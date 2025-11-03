«Η Ιταλία θα καταρρεύσει - από την οικονομία μέχρι τους πύργους της», έγραψε η Ζαχάροβα στοTelegram.

Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, χλεύασε την Ιταλία μετά την κατάρρευση τμήματος ενός μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη, με αφορμή την στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

«Όσο η ιταλική κυβέρνηση συνεχίζει να σπαταλά τα χρήματα των φορολογουμένων για την Ουκρανία, η Ιταλία, από την οικονομία της μέχρι τους πύργους της, θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά», έγραψε η Ζαχάροβα σε ανάρτησή της στο Telegram.

«Θυμάμαι ότι φέτος τον Μάιο, το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής βοήθειας και των συνεισφορών που καταβλήθηκαν μέσω μηχανισμών της ΕΕ, ανέρχεται σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1 δισ. ευρώ προορίζεται για τους πρόσφυγες, 310 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού και 93 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστικές δραστηριότητες» ανέφερε η Ζαχάροβα.

Με πληροφορίες του ANSA