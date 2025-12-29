Με πιο ήπιους αλλά σαφώς αισιόδοξους τόνους για την Ευρώπη, οι αναλυτές σκιαγραφούν για το 2026 ένα περιβάλλον σταθεροποίησης και σταδιακής βελτίωσης για την ευρωζώνη.

Οι αναλύσεις των μεγάλων οίκων δείχνουν ότι η ευρωζώνη εισέρχεται στο 2026 με πιο σταθερές βάσεις και με προοπτικές που, χωρίς να χαρακτηρίζονται εντυπωσιακές, δείχνουν σαφώς βελτιωμένες σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Οι αναλυτές διαπιστώνουν ότι η Ευρώπη φαίνεται να βγαίνει σταδιακά από μια παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας, κατά την οποία η ενεργειακή κρίση, ο υψηλός πληθωρισμός και η επιθετική νομισματική σύσφιγξη είχαν περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα και την επενδυτική διάθεση.

Με πιο ήπιους αλλά σαφώς αισιόδοξους τόνους για την Ευρώπη, οι αναλυτές σκιαγραφούν για το 2026 ένα περιβάλλον σταθεροποίησης και σταδιακής βελτίωσης για την ευρωζώνη, σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς επενδυτές στρέφονται σε πιο προσεκτικές και ποιοτικές επιλογές. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι, παρότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε ώριμο στάδιο του κύκλου, η Ευρώπη εμφανίζει ενδείξεις ανάκαμψης που καθιστούν τα ευρωπαϊκά assets πιο ελκυστικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια .

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η ευρωζώνη αφήνει σταδιακά πίσω της την περίοδο χαμηλής δυναμικής που ακολούθησε την πανδημία και την ενεργειακή κρίση. Η οικονομική ανάπτυξη παραμένει μεν συγκρατημένη, ωστόσο δείχνει σημάδια βελτίωσης, καθώς ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται και τα πραγματικά εισοδήματα των νοικοκυριών σταθεροποιούνται. Παράλληλα, η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα παραμείνει σε «χαλαρή» κατεύθυνση, κάτι που αναμένεται να στηρίξει τόσο την κατανάλωση όσο και τις επιχειρηματικές επενδύσεις μέσα στο 2026.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι τα εταιρικά κέρδη στην Ευρώπη αρχίζουν να ανακάμπτουν μετά από μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας. Για τους αναλυτές, αυτή η εξέλιξη αποτελεί κομβικό σημείο, καθώς σηματοδοτεί αλλαγή τάσης και δημιουργεί προϋποθέσεις για καλύτερη πορεία των ευρωπαϊκών μετοχών. Οι αποτιμήσεις παραμένουν αισθητά χαμηλότερες σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, στοιχείο που αφήνει περιθώρια ανόδου, ιδίως για επενδυτές με μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Στο πεδίο των ευρωπαϊκών μετοχών, οι προβλέψεις είναι πιο επιλεκτικές και λιγότερο ενθουσιώδεις από ό,τι σε προηγούμενους κύκλους. Δεν αναμένεται ένα γενικευμένο ράλι, αλλά καλύτερες αποδόσεις για εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, σταθερές ταμειακές ροές και περιορισμένο δανεισμό. Κλάδοι που συνδέονται με τις υπηρεσίες, τις υποδομές, την υγεία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό θεωρείται ότι βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, καθώς είναι λιγότερο εκτεθειμένοι στις έντονες διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου.

Όσον αφορά στα ευρωπαϊκά ομόλογα, οι αναλυτές εμφανίζονται πιο προσεκτικοί. Εκτιμούν ότι τα κρατικά ομόλογα δεν θα λειτουργούν πλέον τόσο αποτελεσματικά ως «ασφαλές καταφύγιο», όπως στο παρελθόν, λόγω του νέου περιβάλλοντος υψηλότερου πληθωρισμού. Παρ’ όλα αυτά, η σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων δημιουργεί προϋποθέσεις για πιο σταθερές αποδόσεις σε επιλεγμένα κρατικά και εταιρικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Αντίθετα, αυξημένη προσοχή απαιτείται στα πιο ριψοκίνδυνα εταιρικά ομόλογα, καθώς οι απώλειες στην αγορά πιστώσεων αναμένεται να κινηθούν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα μετά τα εξαιρετικά χαμηλά των προηγούμενων ετών.

Σημαντικές ευκαιρίες εντοπίζονται και στις ευρωπαϊκές ιδιωτικές αγορές. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι εταιρικές αναδιαρθρώσεις, οι αποσχίσεις δραστηριοτήτων και οι επενδύσεις σε υποδομές δημιουργούν ένα πρόσφορο έδαφος για κεφάλαια που αναζητούν σταθερές αποδόσεις και μεγαλύτερο έλεγχο του ρίσκου. Η Ευρώπη, με τις αυξημένες ανάγκες της σε ενεργειακή μετάβαση, ψηφιακές υποδομές και άμυνα, συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.