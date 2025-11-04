Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις ευρωπαϊκές αγορές.

Καμπανάκι ανάκλησης σήμανε στις ευρωπαϊκές αγορές για την ανάκληση παγωμένου τσαγιού λόγω πιθανής παρουσίας κομματιών πλαστικού σε ορισμένα μπουκάλια. Ειδικότερα, οι αρχές ασφάλειας τροφίμων στο Λουξεμβούργου προειδοποίησαν το ευρωπαϊκό σύστημα RASFF, για τον κίνδυνο που ενέχεται σε παγωμένο τσάι διαφόρων γεύσεων λόγω πιθανής παρουσίας κομματιών πλαστικού.

Η ανάκληση αφορά σημεία πώλησης στο Λουξεμβούργο, ενώ το προϊόν είχε διανεμηθεί επίσης στην Ολλανδία και τη Γερμανία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά με τραυματισμούς ή προβλήματα υγείας. Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν το συγκεκριμένο προϊόν και να το επιστρέψουν στο κατάστημα αγοράς για επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση.

Αυτές είναι οι επίμαχες συσκευασίες και παρτίδες παγωμένου τσαγιού που ανακαλούνται

Σύμφωνα με την σχετική ειδοποίηση ανάκλησης αποσύρονται από την αγορά λόγω πιθανού κινδύνου παρουσίας ξένων σωμάτων (πλαστικού) οι κάτωθι παρτίδες

Thé glacé Coco Myrtille (Coco Blueberry)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποσότητα: 0,75 L

Κωδικός γραμμής (barcode): 25939507

Ημερομηνία λήξης (DDM): 31/08/2026 – 31/10/2026

Thé glacé Mangue (Mango)

Ποσότητα: 0,75 L

Κωδικός γραμμής (barcode): 21899164

Ημερομηνία λήξης (DDM): 31/08/2026 – 31/10/2026

Thé glacé pastèque (Melon)

Μάρκα: Thirstea

Ποσότητα: 0,75 L

Κωδικός γραμμής (barcode): 8664352

Ημερομηνία λήξης (DDM): 31/08/2026 – 31/10/2026

Μην καταναλώσετε τα προϊόντα αυτά. Επιστρέψτε τα στο κατάστημα αγοράς για επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση. Η ανάκληση αφορά σημεία πώλησης στο Λουξεμβούργο και σε άλλες χώρες όπου διανέμεται η Thirstea.

Λόγω του κινδύνου τραυματισμών/ανεπιθύμητων αντιδράσεων μετά την κατάποση του προϊόντος αυτού, συνιστάται, για προληπτικούς λόγους, σε όσους έχουν στην κατοχή τους προϊόντα που ανήκουν στις επίμαχες παρτίδες να μην τα καταναλώσουν.