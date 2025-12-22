«Στόχος πρέπει να είναι η πρώτη θέση. Δεν ενδιαφέρει καθόλου την κοινωνία ποιος θα είναι δεύτερος» τόνισε σε πρωινή εκπομπή ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Σε κλίμα έντονης πολιτικής ρευστότητας τοποθέτησε το ΠΑΣΟΚ ενόψει της νέας χρονιάς ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας σε συνέντευξή του και θέτοντας ως κεντρικό στόχο την «πολιτική ανατροπή». Όπως υπογράμμισε, το κόμμα οφείλει να μπει στο νέο έτος με καθαρή στρατηγική και φιλοδοξία την πρώτη θέση, απορρίπτοντας κάθε συζήτηση που περιορίζεται σε ρόλο δεύτερου ή τρίτου πόλου.

«Ο κόσμος θέλει αλλαγή. Πάνω από το 70% των δημοσκοπήσεων δείχνει αίτημα για πολιτική αλλαγή», σημείωσε, τονίζοντας ότι θα ήταν «αδιανόητο» να δοθεί τρίτη συνεχόμενη τετραετία στην ίδια κυβέρνηση, με τους ίδιους ανθρώπους να κυβερνούν έως το 2031. Κατά τον ίδιο, όποιος δεν πιστεύει στην προοπτική της ανατροπής «πρέπει να κάνει άλλη δουλειά».

Απαντώντας στο κατά πόσο αυτός ο στόχος είναι ρεαλιστικός υπό τις παρούσες συνθήκες, ο δήμαρχος έκανε λόγο για απολύτως ρευστό πολιτικό τοπίο, επισημαίνοντας ότι όλα θα κριθούν από τις πολιτικές πρωτοβουλίες και τη σαφήνεια των θέσεων του ΠΑΣΟΚ. «Εξαρτάται από εμάς και από το πόσο καθαρά θα τοποθετηθούμε ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες υπέρβασης», ανέφερε, παραπέμποντας και στις προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει.

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής που περιέγραψε είναι ο διάλογος με τις προοδευτικές δυνάμεις. Ξεκαθάρισε ότι δεν μιλά για προσωπικές επαφές με συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά για έναν ευρύ πολιτικό διάλογο με όσους επιθυμούν μια προοδευτική αλλαγή. «Ο διάλογος είναι κακή λέξη; Η συνεργασία είναι κακή λέξη;» διερωτήθηκε, ασκώντας κριτική στην «τοξικοποίηση» της σχετικής συζήτησης.

Ταυτόχρονα, έθεσε σαφή κόκκινη γραμμή: καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. «Όταν θες να κυβερνήσεις, θα σε ρωτήσουν με ποιους δεν θα πας και με ποιους μπορείς να πας. Το πρώτο είναι καθαρό: δεν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο πρέπει να το συζητήσουμε», είπε.

Σε ερωτήσεις για πιθανά πρόσωπα ή κόμματα του προοδευτικού χώρου, υπογράμμισε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να ξεκινά με αποκλεισμούς. «Ξεκινάς λέγοντας τις αρχές και τις αξίες σου. Πρώτον, να θέλει ο άλλος να συνομιλήσει. Και δεύτερον, να συμφωνήσουμε στις βάσεις: προοδευτική κατεύθυνση και όχι συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία», κατέληξε.