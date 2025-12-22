Την ίδια ώρα το Συμβούλιο της ΕΕ δήλωσε τη Δευτέρα ότι παρέτεινε τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας για έξι ακόμη μήνες.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να επιβεβαιώσει σε μια νομική συμφωνία ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στο ΝΑΤΟ, υπό τη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Σημειώνεται πως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσφέρθηκε να εγκαταλείψει τη φιλοδοξία της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, σε μια προσπάθεια να δείξει την προθυμία του να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Σε αντάλλαγμα, ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του πιέζουν για εγγυήσεις ασφαλείας «τύπου άρθρου 5» από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αναφερόμενοι στην ιδρυτική αρχή του ΝΑΤΟ ότι μια επίθεση σε μία χώρα μέλος θα πρέπει να θεωρείται επίθεση σε όλες.

Την περασμένη εβδομάδα, Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να προσφέρουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ για να διασφαλίσουν μια ενδεχόμενη εκεχειρία στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρατείνονται οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Την ίδια ώρα το Συμβούλιο της ΕΕ δήλωσε τη Δευτέρα ότι παρέτεινε τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας για έξι ακόμη μήνες, σε απάντηση στη συνεχιζόμενη επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 31 Ιουλίου 2026, ανέφερε το συμβούλιο.

«Αυτά τα οικονομικά μέτρα, που εισήχθησαν για πρώτη φορά το 2014, επεκτάθηκαν σημαντικά από τον Φεβρουάριο του 2022 σε απάντηση στην απρόκλητη, αδικαιολόγητη και παράνομη στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Προς το παρόν, αποτελούνται από ένα ευρύ φάσμα τομεακών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στο εμπόριο, τα χρηματοοικονομικά, την ενέργεια, την τεχνολογία, τη βιομηχανία, τις μεταφορές και τα είδη πολυτελείας» αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου.

«Καλύπτουν επίσης: την απαγόρευση της εισαγωγής ή μεταφοράς αργού πετρελαίου και ορισμένων προϊόντων πετρελαίου από τη Ρωσία στην ΕΕ, την κατάργηση του SWIFTing αρκετών ρωσικών τραπεζών και την αναστολή των ραδιοτηλεοπτικών δραστηριοτήτων και αδειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετών μέσων παραπληροφόρησης που υποστηρίζονται από το Κρεμλίνο. Επιπλέον, συγκεκριμένα μέτρα επιτρέπουν στην ΕΕ να αντιμετωπίσει την παράκαμψη των κυρώσεων.

»Εφόσον οι παράνομες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξακολουθούν να παραβιάζουν θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης, ιδίως, της απαγόρευσης της χρήσης βίας, είναι σκόπιμο να διατηρηθούν σε ισχύ όλα τα μέτρα που έχει επιβάλει η ΕΕ και να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, εάν είναι απαραίτητο» αναφέρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

{https://twitter.com/EUCouncil/status/2003043015771001292}

Με πληροφορίες του Reuters/BBC/Guardian