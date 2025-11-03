Η ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξόντωσαν διοικητή δύναμης της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο και άλλον ένα «τρομοκράτη» της οργάνωσης.

Πρόκειται για τον Μουχάμαντ Αλί Χαντίν, διοικητή της «δύναμης Ραντβάν». Πρόκειται για τις «ειδικές δυνάμεις» της Χεζμπολάχ, βασική αποστολή των οποίων είναι η κατάληψη της Γαλιλαίας, στο βόρειο Ισραήλ.

«Εξοντώθηκε: Ο Μουχάμαντ Αλί Χαντίντ, διοικητής της “δύναμης Ραντβάν” της Χεζμπολάχ, στην περιοχή Ναμπατίεχ, στον νότιο Λίβανο», ανέφερε ανάρτηση των IDF.

Ο Χαντίντ «προώθησε πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και πρόσφατα εργαζόταν για την αποκατάσταση των τρομοκρατικών υποδομών» της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Επιπλέον, σε πλήγμα των IDF στο Άιτα ας Σαμπ, στον νότιο Λίβανο, «εξοντώθηκε άλλος ένας τρομοκράτης της Χεζμπολάχ, που προσπαθούσε να συγκεντρώσει πληροφορίες» για τα ισραηλινά στρατεύματα.

«Οι δραστηριότητες των τρομοκρατών συνιστούσαν παραβίαση» των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, κατέληγε η ανάρτηση των IDF.

