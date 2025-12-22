Πατέρας πέντε παιδιών δήλωσε ότι ξύπνησε όταν η ισραηλινή αστυνομία έσπασε την πόρτα του σπιτιού του για να τους διώξει.

Το Ισραήλ άρχισε να κατεδαφίζει σήμερα με τη χρήση εκσκαφέων μια πολυκατοικία όπου διέμεναν περισσότερες από δέκα οικογένειες Παλαιστινίων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξηγώντας ότι ανεγέρθηκε χωρίς να διαθέτει άδεια, την ώρα που οι παλαιστινιακές αρχές κατήγγειλαν «μια συστηματική πολιτική αναγκαστικών εκτοπισμών».

Νωρίς σήμερα το πρωί έκαναν την εμφάνισή τους στη συνοικία Σιλουάν, που βρίσκεται κοντά στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, τρεις εκσκαφείς υπό την προστασία ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας, δήλωσε φωτογράφος του AFP. Ένα σύννεφο σκόνης υψώθηκε καθώς οι εκσκαφείς κατέστρεφαν λίγο λίγο την πρόσοψη του κτιρίου.

Σχεδόν 100 Παλαιστίνιοι ζούσαν στην τετραώροφη αυτή πολυκατοικία, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Ο 38χρονος Έιντ Σαγουάρ, πατέρας πέντε παιδιών, δήλωσε ότι ξύπνησε όταν η ισραηλινή αστυνομία έσπασε την πόρτα του σπιτιού του για να τους διώξει.

«Μας είπαν να αλλάξουμε ρούχα και να πάρουμε μόνο τα χαρτιά μας και σημαντικά έγγραφα», διηγήθηκε. «Δεν μας επέτρεψαν να πάρουμε τα έπιπλά μας», πρόσθεσε λέγοντας ότι δεν ξέρει πού να πάει. «Είναι μια τραγωδία», κατήγγειλε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ αποτελεί σημαντικό διακύβευμα στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση. Η ένταση εκεί είναι μόνιμη, κυρίως στην Ανατολική Ιερουσαλήμ όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι Παλαιστίνιοι, αν και το Ισραήλ την έχει καταλάβει και προσαρτήσει από το 1967.

Η ένταση έχει οξυνθεί μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ θεωρεί την Ανατολική Ιερουσαλήμ αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτεύουσάς του. Οι Παλαιστίνιοι από την πλευρά τους επιθυμούν να γίνει η Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του μελλοντικού τους κράτους.

Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει παράνομη την προσάρτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και δεν αναγνωρίζει την πόλη ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Το Κυβερνείο της Ιερουσαλήμ, διοικητική οντότητα της Παλαιστινιακής Αρχής, κατήγγειλε σε ανακοίνωσή του «μια συστηματική πολιτική αναγκαστικών εκτοπισμών των Παλαιστίνιων πολιτών με στόχο να αδειάσει η πόλη από τους αρχικούς κατοίκους της».

Η κατεδάφιση έγινε «χωρίς προειδοποίηση», λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του δικηγόρου των ενοίκων με Ισραηλινό αξιωματούχο «για να συζητήσουν πιθανά μέτρα για τη νομιμοποίηση του κτιρίου», κατήγγειλαν σε ανακοίνωσή τους δύο ισραηλινές μη κυβερνητικές οργανώσεις, η Ir Amim και η Bimkom.

Αυτή η κατεδάφιση είναι, σύμφωνα με τις ΜΚΟ, η σοβαρότερη που έχει πραγματοποιηθεί το 2025. Φέτος, πρόσθεσαν στην ανακοίνωσή τους, «περίπου 100 οικογένειες από την Ανατολική Ιερουσαλήμ έχασαν το σπίτι τους».

Η ισραηλινή δημοτική αρχή της Ιερουσαλήμ εξήγησε, απαντώντας σε ερώτημα του AFP, ότι το κτίριο «είχε ανεγερθεί χωρίς άδεια» και είχε εκδοθεί «δικαστική εντολή για την κατεδάφισή του» από το 2014. Ο χώρος όπου βρισκόταν η πολυκατοικία δεν προοριζόταν για την ανέγερση κατοικιών, αλλά για τη δημιουργία χώρου «άθλησης και αναψυχής», σημείωσε.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ