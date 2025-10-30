Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Γερμανό καγκελάριο με όλες τις τιμές στην Άγκυρα αλλά στην συνέντευξη Τύπου δεν «του χαρίστηκε».

Τεταμένη ήταν η ατμόσφαιρα στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Φρίντριχ Μερτς στο πλαίσιο επίσκεψης του Γερμανού καγκελάριου στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος επέκρινε τη Γερμανία και τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ σε αυτό που χαρακτήρισε ως άγνοια της Γερμανίας σχετικά με τη «γενοκτονία», τον λιμό και τις επιθέσεις στη Γάζα. ο Ερντογάν συνέχισε λέγοντας τόνισε μεταξύ άλλων πως το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικά και άλλα όπλα με τα οποία χρησιμοποιεί και απειλεί τη Γάζα. Αντίθετα, όπως είπε η Χαμάς δεν έχει τίποτα από όλα αυτά.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε και τις τελευταίες ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει εκεχειρία.

«Δεν βλέπει η Γερμανία τις νέες επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα; Δεν βλέπει το Ισραήλ να επιβάλλει λιμό, γενοκτονία στη Γάζα; Είναι ανθρωπιστικό μας καθήκον ως Τουρκία, Γερμανία και άλλοι εταίροι να τερματίσουμε τον λιμό και τις σφαγές στη Γάζα» είπε ο Ερντογάν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Όπως ακριβώς θέλουμε να τερματιστεί ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας, υποστηρίζουμε επίσης τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα», δήλωσε ο Ερντογάν. «Η Τουρκία και η Γερμανία είναι δύο βασικές χώρες που μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να το επιτύχουν αυτό» είπε και καταδίκασε περαιτέρω τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, λέγοντας ότι «πάντα επιδίωκε να υποτάξει (το έδαφος) μέσω της λιμοκτονίας και αυτού που ισοδυναμεί με γενοκτονία, και αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πρέπει να τερματίσουμε τη γενοκτονία και την σκόπιμη λιμοκτονία (στη Γάζα) εμπλέκοντας τον Ερυθρό Σταυρό της Γερμανίας και την δική μας Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνο».

{https://twitter.com/bundeskanzler/status/1983882148705870045}

Ο Γερμανός καγκελάριο είχε καταθέσει νωρίτερα στεφάνι στο μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας, κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα.

Μετά την επίσκεψή του στο μαυσωλείο, έγραψε στα social media πως: «Μπαίνουμε σε μια νέα γεωπολιτική φάση. Επομένως, πρέπει να επεκτείνουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ακόμη καλύτερα το τεράστιο δυναμικό των σχέσεών μας με την Τουρκία. Μπορούμε να χτίσουμε μια ισχυρή βάση».

«Μοιραζόμαστε ιδιαίτερες και ποικίλες σχέσεις με την Τουρκία: σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, αλλά και στους τομείς της μετανάστευσης, της ενέργειας και του εμπορίου. Θέλω να επεκτείνω περαιτέρω τη στενή μας συνεργασία. Για τον σκοπό αυτό, βρίσκομαι στην Άγκυρα και θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», ανέφερε.

Ναι στην ένταξη της Τουρκίας αλλά όχι ακόμα

Αν η ΕΕ έχει τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, η Τουρκία έχει επίσης τα δικά της κριτήρια, της Άγκυρας για την ένταξή της στο μπλοκ, δήλωσε ο Ερντογάν σε άλλο σημείο της κοινής συνέντευξής Τύπου. «Θα ανοιχτούμε στην Ευρώπη και τον κόσμο με τα «κριτήρια της Άγκυρας». Η Τουρκία θα μπορούσε να σημειώσει ταχεία πρόοδο προς την πλήρη ένταξη στην ΕΕ, αν το μπλοκ αναγνωρίσει την αποδεδειγμένη αποφασιστικότητα της χώρας» πρόσθεσε.

Ο Μερτς, από την πλευρά του, δήλωσε ότι «Θέλουμε να δούμε την Τουρκία στην ΕΕ». Ωστόσο, δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι «η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τα κριτήρια για την υποψηφιότητα ένταξης στην ΕΕ».

{https://twitter.com/trpresidency/status/1983901723384316266}

Σημειώνεται ότι η Τουρκία έχει τη μακρύτερη ιστορία με την ΕΕ και τη μακρύτερη διαδικασία διαπραγματεύσεων. Η χώρα υπέγραψε συμφωνία σύνδεσης με τον προκάτοχο της ΕΕ το 1964, την ΕΟΚ, η οποία συνήθως θεωρείται ως το πρώτο βήμα για να γίνει τελικά υποψήφια μια χώρα. Υποβάλλοντας αίτηση για επίσημη υποψηφιότητα το 1987, η Τουρκία έπρεπε να περιμένει μέχρι το 1999 για να της χορηγηθεί το καθεστώς της υποψήφιας χώρας. Για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, ωστόσο, η Τουρκία έπρεπε να περιμένει άλλα έξι χρόνια, μέχρι το 2005, μια μοναδικά μακρά διαδικασία σε σύγκριση με άλλους υποψηφίους.

Κοινή γραμμή στα Eurofighter

Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν επίσης στους διμερείς αμυντικούς δεσμούς.

«Χαιρετίζουμε τα βήματα της Γερμανίας στην αμυντική συνεργασία, όπως η πώληση του Eurofighter», δήλωσε ο Ερντογάν, υποδεικνύοντας ότι οι δύο χώρες έχουν υψηλό δυναμικό στην αμυντική βιομηχανία. «Πρέπει να επικεντρωθούμε σε κοινά έργα. Λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών ασφαλείας στην Ευρώπη, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τις δυσκολίες στην προμήθεια προϊόντων αμυντικής βιομηχανίας και να επικεντρωθούμε σε κοινά έργα», πρόσθεσε. Ο Μερτς τόνισε ότι η Γερμανία θα επιδιώξει στενότερη συνεργασία με την Τουρκία στην πολιτική ασφαλείας και χαιρέτησε την αγορά Eurofighter από την Τουρκία ως «ενίσχυση της ασφάλειας του ΝΑΤΟ».

Η Γερμανία έχει δείξει προθυμία να συνεργαστεί με την Τουρκία στον τομέα των εξοπλισμών. Η Άγκυρα επιδιώκει να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή στρατηγική εξοπλισμών SAFE, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Το SAFE, που υιοθετήθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ τον Μάιο, έχει ως στόχο να παρέχει ανταγωνιστικά τιμολογημένα, μακροπρόθεσμα δάνεια για την επιτάχυνση των επειγόντων αμυντικών προμηθειών. Αποτελεί μέρος του Σχεδίου/Ετοιμότητας ReArm Europe 2030 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την κινητοποίηση άνω των 800 δισ.ευρώ σε αμυντικές δαπάνες. Ενώ τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα μόνο σε κράτη μέλη της ΕΕ, η Ουκρανία και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών-Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ-ΕΖΕΣ) θα είναι επίσης επιλέξιμες για συμμετοχή σε κοινές προμήθειες στο πλαίσιο του προγράμματος.

{https://twitter.com/trpresidency/status/1983874196066206007}

Η Τουρκία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ αλλά όχι της ΕΕ, είναι τεχνικά επιλέξιμη για πρόσβαση σε χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ και σε προγράμματα κοινών προμηθειών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Security Action for Europe (SAFE) ύψους 150 δισ. ευρώ του μπλοκ. Ωστόσο, η Ελλάδα και η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση έχουν αντιταχθεί στην ένταξη της Άγκυρας, επικαλούμενες τις συνεχιζόμενες διαμάχες στο Αιγαίο και το Κυπριακό. Αυτό μπλοκάρει την Τουρκία καθώς για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται η έγκριση από όλα τα μέλη της ΕΕ.

Με πληροφορίες του Reuters/DailySabah/Anadolu