Εφετείο έδωσε το «πράσινο φως» για την εφαρμογή του νόμου στη Φλόριντα.

Η πολιτεία της Φλόριντα πήρε το «πράσινο φως» από εφετείο, για την εφαρμογή νόμου που απαγορεύει την αγορά ακινήτων και εκτάσεων από Κινέζους πολίτες.

Το δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα ότι ο νόμος, που εγκρίθηκε το 2023, παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία και προωθεί διακρίσεις. Με ψήφους 2-1, η απόφαση του εφετείου ενδέχεται να ενθαρρύνει κι άλλες πολιτείες να υιοθετήσουν παρόμοιους νόμους.

Σε περισσότερες από 30 πολιτείες τα τοπικά κοινοβούλια συζητούν ή έχουν εγκρίνει νόμους οι οποίοι περιορίζουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα αλλοδαπών. Το 11ο Εφετείο έκρινε ότι οι πολίτες που αμφισβήτησαν τη συνταγματικότητα του νόμου δεν είχαν το νομικό δικαίωμα να προσφύγουν, επειδή εφαρμόζεται για άτομα που ζουν στην Κίνα, ενώ οι ίδιοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Φλόριντα εδώ και πολλά χρόνια.

Επίσης, το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό ότι οι προϋποθέσεις που θέτει ο πολιτειακός νόμος έρχονται σε σύγκρουση με την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί ξένων επενδύσεων και πως υποκινήθηκε από ρατσισμό εναντίον των Κινέζων και των Ασιατών γενικότερα. Πέρυσι, το 11ο Εφετείο με διαφορετική σύνθεση, είχε μπλοκάρει τον νόμο μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική εξέτασή του.

Ο νόμος απαγορεύει σε άτομα που διαμένουν στην Κίνα και δεν είναι Αμερικανοί πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας να αγοράζουν ακίνητα ή εκτάσεις στη Φλόριντα. Στους κατόχους μη τουριστικής βίζας και σε όσους έχουν λάβει άσυλο επιτρέπεται να αγοράζουν μόνο μία κατοικία, έκτασης έως 8 στρεμμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι απέχει τουλάχιστον 8 χιλιόμετρα από οποιαδήποτε στρατιωτική εγκατάσταση.

Οι δύο δικαστές που απέρριψαν την προσφυγή έχουν διοριστεί από Ντόναλντ Τραμπ. Ο τρίτος, που μειοψήφησε, είχε διοριστεί από τον Μπιλ Κλίντον.

