Η πόλη έπεσε πριν από μια εβδομάδα μετά από 18μηνη πολιορκία, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Ο Πάπας Λέων απηύθυνε την Κυριακή έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός και το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων στο Σουδάν, λέγοντας ότι παρακολουθεί με «μεγάλη θλίψη» τις αναφορές για τρομερή βαρβαρότητα στην πόλη Αλ-Φασίρ στο Νταρφούρ.

Σύμφωνα με το Reuters, ο ίδιος δήλωσε πως: «Η αδιάκριτη βία κατά γυναικών και παιδιών, οι επιθέσεις εναντίον ανυπεράσπιστων πολιτών και τα σοβαρά εμπόδια στην ανθρωπιστική δράση προκαλούν απαράδεκτα βάσανα», κατά την εβδομαδιαία ομιλία του προς τα πλήθη στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Μάλιστα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δράσει «αποφασιστικά και γενναιόδωρα» για να υποστηρίξει τις προσπάθειες αρωγής.

Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε την Παρασκευή ότι εκατοντάδες πολίτες και άοπλοι μαχητές ενδέχεται να σκοτώθηκαν στα τέλη του περασμένου μήνα, όταν οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης κατέλαβαν το Αλ-Φασίρ, το τελευταίο σημαντικό προπύργιο του σουδανικού στρατού στο Νταρφούρ.

Ο Πάπας Λέων αναφέρθηκε, επίσης, στην κατάσταση στην Τανζανία την Κυριακή, λέγοντας ότι υπήρξαν συγκρούσεις με πολλά θύματα μετά τις πρόσφατες εθνικές εκλογές.

Τέλος, κάλεσε όλες τις πλευρές να αποφύγουν τη βία και να «ακολουθήσουν την οδό του διαλόγου».