Ο Μαμντάνι δεσμεύτηκε ότι η Νέα Υόρκη θα αντισταθεί τους εκφοβισμούς και τις απειλές του Τραμπ και του το λέει ευθαρσώς.

Ο Ζόχραν Μαμντάνι κοίταξε την κάμερα και είπε στην πρώτη του ομιλία μετά την νίκη του για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης: «Αν κάποιος μπορεί να δείξει σε ένα έθνος που προδόθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ πώς να τον νικήσει, είναι η πόλη που τον ανέδειξε».

«Και αν υπάρχει κάποιος τρόπος να τρομοκρατήσεις έναν αυταρχικό άνθρωπο, είναι καταρρίπτοντας τις ίδιες τις συνθήκες που του επέτρεψαν να συσσωρεύσει εξουσία. Λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, αφού ξέρω ότι παρακολουθείς έχω μόνο αυτό να σου πω: Δώσε προσοχή» είπε ο Μαμντάνι δείχνοντας στον Αμερικανό πρόεδρο ξεκάθαρα τις προθέσεις του.

«...αρχίζουμε λοιπόν!» απάντησε με κεφαλαία και απειλητική διάθεση, αμέσως ο Τραμπ με ανάρτησή του στα social media, πριν καν τελειώσει την ομιλία του ο Μαμντάνι.

«Η Νέα Υόρκη θα παραμείνει μια πόλη μεταναστών, μια πόλη χτισμένη από μετανάστες, τροφοδοτούμενη από μετανάστες και, από απόψε, με οδηγό έναν μετανάστη», είπε ο Μαμντάνι. «Άκουσέ με λοιπόν, Πρόεδρε Τραμπ, όταν σου το λέω αυτό: Για να φτάσεις σε οποιονδήποτε από εμάς, θα πρέπει να περάσεις από όλους μας. Εδώ πιστεύουμε στην υπεράσπιση αυτών που αγαπάμε, είτε είσαι μετανάστης, μέλος της τρανς κοινότητας, μία από τις πολλές μαύρες γυναίκες που ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε από μια ομοσπονδιακή θέση, μια ανύπαντρη μητέρα που περιμένει ακόμα να μειωθεί το κόστος στα τρόφιμα, είτε οποιοσδήποτε άλλος με την πλάτη στον τοίχο», συνέχισε ο Μαμντάνι.

«Η Νέα Υόρκη δεν θα είναι πια μια πόλη όπου μπορείς να διακινείς την ισλαμοφοβία και να κερδίζεις εκλογές» συνέχισε ο Μαμντάνι σε μία κατά μέτωπο επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ομιλία του Μαμντάνι έθεσε άμεσα το στίγμα για το είδος της σχέσης που θα έχει με τον Τραμπ, ο οποίος έχει στείλει ομοσπονδιακούς πράκτορες κατά της μετανάστευσης και στρατεύματα της Εθνοφρουράς σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ. Ο νέος δήμαρχος είπε ότι η Νέα Υόρκη θα σταθεί ενωμένη απέναντι στον Τραμπ και σε αυτό που περιέγραψε ως προσωπικότητες τύπου Τραμπ που κυνηγούν την εργατική τάξη.

«Θα θέσουμε τους κακούς ιδιοκτήτες ακινήτων υπόλογους, επειδή οι Ντόναλντ Τραμπ της πόλης μας έχουν γίνει πολύ άνετοι εκμεταλλευόμενοι τους ενοικιαστές τους», είπε ο Μαμντάνι που εχει στο νούμερο 1 της λίστας του την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στην πόλη. «Θα βάλουμε τέλος στην κουλτούρα της διαφθοράς που έχει επιτρέψει σε δισεκατομμυριούχους όπως ο Τραμπ να αποφεύγουν τη φορολογία και να εκμεταλλεύονται τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Θα σταθούμε στο πλευρό των συνδικάτων και θα επεκτείνουμε την προστασία της εργασίας επειδή γνωρίζουμε, όπως ακριβώς κάνει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι όταν οι εργαζόμενοι έχουν ακλόνητα δικαιώματα, τα αφεντικά που επιδιώκουν να τα εκβιάσουν γίνονται πράγματι πολύ μικρά».

Όλα δείχνουν ότι αυτή η μετωπική σύγκρουση έχει τα φόντα να μην λήξει καλά: το ερώτημα είναι για ποιον θα είναι πιο δύσκολα.

Σαρωτική νίκη Μαμντάνι - Οι ψήφοι που έλαβε

Με καταμετρημένες σχεδόν όλες τις ψήφους, - το 91% μέχρι στιγμής- τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν από το Εκλογικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης δείχνουν ότι ο Μαμντάνι κερδίζει με 50,4%,συγκεντρώνοντας 1.036.051 ψήφους.

Ο Κουόμο ακολουθεί με 41,6%, και ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών Σλίβα έλαβε μόλις ποσοστό της τάξης του 7,11%. Ο νυν δήμαρχος Έρικ Άνταμς, του οποίου η αποχώρηση από την κούρσα ήταν πολύ αργά για να αφαιρεθεί το όνομά του από το ψηφοδέλτιο, έλαβε 0,31%, κάτι περισσότερο από 6.000 ψήφους.

Γυναικεία δύναμη στην ομάδα Μαμντάνι

Μιλώντας στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζόχραν Μαμντάνι ανακοίνωσε την ομάδα του. Επικεφαλής θα είναι η Ελάνα Λίοπολντ, συμπρόεδροι θα είναι η Λίνα Καν, η προοδευτική πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου, και η Μαρία Τόρες- Σπρίνγκερ, πρώην πρώτη αντιδήμαρχος. Σύμβουλοι της μεταβατικής δημαρχίας θα είναι η Μέλανι Χάρτζονγκ, πρώην αντιδήμαρχος υγείας και ανθρωπιστικών υπηρεσιών, και η Γκρέις Μπονίλα, επικεφαλής της United Way της Νέας Υόρκης.

Ο Μαμντάνι έχει τονίσει ότι θα προσπαθήσει να οικοδομήσει μια διοίκηση που θα βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη, όχι στην ιδεολογική καθαρότητα. Οι επιλογές του για τη μετάβαση φαίνεται να είναι σύμφωνες με αυτή τη δέσμευση, συμπεριλαμβανομένων έμπειρων κυβερνητικών στελεχών καθώς και προοδευτικών εμπειρογνωμόνων της πολιτικής. Η Τόρες- Σπρίνγκερ ήταν η πρώτη αντιδήμαρχος του απερχόμενου δημάρχου της πόλης, Έρικ Άνταμς.

Ο «δήμαρχος» Τραμπ

Η Νέα Υόρκη παρέμεινε σχετικά αλώβητη από την κυβέρνηση Τραμπ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έστειλε εθνοφρουρά - τουλάχιστον μπρος ώρας- όπως έκανε στο Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον. Ο νυν δήμαρχος, Έρικ Άνταμς, απολάμβανε μια ασυνήθιστη συμμαχία με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, του οποίου η κυβέρνηση απέσυρε ομοσπονδιακή υπόθεση διαφθοράς εναντίον του δημάρχου, ώστε να μπορεί να βοηθήσει καλύτερα στην ατζέντα του προέδρου για τη μετανάστευση.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να μειώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς την πόλη και να εξαπολύσει μια άμεση κατάληψη της εξουσίας - απειλές που έγιναν ακρογωνιαίος λίθος των εκστρατειών των αντιπάλων του Μαμντάνι εναντίον του.

«Θα είναι ο Δήμαρχος Τραμπ» αν κερδίσει ο Μαμντάνι, δήλωσε ο πρώην Κυβερνήτης Άντριου Κουόμο κατά τη διάρκεια της τελευταίας τους τηλεμαχίας, προειδοποιώντας ότι ο Μαμντάνι ήταν πολύ άπειρος και πολύ μεγάλος στόχος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά με τον πρόεδρο.

Καθώς ο Μαμντάνι ανέβαινε από άγνωστο πολιτειακό πρόσωπο σε Δημοκρατικό αστέρι, ο Τραμπ και άλλοι στο κόμμα του προσπάθησαν να παρουσιάσουν τον Μαμντάνι ως το πρόσωπο ενός νέου Δημοκρατικού Κόμματος που δεν συμβαδίζει με τους απλούς Αμερικανούς.

«Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει παραδοθεί στον ριζοσπαστικό σοσιαλιστή Ζοχράν Μαμντάνι και την ακροαριστερή μαφία που τώρα διευθύνει αυτό το σόο », δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής του Κογκρέσου, Μαικ Μαρινέλα, το βράδυ της Τρίτης. «Έχουν αγκαλιάσει με υπερηφάνεια την αποχρηματοδότηση της αστυνομίας, την κατάργηση του ICE, τη φορολόγηση των σκληρά εργαζόμενων Αμερικανών μέχρι θανάτου και την αντικατάσταση της κοινής λογικής με το χάος. Κάθε Δημοκρατικός της Βουλής είναι ανόητα συνένοχος στην κατάρρευση του κόμματός του και οι ψηφοφόροι θα τους κάνουν να πληρώσουν το 2026».

«Ηχώ» του Τραμπ

Σχεδόν πριν από μια δεκαετία, ο Τραμπ ήταν ο τολμηρός αλλά αδοκίμαστος υποψήφιος που σημείωσε μια αξιοσημείωτη πολιτική νίκη αφού έχτισε έναν λαϊκιστικό συνασπισμό, αξιοποίησε τα socia media- κυρίως με fake news-, και υποσχέθηκε ένα κύμα αλλαγής.

Οι ίδιες αυτές ιδιότητες που ώθησαν τον Ρεπουμπλικάνο στον Λευκό Οίκο το 2016 βοήθησαν τον Μαμντάνι να ανέλθει και να γίνει ο μελλοντικός δήμαρχος της γενέτειρας του Τραμπ και της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ. Αλλά αντί να βλέπει τον Μαμντάνι ως ένα Δημοκρατικό ανάλογο για την πορεία του προς την εξουσία, ο Τραμπ τον έχει παρουσιάσει ως το κύριο αντίπαλο και έναν λόγο για τον οποίο μπορεί να επιδιώξει να τιμωρήσει την πόλη.

Και οι δύο φαίνονται έτοιμοι γι' αυτό. Αν και οι περισσότεροι πρόεδροι δεν αφιερώνουν χρόνο στο να ασχολούνται με τους τοπικούς αιρετούς αξιωματούχους, ο Τραμπ δεν είναι ίδιος με τους περισσότερους προέδρους, και η πόλη της Νέας Υόρκης έχει ιδιαίτερη σημασία για αυτόν.

Ο γεννημένος στο Κουίνς πρώην σταρ των reality έχτισε τη φήμη του στο Μανχάταν, όπου έγινε τηλεοπτικός αστέρας από το επιχρυσωμένο ρετιρέ του και αργότερα ξεκίνησε την προεδρική του εκστρατεία αφού κατέβηκε την χρυσή κυλιόμενη σκάλα του. Ο Τραμπ έχει επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην πόλη, προσπαθώντας να ακυρώσει την κατασκευή νέων σηράγγων κάτω από τον ποταμό Χάντσον και επιμένοντας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για την επιστροφή του στις προεδρικές εκλογές πέρυσι να διοργανώσει μια μεγαλοπρεπή εκδήλωση στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν, παρά την αντιδημοτικότητά του στην πόλη.

Καθώς η πόλη ετοιμαζόταν να επιλέξει τον επόμενο δήμαρχό της, ο Τραμπ ενεπλάκη ασυνήθιστα. Χαρακτήρισε ψευδώς τον Μαμντάνι κομμουνιστή και απείλησε να αποσπάσει ομοσπονδιακά κεφάλαια από την πόλη, ή ακόμα και να την καταλάβει, αν εκλεγόταν ο Μαμντάνι. Παράλληλα, μεσάζοντες της κυβέρνησης Τραμπ προσέγγισαν τον Άνταμς για να προσπαθήσουν να τον πείσουν να εγκαταλείψει την εκστρατεία επανεκλογής του, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την πορεία του Μαμντάνι προς τη νίκη.

Την παραμονή των εκλογών, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα θα μείωνε την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση της Νέας Υόρκης αν κέρδιζε ο Μαμντάνι, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «είναι πολύ απίθανο να συνεισφέρω Ομοσπονδιακά Κεφάλαια, εκτός από το ελάχιστο που απαιτείται».

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, αρνήθηκε την Τρίτη να διευκρινίσει ποια κεφάλαια μπορεί να επιδιώξει να παρακρατήσει ο Τραμπ. Το μέλλον θα δείξει...

Ετοιμάζεται για ήττα ο Τραμπ

Αν οι Δημοκρατικοί ανέλθουν στην εξουσία, «θα είναι μια πολύ κακή κατάσταση», είπε ο Τραμπ μετά τη νίκη Μαμντάνι σε πρωινή ενημέρωση γερουσιαστών του.

«Αν κάνουμε αυτό που λέω», οι Δημοκρατικοί δεν θα πάρουν ποτέ την εξουσία, επειδή θα ψηφίσουμε πολλούς νόμους «που είναι καλοί για τη χώρα» είπε.

Αποκάλεσε «καταστροφικό, δημιουργημένο από τους Δημοκρατικούς» το shutdown της κυβέρνησης και επισήμανε πως είναι πλέον το μεγαλύτερο στην αμερικανική Ιστορία, καθώς ξεκίνησε από την 1η Οκτωβρίου. Φυσικά, επέρριψε την ευθύνη στους «ριζοσπάστες Δημοκρατικούς» της Γερουσίας, που έχουν δείξει «μηδενικό ενδιαφέρον» για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης αλλά παραδέχθηκε ότι είναι «μεγάλος παράγοντας» στην ήττα των Ρεπουμπλικανών.

«Χθες το βράδυ, ξέρετε, δεν αναμενόταν να είναι νίκη», είπε για την εκλογή Μαμντάνι. «Οι εκλογές ήταν πολύ "δημοκρατικές» και δεν ήταν καλές για τους Ρεπουμπλικάνους. Αλλά είχαμε μια ενδιαφέρουσα βραδιά και μάθαμε πολλά. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό και θα κάνω μερικές παρατηρήσεις, και μετά από αυτό, θα ζητήσω από τον Τύπο να φύγει» είπε με το γνωστό του ύφος.

Τόνισε πως σύμφωνα με τους δημοσκόπους, όπως ο ίδιος θεωρεί, το κλείσιμο της κυβέρνησης ήταν ένας μεγάλος αρνητικός παράγοντας για τους Ρεπουμπλικάνους - και ότι το γεγονός ότι το όνομά του δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο ήταν «ο μεγαλύτερος παράγοντας».

