Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε δύο φέρετρα με τις σορούς ομήρων, που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι οι σοροί παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό και την Σιν Μπετ και θα μεταφερθούν στο Ισραήλ. Οι σοροί στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο εθνικό ιατροδικαστικό ινστιτούτο του Ισραήλ για ταυτοποίηση.

«Oι οικογένειες των ομήρων έχουν ενημερωθεί αναλόγως και είμαστε μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη ώρα. Η προσπάθεια για την επιστροφή των ομήρων μας συνεχίζεται και δεν θα σταματήσει μέχρι να επιστραφεί και ο τελευταίος όμηρος» πρόσθεσε το γραφείο του Νετανιάχου σε ανάρτησή του.

