Το κρατικό λαχείο κληρώνει τις επόμενες μέρες, όπως κάθε χρόνο στην εκπνοή του έτους. Η κλήρωση γίνεται στις 4 το απόγευμα της 31ης Δεκεμβρίου. Φέτος, η κλήρωση θα γίνει την 31η Δεκεμβρίου 2025 στις 16.00 στο «ΚΑΠΑ STUDIOS - Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», Σπάτα, Θέση «Γιαλός».
Η κλήρωση είναι σε live μετάδοση από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.
Πού μπορώ να το αγοράσω;
- Από τον λαχειοπώλη της γειτονιάς σου
- Σε καταστήματα ΟΠΑΠ
- Σε ορισμένα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (mini market, περίπτερα και πρατήρια βενζίνης)
Πόσο Κοστίζει;
- 25€ η πεντάδα
- 5€ το κάθε μεμονωμένο τεμάχιο.
Κληρώνεται ο Μεγάλος Λαχνός (ο πρώτος αριθμός που κληρώνεται και αντιστοιχεί σε ένα γραμμάτιο) και τα κέρδη ανέρχονται στο 1.000.000€, ενώ το κέρδος της Τυχερής Πεντάδας που συμπεριλαμβάνει και τα κέρδη του πρώτου λαχνού είναι 5.000.000€ εγγυημένα!
Στην κλήρωση συμμετέχουν συνολικά 100.000 γραμμάτια (σε σειρές με αριθμούς από 1 ως 100.000).
Πάνω από το 55% των ακαθάριστων εισπράξεων μοιράζεται στους τυχερούς, ενώ τα καθαρά έσοδα από το λαχείο παραχωρούνται στο κράτος.
Τα συνολικά κέρδη της κλήρωσης διακρίνονται σε:
- Βασικά κέρδη Γενικής Κλήρωσης
- Πρόσθετα κέρδη Γενικής Κλήρωσης
- Κέρδη άρτιων λαχνών Γενικής Κλήρωσης
- Κέρδη Ειδικής Κλήρωσης
Πρόσθετα κέρδη Γενικής Κλήρωσης
Εδώ μετέχουν όλα τα γραμμάτια, ανεξαρτήτως σειράς, και κερδίζουν τα παρακάτω ποσά :
- 8.000€ για γραμμάτια που έχουν τον ίδιο αριθμό με τον 1ο λαχνό.
- 5.000€ για γραμμάτια που έχουν τον ίδιο αριθμό με τον 2ο, 3ο, 4ο και 5ο λαχνό.
- 3.000€ για γραμμάτια που έχουν τον ίδιο αριθμό με τον 6ο λαχνό.
- 2.000€ για γραμμάτια που έχουν τον ίδιο αριθμό με τον 7ο και 8ο λαχνό.
- 1.000€ για γραμμάτια που έχουν τον ίδιο αριθμό με τους επόμενους τέσσερις (4) λαχνούς.
- 500€ για γραμμάτια που έχουν τον ίδιο αριθμό με τους επόμενους δέκα (10) λαχνούς.
- 200€ για γραμμάτια που έχουν τον ίδιο αριθμό με τους τελευταίους δεκαπέντε (15) λαχνούς.