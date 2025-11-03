«Η Τουρκία, παρά όλες τις προσπάθειες, τόσο τις μυστικές όσο και τις φανερές, θα συνεχίσει να γράφει ιστορία στην αμυντική βιομηχανία» δήλωσε ο Ερντογάν.

Για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας - Ευρώπης μίλησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του υπουργικού του συμβουλίου στο προεδρικό Μέγαρο.

«Ενώ ο Οζγκιούρ Οζέλ περνάει τη νύχτα στις πύλες της Ευρώπης και παραπονιέται για τη χώρα και την κυβέρνησή του, εμείς κάνουμε την Τουρκία κέντρο έλξης με στρατηγικές κινήσεις» δήλωσε ο Ερντογάν.

Τόνισε πως «θα ξεκινήσουμε άμεσα τα εγχώρια και εθνικά αμυντικά μας έργα και θα ενισχύσουμε την αμυντική μας συνεργασία με τους Ευρωπαίους συμμάχους μας σε μια βάση win-win».

Όπως τόνισε ελπίζει «ότι θα προσθέσουμε το εθνικό μας μαχητικό αεροσκάφος, KAAN, στο απόθεμα της Πολεμικής μας Αεροπορίας εντός του χρονικού πλαισίου που έχουμε καθορίσει. Όπως ακριβώς το HÜRJET αγωνίζεται για ηγεσία στον τομέα της, μόλις ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, το KAAN θα διεκδικήσει με παρόμοιο τρόπο την πρώτη θέση στην κατηγορία της».

Ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ακόμα πως «μαζί με τον συμμαχικό μας εταίρο και το έθνος μας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ακούραστα και αδιάκοπα μέχρι να κάνουμε τον δεύτερο αιώνα της Δημοκρατίας μας, τον αιώνα της Τουρκίας».

Υπενθύμισε πως «την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν δύο σημαντικές επισκέψεις, κατά τις οποίες υπογράφηκαν συμφωνίες που ενισχύουν περαιτέρω την ικανότητα αεράμυνας της χώρας μας. Αρχικά, φιλοξενήσαμε τον πρωθυπουργό της Βρετανίας κ. Στάρμερ και στη συνέχεια τον Καγκελάριο της Γερμανίας, κ. Μερτς, με τις αντίστοιχες αντιπροσωπείες τους στην Άγκυρα. Και με τους δύο καλεσμένους συζητήσαμε όλα τα θέματα της διμερούς μας ατζέντας, ιδίως τις επενδύσεις, το εμπόριο και την άμυνα».

Ο Ερντογάν σημείωσε πως «έχουμε ξεκινήσει μια νέα εποχή σε αυτόν τον τομέα (της άμυνας) με τη συμφωνία για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter» και πρόσθεσε επίσης ότι «είδαμε την έγκριση της ισπανικής κυβέρνησης για την αγορά 45 HÜRJET την περασμένη εβδομάδα ως απόδειξη της φιλόδοξης στάσης μας. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Η Τουρκία, παρά όλες τις προσπάθειες, τόσο τις μυστικές όσο και τις φανερές, θα συνεχίσει να γράφει ιστορία στην αμυντική βιομηχανία».

Με πληροφορίες του CNN Turk/Anadolu