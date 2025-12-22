Οι εκτιμήσεις του Φιντάν μετά τις συνομιλίες που έγιναν το Σαββατοκύριακο για τη Γάζα.

Η Τουρκία αναμένει ότι η δεύτερη φάση της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα ξεκινήσει στις αρχές του 2026, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν,μετά από συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Δαμασκό, ο Φιντάν δήλωσε ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα εμπόδια που υπάρχουν για την προώθηση της συμφωνίας στην επόμενη φάση της.

Πρόσθεσε πως προτεραιότητα είναι η ανάληψη της διακυβέρνησης της Γάζας από μια ομάδα υπό την ηγεσία των Παλαιστινίων.

Συρία: Ελάχιστη προθυμία από τους SDF

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου στη Δαμασκό με τον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας Ασάαντ Χασάν αλ-Σαϊμπανί, ο Φιντάν δήλωσε ότι οι SDF (Δημοκρατικές Δυνάμεις της Συρίας) πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν ως εμπόδιο για τη Συρία και να ενσωματωθούν με τρόπο που να ωφελεί όλες τις πλευρές. «Είναι σημαντικό οι SDF να ενσωματωθούν στη συριακή διοίκηση μέσω διαλόγου και συμφιλίωσης, με τρόπο που να ωφελεί όλους, και να σταματήσουν να αποτελούν εμπόδιο για τη Συρία», είπε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν.

Πρόσθεσε πως η Τουρκία παρατηρεί ότι οι SDF έχουν δείξει ελάχιστη προθυμία να σημειώσουν πρόοδο στις συνομιλίες με τη διοίκηση της Δαμασκού. «Βλέπουμε ότι οι SDF δεν έχουν καμία πρόθεση να σημειώσουν μεγάλη πρόοδο» τόνισε και σημείωσε πως η υιοθέτηση μιας προσέγγισης που βασίζεται στην αμοιβαία συναίνεση με τις χώρες της περιοχής, αντί της επιδίωξης επεκτατικών πολιτικών, θα συμβάλει στην περιφερειακή σταθερότητα.

Υπογράμμισε πως η περιφερειακή ειρήνη εξαρτάται από τη συνεργασία και τον σεβασμό της κυριαρχίας των γειτονικών κρατών.

