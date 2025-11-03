«Όσο η ιταλική κυβέρνηση συνεχίζει να σπαταλά τα χρήματα των φορολογουμένων για την Ουκρανία, η Ιταλία, από την οικονομία της μέχρι τους πύργους της, θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά», έγραψε η Ζαχάροβα σε ανάρτησή της στο Telegram.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας κάλεσε για διαμαρτυρία τον Ρώσο πρέσβη στη Ρώμη, Alexey Paramonov , μετά τα χλευαστικά σχόλια της Μαρίας Ζαχάροβα, νωρίτερα τη Δευτέρα.

Πηγές του υπουργείου άφησαν να διαρρεύσει ότι «πρόκειται για ανησυχητικές και άθλιες δηλώσεις διότι επιβεβαιώνουν την άβυσσο χυδαιότητας στην οποία κατρακύλησε η ρωσική ηγεσία».

Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, ειρωνεύτηκε την Ιταλία για την κατάρρευση τμήματος ενός μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη, με αφορμή την στρατιωτική υποστήριξή της προς την Ουκρανία.

«Όσο η ιταλική κυβέρνηση συνεχίζει να σπαταλά τα χρήματα των φορολογουμένων για την Ουκρανία, η Ιταλία, από την οικονομία της μέχρι τους πύργους της, θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά», έγραψε η Ζαχάροβα σε ανάρτησή της στο Telegram.

«Θυμάμαι ότι φέτος τον Μάιο, το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής βοήθειας και των συνεισφορών που καταβλήθηκαν μέσω μηχανισμών της ΕΕ, ανέρχεται σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1 δισ. ευρώ προορίζεται για τους πρόσφυγες, 310 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού και 93 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστικές δραστηριότητες» ανέφερε η Ζαχάροβα.

Συνεχίζεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Στο μεταξύ, συνεχίζεται στη Ρώμη η επιχείρηση απεγκλωβισμού του εργάτη που έχει μείνει παγιδευμένος κάτω από τα ερείπια μέρους του μεσαιωνικού πύργου που κατάρρευσε το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 65χρονο Ρουμάνο που συμμετείχε στα έργα συντήρησης του πύργου.

Οι διασώστες επικοινωνούν μαζί του και προσπαθούν να απορροφήσουν με ειδικούς σωλήνες όσα περισσότερα συντρίμμια είναι δυνατόν. Η όλη επιχείρηση, αν χρειαστεί, θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

