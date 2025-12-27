Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της πόλης.

Μισό εκατομμύριο οικογένειες στην Ουκρανία είναι χωρίς ρεύμα στο Κίεβο, όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το SkyNews, έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες διακοπές ρεύματος μετά τις ρωσικές επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της πόλης.

Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, DTEK, αναφέρει ότι περίπου 500.000 οικογένειες βρίσκονται αυτή τη στιγμή χωρίς ρεύμα στην πόλη μετά την επίθεση.

«Οι εργαζόμενοι στην ενέργεια κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να εξαλείψουν τις συνέπειες των βομβαρδισμών το συντομότερο δυνατό», ανέφερε σε ενημέρωσή της.

Νωρίτερα, ο Αντρίι Σιμπίχα, υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, δήλωσε ότι το ένα τρίτο της πόλης είναι επίσης χωρίς θέρμανση.

Στο μεταξύ, ρωσικά συστήματα αεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν σήμερα 111 ουκρανικά drones μέσα σε διάστημα τριών ωρών (14:00 και 17:00) πάνω από έξι ρωσικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων οκτώ drones πάνω από τη Μόσχα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι άλλα 11 drones - με στόχο την Μόσχα - καταρρίφθηκαν αργότερα.

Η Rosaviatsia, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ανακοίνωσε ότι τα αεροδρόμια Βνούκοβο και Σερεμέτιεβο της Μόσχας επέβαλαν προσωρινούς περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.

Να σημειωθεί πως ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι βρίσκεται καθ' οδόν προς τις ΗΠΑ για συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα και εξέφρασε την ελπίδα να βρεθεί συμβιβασμός για ένα ειρηνευτικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου που έχει κηρύξει στη χώρα του η Ρωσία.

Σε ηχητικά μηνύματα που έστειλε στους δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρει η Ουάσινγκτον είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της ειρήνης και ότι το εύρος αυτών των εγγυήσεων εξαρτάται από το τι είναι πρόθυμος να προσφέρει ο Τραμπ.

Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει συνομιλίες με Ευρωπαίους συμμάχους κατά τη διάρκεια μιας στάσης στον Καναδά, ανακοίνωσε σε γραπτό μήνυμα προς τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή.

«Αυτή τη στιγμή πετάμε για τη Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθ' οδόν, θα κάνουμε μια στάση στον Καναδά. Θα έχω μια συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Μαζί, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε διαδικτυακές συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συζητήσει το ευαίσθητο ζήτημα των ουκρανικών εδαφών με τον Τραμπ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.