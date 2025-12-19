Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε τα αρχεία Επστάιν.

Ένα μέρος των πολυαναμενόμενων αρχείων του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, δισεκατομμυριούχου Τζέφρι Επστάιν δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, τα έγγραφα αυτά είναι αρχείο με χιλιάδες σελίδες που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ποτέ και περιγράφουν λεπτομερώς το φερόμενο σχέδιο σεξουαλικής εμπορίας του Τζέφρι Επστάιν.

Με τον τίτλο «Βιβλιοθήκη Επστάιν» (αρχείο Επστάιν) το αρμόδιο υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφα τα οποία είναι διαθέσιμα online ΕΔΩ.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου έληγε η προθεσμία που είχε η κυβέρνηση Τραμπ για τη δημοσιοποίησή τους. Οι Δημοκρατικοί κάνουν λόγο για παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου από τον Αμερικανό πρόεδρο, τον οποίο κατηγορούν για απόπειρα συγκάλυψης του πολύκροτου σεξουαλικού σκανδάλου.

{https://www.youtube.com/watch?v=YDvsBbKfLPA}

Τα αρχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή αποτελούν μόνο ένα μέρος του συνόλου των αρχείων του Επστάιν, καθώς ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ότι «εκατοντάδες χιλιάδες» σελίδες θα δημοσιευτούν μέχρι την προθεσμία, αλλά περισσότερες ακόμα θα δημοσιευτούν τις επόμενες εβδομάδες.

{https://twitter.com/Soulvay/status/2002138560267497910}

«Πάνω από 1.200 θύματα»

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ έγραψε επιστολή στο Κογκρέσο μετά την δημοσιοποίηση της πρώτης παρτίδας των αρχείων του Επστάιν. Ο Τοντ Μπλανς ανέφερε πως περισσότερα από 1.200 θύματα και οι οικογένειές τους βρέθηκαν κατά την εξέταση των εγγράφων.

Συνολικά, δημοσιεύθηκαν 300.000 σελίδες αλλά μέχρι στιγμής η μηχανή αναζήτησης του υπουργείου δεν βγάζει αποτελέσματα για τον Ντόναλντ Τραμπ ή τον πρώην πρίγκιπα Άντριου. Όπως μεταδίδουν ανταποκριτές, 254 μασέρ ήταν μέρος μιας λίστας του Επστάιν, τα ονόματα των οποίων έχουν σβηστεί.

Διθυραμβική ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ «είναι η πιο διαφανής στην ιστορία». «Δημοσιεύοντας χιλιάδες σελίδες εγγράφων, συνεργαζόμενη με το αίτημα κλήτευσης της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων και ζητώντας πρόσφατα από τον Πρόεδρο Τραμπ περαιτέρω έρευνες για τους Δημοκρατικούς φίλους του Επστάιν, η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για τα θύματα από ό,τι έχουν κάνει ποτέ οι Δημοκρατικοί», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον.

{https://twitter.com/sentdefender/status/2002128170108268704}

Και οι μαύρες σελίδες

Παρά τον όγκο των εγγράφων (300.000) πολλές σελίδες είναι απλά μαύρες με χρήστες να κάνουν λόγο για φιάσκο.

{https://twitter.com/Unfilteredboss1/status/2002138622016012796}

Σε πολλές περιπτώσεις χρήστες στα social media σχολιάζουν πως από το υπουργείο δεν μπήκαν καν στον κόπο να διαγράψουν γραμμή - γραμμή κάποια επίμαχα στοιχεία, όπως ονόματα -που επικαλείται το υπουργείο για την προστασία των θυμάτων- χλευάζοντας την «διαφάνεια της κυβέρνησης Τραμπ».

{https://twitter.com/BobbyBucketsYT/status/2002138587165544622}

Τα αρχεία Επστάιν

Εκτός από τα ίδια τα αρχεία, ο ομοσπονδιακός νόμος απαιτεί επίσης από την κυβέρνηση να υποβάλει μια σύνοψη τυχόν διορθώσεων που έγιναν στα αρχεία, τις κατηγορίες του υλικού που δημοσιεύθηκαν και παρακρατήθηκαν, και μια πλήρη λίστα «όλων των κυβερνητικών αξιωματούχων και των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων» που κατονομάζονται ή αναφέρονται στα έγγραφα. Αυτά πρέπει να δημοσιοποιηθούν εντός 15 ημερών από τη δημοσιοποίηση των αρχείων.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσιοποιεί επίσης υλικό που είναι ξεχωριστό από τα κυβερνητικά αρχεία για τον Επστάιν, κυρίως έγγραφα και φωτογραφίες από την περιουσία του. Οι Δημοκρατικοί στην επιτροπή έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι σύντομα θα δημοσιοποιήσουν υλικό που παρέδωσαν η J.P. Morgan και η Deutsche Bank σε απάντηση σε κλητεύσεις, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες για τα οικονομικά του Επστάιν.

Οι έρευνες κατά του Επστάιν

Τα αρχεία του Επστάιν αφορούν δύο ομοσπονδιακές έρευνες καθώς και την υπόθεση της κυβέρνησης κατά της συνεργάτιδάς του Γκισλέιν Μάξγουελ. Ο Επστάιν βρέθηκε αντιμέτωπος με έρευνα για πρώτη φορά στη Φλόριντα τη δεκαετία του 2000, όπου τα δικαστικά αρχεία αποκαλύπτουν ότι οι εισαγγελείς εξέτασαν κατηγορίες, όπως η εν γνώσει πειθώ ανηλίκων για δίωξη, η συμμετοχή σε παράνομη σεξουαλική συμπεριφορά με ανηλίκους και η εν γνώσει «στρατολόγηση, δελεασμός και προσέλκυση» ανηλίκων για «συμμετοχή σε κατ' εμπορία σεξουαλική πράξη».

{https://twitter.com/NickProbes/status/2002129490827489661}

Ο δισεκατομμυριούχος τελικά υπέγραψε συμφωνία μη δίωξης, η οποία του επέτρεψε να αποφύγει την ομοσπονδιακή δίωξη με αντάλλαγμα την παραδοχή ενοχής του για τις κρατικές κατηγορίες για προσέλκυση ανηλίκων. Στη συνέχεια, κατηγορήθηκε ξεχωριστά και συνελήφθη με ομοσπονδιακές κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων στη Νέα Υόρκη το 2019. Πέθανε στη φυλακή πριν η υπόθεσή του παραπεμφθεί σε δίκη. Η Μάξγουελ κρίθηκε ένοχη για κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση σε σχέση με την εργασία της με τον Επστάιν και καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης το 2022. Δήλωσε αθώα και υπέβαλε αίτηση την Τετάρτη αμφισβητώντας την κράτησή της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Επστάιν ήταν γνωστό ότι ήταν φίλοι από τη δεκαετία του 1980 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν οι δυο τους τσακωθούν, κάτι που ο Τραμπ έχει ισχυριστεί ότι οφειλόταν στο γεγονός ότι ο Επστάιν έκλεβε εργάτες από το Mar-a-Lago. Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για αδικήματα σε σχέση με τον Επστάιν, αν και η δημοσιοποίηση των αρχείων του έρχεται μετά από άλλα στοιχεία που έχουν εγείρει εικασίες σχετικά με τους δεσμούς του με τον εκλιπόντα δισεκατομμυριούχο, όπως μια φερόμενη επιστολή γενεθλίων προς τον Επστάιν με ένα σχέδιο μιας γυμνής γυναίκας - το οποίο ο Τραμπ αρνήθηκε ότι ήταν από αυτόν - και email στα οποία ο Επστάιν ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια».

Οι διάσημοι και ο Επστάιν

Ο Επστάιν έχει συνδεθεί με διάφορους δισεκατομμυριούχους υψηλού προφίλ. Εργάστηκε για τον ιδιοκτήτη της L Brands, Les Wexner, ως χρηματοδότης, με τον Wexner να πουλάει επίσης στον Επστάιν την έπαυλή του στη Νέα Υόρκη, και ήταν επίσης γνωστό ότι συνεργάστηκε με τον συνιδρυτή της Apollo Capital Management, Leon Black. Μεταξύ των άλλων δισεκατομμυριούχων που είναι γνωστό ότι έχουν συναντηθεί με τον Επστάιν ή είχαν κοινωνικές σχέσεις μαζί του είναι ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, ο συνιδρυτής του LinkedIn Ριντ Χόφμαν, ο συνιδρυτής του PayPal Πίτερ Θιλ, ο συνιδρυτής της Highbridge Capital Γκλεν Ντούμπιν και ο πρώην πρόεδρος της Boston Properties Μορτ Ζάκερμαν, αν και κανένας δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα.

Ο πρόεδρος της Hyatt Hotels, Τόμας Πρίτζκερ, κατονομάστηκε από το θύμα Βιρτζίνια Τζιουγρέ ως ένας από τους φίλους του Επστάιν με τους οποίους φέρεται να αναγκάστηκε να κάνει σεξ, αλλά ο Πρίτζκερ αρνήθηκε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.

{https://twitter.com/visegrad24/status/2002131943656497220}

Εκτός από τους δισεκατομμυριούχους, μεταξύ των άλλων προσωπικοτήτων που συνδέονται με τον Επστάιν είναι ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον - ο οποίος δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για αδικήματα, - και ο (πρώην πρίγκιπας) Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Λάρι Σάμερς, ο δημοσιογράφος Μάικλ Γουλφ, ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, ο Νόαμ Τσόμσι, ο Γούντι Άλεν, ο Μάικλ Τζάκσον, η Όπρα Γουίφρεϊ (όπως φαίνεται και σε σχετική φωτογραφία) και πολλοί άλλοι.