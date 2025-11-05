Πριν τη σαρωτική του νίκη ο Ζοχράν Μαμντάνι είχε περιοδεύσει παντού για να πείσει για την υποψηφιότητά του.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης στην ιστορία της πόλης και το γλέντησε δεόντως.

Βέβαια, πριν τη σαρωτική του νίκη ο Μαμντάνι είχε περιοδεύσει παντού για να πείσει για την υποψηφιότητά του. Όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, ο νέος Δήμαρχος της Νέας Υόρκης δεν έκανε περιοδεία μόνο τη μέρα αλλά ως σωστός 34χρονος πήγε και σε κλαμπ.

Στο σχετικό βίντεο φαίνεται σε μία από τις εμφανίσεις του σε πάρτι πριν από την ημέρα των εκλογών στις 4 Νοεμβρίου να χορεύει και να τραγουδά με κόσμο τον ύμνο της Νέας Υόρκης «Empire State of Mind» από την Alicia Keys και του Jay-Z.

{https://www.instagram.com/reel/DQm5Bo9Erkw/?igsh=em9nOHczMnl1dmsz}

Βέβαια, η σχέση του Μαμντάνι δεν είναι τωρινή καθώς έχει ασχοληθέι με τη ραπ μουσική, κυκλοφορώντας και βίντεο κλιπ. Κυκλοφορούσε τη μουσική του με το ψευδώνυμο Mr Cardamom, και σε αυτό το μουσικό παρελθόν βάσισε την προεκλογική του εκστρατεία τις τελευταίες εβδομάδες.

Σε ένα βίντεο που έγινε viral, ο Μαμντάνι εθεάθη να τραγουδάει το τραγούδι του Kendrick Lamar «Not Like Us» ενώ σε άλλο εμφανίστηκε σε ένα κλαμπ του Μπρούκλιν να ερμηνεύει, λέξη προς λέξη, το τζαμαϊκανό dancehall κομμάτι Gyal You a Party Animal του Charly Black.

Η μουσική συνεχίστηκε μέχρι τη νύχτα των εκλογών. Ο Μαμντάνι έκλεισε την νικητήρια ομιλία του με το Dhoom Machale, έναν ύμνο του Bollywood, καθώς η οικογένειά του τον συνόδευσε στη σκηνή, μια στιγμή που φαινόταν να είναι ένα νεύμα στην κληρονομιά του.