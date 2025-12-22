Έφτασε η ώρα για την κλήρωση του κρατικού λαχείου. Η κλήρωση γίνεται την τελευταία μέρα του 2025.

Το κρατικό λαχείο κληρώνει τις επόμενες μέρες, όπως κάθε χρόνο στην εκπνοή του έτους. Η κλήρωση γίνεται στις 4 το απόγευμα της 31ης Δεκεμβρίου. Φέτος, η κλήρωση θα γίνει την 31η Δεκεμβρίου 2025 στις 16.00 στο «ΚΑΠΑ STUDIOS - Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», Σπάτα, Θέση «Γιαλός»​.

Η κλήρωση είναι σε live μετάδοση από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube. ​

Πού μπορώ να το αγοράσω;

Από τον λαχειοπώλη της γειτονιάς σου​

Σε καταστήματα ΟΠΑΠ

Σε ορισμένα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (mini market, περίπτερα και πρατήρια βενζίνης)

Πόσο Κοστίζει;​

25€ η πεντάδα​

​5€ το κάθε μεμονωμένο τεμάχιο.

Κληρώνεται ο Μεγάλος Λαχνός (ο πρώτος αριθμός που κληρώνεται και αντιστοιχεί σε ένα γραμμάτιο) και τα κέρδη ανέρχονται στο 1.000.000€, ενώ το κέρδος της Τυχερής Πεντάδας που συμπεριλαμβάνει και τα κέρδη του πρώτου λαχνού είναι 5.000.000€ εγγυημένα!

Στην κλήρωση συμμετέχουν συνολικά 100.000 γραμμάτια (σε σειρές με αριθμούς από 1 ως 100.000). ​

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πάνω από το 55% των ακαθάριστων εισπράξεων μοιράζεται στους τυχερούς, ενώ τα καθαρά έσοδα από το λαχείο παραχωρούνται στο κράτος. ​

Τα συνολικά κέρδη της κλήρωσης διακρίνονται σε: ​

Βασικά κέρδη Γενικής Κλήρωσης ​

Πρόσθετα κέρδη Γενικής Κλήρωσης​

Κέρδη άρτιων λαχνών Γενικής Κλήρωσης​

Κέρδη Ειδικής Κλήρωσης

Πρόσθετα κέρδη Γενικής Κλήρωσης

Εδώ μετέχουν όλα τα γραμμάτια, ανεξαρτήτως σειράς, και κερδίζουν τα παρακάτω ποσά : ​