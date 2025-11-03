Αφού ανακοίνωσε την παραίτησή της την Παρασκευή η Τομέρ- Γερουσαλμί εξαφανίστηκε την Κυριακή, πυροδοτώντας εικασίες στον ισραηλινό Τύπο ότι αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Η πρώην γενική εισαγγελέας του στρατού του Ισραήλ Γιφάτ Τομέρ- Γερουσαλμί τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαρροή βίντεο που δείχνει την κακοποίηση το 2024 Παλαιστίνιων κρατουμένων από Ισραηλινούς στρατιώτες σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ.

Αφού ανακοίνωσε την παραίτησή της την Παρασκευή η Τομέρ- Γερουσαλμί εξαφανίστηκε την Κυριακή, πυροδοτώντας εικασίες στον ισραηλινό Τύπο ότι αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Μπεν Γκβιρ ανακοίνωσε ότι «υπό το φως των γεγονότων της χθεσινής νύκτας, η σωφρονιστική υπηρεσία ενεργεί με αυξημένη επαγρύπνηση για να εγγυηθεί την ασφάλεια της κρατούμενης στο κέντρο κράτησης» όπου βρίσκεται.

Σε βάρος της κ. Τόμερ-Γεσουσάλμι, υπάρχουν υποψίες ότι παρακώλυσε αστυνομική έρευνα για τη διαρροή. Στην επιστολή της παραίτησής της φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για τη διαρροή και δημοσιοποίηση του επίμαχου οπτικού υλικού τονίζοντας πως σκοπός της ήταν να «καταπολεμήσει την ψευδή προπαγάνδα εναντίον των στρατιωτικών αρχών επιβολής του νόμου».

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, υπό κράτηση τέθηκε επίσης ο πρώην επικεφαλής στρατιωτικός εισαγγελέας Ματάν Σολομός, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

Το βίντεο, από κάμερα επιτήρησης, εικονίζει στρατιώτες καθώς φέρονται να κακοποιούν τον κρατούμενο, κατηγορούμενο πως είναι μέλος της Χαμάς, στο στρατιωτικό κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν, στο νότιο Ισραήλ, τον Ιούλιο του 2024. Ο ξυλοδαρμός του ωστόσο δεν διακρίνεται καθαρά, καθώς οι στρατιώτες σχηματίζουν τείχος με ασπίδες που υψώνουν γύρω από τον κρατούμενο.

Ο άνδρας χρειάστηκε να εισαχθεί σε νοσοκομείο, κατά τον ισραηλινό Τύπο.

Η ισραηλινή αστυνομία έχει ανακοινώσει πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθεί αν στελέχη της στρατιωτικής εισαγγελίας ενέχονται στην αποκάλυψη του οπτικού υλικού.

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος πέντε εφέδρων για το επεισόδιο. Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων διαψεύδουν την καταγγελία ότι ο κρατούμενος υπέστη επίσης σεξουαλική κακοποίηση.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε χθες την αποκάλυψη του βίντεο, που χαρακτήρισε «ίσως τη σοβαρότερη επίθεση σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων που έχει υποστεί το Ισραήλ από την ίδρυσή του», τονίζοντας ότι θα διενεργηθεί «ανεξάρτητη» και «αμερόληπτη» έρευνα για τη διαρροή του, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Times of Israel.

