγνωστη γυναίκα.

Η κυβέρνηση Τραμπ, που ήταν αρχικά επιφυλακτική σχετικά με τη δημοσιοποίηση εγγράφων του Τζέφρι Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, επιτέθηκε και πάλι στον Μπιλ Κλίντον, μετά τις αποκαλύψεις των αρχείων.

«Αναρωτιέμαι γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Μπάιντεν αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τα αρχεία...», δημοσίευσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης Τσαντ Γκίλμαρτιν από τον προσωπικό του λογαριασμό X, μαζί με μια μερικώς επεξεργασμένη φωτογραφία του Κλίντον σε μια πισίνα με μια άγνωστη γυναίκα. Μια άλλη φωτογραφία πισίνας που δημοσίευσε ο Γκίλμαρτιν δείχνει την Κλίντον με την Γκισλέιν Μάξγουελ, τη μακροχρόνια συνεργό του Έπσταϊν, η οποία καταδικάστηκε για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας το 2021, όπως αναφέρει το Politico.

Ο Τραμπ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης αντιστάθηκαν επίσης στην δημοσιοποίηση των αρχείων μέχρι που το Κογκρέσο ψήφισε νομοσχέδιο για να το πράξει. Ο Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο τον περασμένο μήνα.

Ο Κλίντον συνδέεται εδώ και καιρό με τον Έπσταϊν, συμβάλλοντας στην ιδιότητά του ως του αγαπημένου μπαμπούλα του MAGA. Ορισμένα μέλη υψηλού προφίλ του κινήματος τον επικαλέστηκαν για την πίεση για την δημοσιοποίηση των αρχείων και συνέχισαν αυτό το μήνυμα αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε μια σειρά από έγγραφα από την έρευνα της κυβέρνησης για τον Έπσταϊν.

«Ο Γλυκός Γουίλι! Ο @BillClinton απλώς χαλαρώνει, χωρίς καμία έγνοια στον κόσμο. Δεν ήξερε τίποτα…» Ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, δημοσίευσε στο X.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/stevencheung47/status/2002135433933959178?s=12}

«Εδώ είναι ο Μπιλ Κλίντον σε ένα τζακούζι δίπλα σε κάποιον του οποίου η ταυτότητα έχει κρυφτεί. Σύμφωνα με τον Νόμο περί Διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε συγκεκριμένες οδηγίες να κρυφτεί μόνο τα πρόσωπα των θυμάτων ή/και των ανηλίκων. Ώρα τα μέσα ενημέρωσης να αρχίσουν να θέτουν πραγματικά ερωτήματα», δημοσίευσε η αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, στον προσωπικό της λογαριασμό στο X.

{https://x.com/abigailmarone/status/2002136727029493885}

Ο νόμος επέτρεψε επίσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να κρυφτεί υλικό που σχετίζεται με ενεργές έρευνες.

Δεν είναι σαφές πότε τραβήχτηκε η προηγουμένως αδημοσίευτη φωτογραφία και πού βρίσκεται η πισίνα.

Ο Κλίντον εμφανίζεται σε φωτογραφίες ποζάροντας με τον Έπσταϊν φορώντας ταιριαστά πουκάμισα, αλληλεπιδρώντας με μια χορεύτρια, καθισμένος με μια γυναίκα που έχει κοπεί στα γόνατά του σε κάτι που μοιάζει με αεροπλάνο και με κάποιον που φαίνεται να είναι ο αείμνηστος ποπ είδωλο Μάικλ Τζάκσον. Ο θρύλος της μουσικής αντιμετώπισε τις δικές του κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών ήδη από το 1993, αν και δεν καταδικάστηκε ποτέ για κανένα έγκλημα.

Ο πρώην πρόεδρος εμφανίζεται επίσης σε ένα δείπνο καθισμένος δίπλα στον ροκ σταρ Μικ Τζάγκερ, μαζί με τον Μάξγουελ και τον Έπσταϊν.

Ο Έπσταϊν αντιμετώπιζε πολιτειακές και ομοσπονδιακές κατηγορίες για πάνω από δύο δεκαετίες σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση και εμπορία δεκάδων ανήλικων κοριτσιών ηλικίας μόλις 14 ετών. Ομολόγησε την ενοχή του στη Φλόριντα για πολιτειακές κατηγορίες το 2008, μία από τις οποίες ήταν για προσέλκυση πορνείας από άτομο κάτω των 18 ετών. Περίμενε δίκη για ομοσπονδιακές κατηγορίες εμπορίας παιδιών όταν αυτοκτόνησε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019. Οι διασυνδέσεις του με τους πλούσιους και ισχυρούς, και οι προσπάθειές του να μην δημοσιοποιηθούν πληροφορίες που σχετίζονται με αυτόν, έχουν γίνει μέρος της εθνικής πολιτικής αφήγησης - εντείνοντας τις διακομματικές επιθέσεις και εμβαθύνοντας τα ρήγματα στη βάση του Τραμπ.

Τα αρχεία ήταν σε μεγάλο βαθμό επεξεργασμένα. Ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Todd Blanche δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι η πρώτη διάδοση θα είναι μερική, με έως και εκατοντάδες χιλιάδες περισσότερα έγγραφα να ακολουθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Ένας εκπρόσωπος του Κλίντον δήλωσε ότι η χρονική στιγμή της δημοσίευσης των εγγράφων το απόγευμα της Παρασκευής έχει ως στόχο «να θωρακιστούν από αυτό που θα ακολουθήσει ή από αυτό που θα προσπαθήσουν να κρύψουν για πάντα».

«Έτσι, μπορούν να δημοσιεύσουν όσες κοκκώδεις φωτογραφίες άνω των 20 ετών θέλουν, αλλά δεν πρόκειται για τον Κλίντον», δημοσίευσε σε μια δήλωση στο X ο Angel Ureña, αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Κλίντον. «Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων εδώ. Η πρώτη ομάδα δεν γνώριζε τίποτα και διέκοψε τον Επστάιν πριν έρθουν στο φως τα εγκλήματά του. Η δεύτερη ομάδα συνέχισε τις σχέσεις μαζί του και μετά. Είμαστε στην πρώτη. Καμία καθυστέρηση από άτομα της δεύτερης ομάδας δεν θα το αλλάξει αυτό».

Ο Κλίντον και ο Επστάιν συνδέονται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, έχοντας συμπεριληφθεί στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους. Έχουν φωτογραφηθεί μαζί αρκετές φορές.

Ο Κλίντον πέταξε με το αεροπλάνο του Έπσταϊν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, κάνοντας ταξίδια στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Ο Ουρένια είπε ότι αυτά τα ταξίδια περιλάμβαναν στάσεις για εργασία που σχετίζεται με το Ίδρυμα Κλίντον.

Ο πρώην πρόεδρος δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για κάποιο αδίκημα σε σχέση με τον Έπσταϊν και είπε ότι δεν γνώριζε τα εγκλήματα του Έπσταϊν, κάτι που επανέλαβε ένας εκπρόσωπος της Κλίντον σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από έξι χρόνια.

Οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν αυτόν τον μήνα πρόσθετες φωτογραφίες από την περιουσία του Έπσταϊν που απεικονίζουν τον Κλίντον.

Ο Τραμπ έχει από καιρό υπονοήσει ότι ο Κλίντον επισκέφθηκε επανειλημμένα το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ, την τοποθεσία φερόμενης σεξουαλικής διακίνησης και κακοποίησης, όπου ο χρηματοδότης φιλοξένησε φίλους υψηλού προφίλ. Αλλά η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, δήλωσε σε μια συνέντευξη στο Vanity Fair που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ έκανε «λάθος» που συνέδεσε τον Κλίντον με την εγκληματική δραστηριότητα του Έπσταϊν.

Ο Τραμπ και ο Έπσταϊν ήταν μακροχρόνιοι φίλοι πριν ο Τραμπ πει ότι είχαν μια διαφωνία πριν από αρκετά χρόνια. Ο πρόεδρος αρνήθηκε ότι διέπραξε κάποιο αδίκημα σε σχέση με τους ισχυρισμούς για τον Έπσταϊν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι συμμετείχε στην επιχείρηση εμπορίας ανθρώπων του Έπσταϊν.