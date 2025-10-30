«Είτε από τα ξένα στρατεύματα, είτε από εμάς» συμπλήρωσε για την Χαμάς ο Νετανιάχου.

Το Ισραήλ «έχει περισσότερη δουλειά» να κάνει στη Γάζα, δήλωσε το απόγευμα της Πέμπτης ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας σε τελετή αποφοίτησης δοκίμων στη σχολή αξιωματικών Bahad 1 στο νότιο Ισραήλ.

«Εάν η Χαμάς συνεχίσει να παραβιάζει ρητά την εκεχειρία, θα υποστεί ισχυρές επιθέσεις όπως πριν από δύο ημέρες και χθες», είπε ο Νετανιάχου και συνέχισε: «Εμείς αποφασίζουμε και ενεργούμε όποτε είναι απαραίτητο για να απομακρύνουμε τις άμεσες απειλές από τις δυνάμεις μας».

«Αποφασίζουμε και ενεργούμε», κατέληξε.