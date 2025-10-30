Σύμφωνα με την εισαγγελέα, σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπήρχαν συνένοχοι των δραστών μέσα στο μουσείο οι οποίοι τους βοήθησαν.

Πέντε νέες συλλήψεις σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, στην περιοχή του Παρισιού, για την διαβόητη ληστεία στο Λούβρο.

Την ανακοίνωσε έκανε ο εισαγγελέας του Παρισιού στο RTL, αφού το BFMTV είχε νωρίτερα αναφέρει τη σύλληψη ενός από αυτούς τους υπόπτους, ο οποίος φέρεται να ανήκει στην «ομάδα του Λούβρου» και να ήταν παρών στον χώρο της ληστείας την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται πως χθες Τετάρτη, αξιωματικοί ισχυρίστηκαν πως οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν πρώτοι για τη ληστεία στο Λούβρο έχουν «αναγνωρίσει εν μέρει» την εμπλοκή τους.

Τα δύο άτομα που βρίσκονται υπό κράτηση θεωρείται πως ανήκουν στην ομάδα των 4 που εισέβαλε στην γκαλερί Apollon του μουσείου και έκλεψε μερικά από τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος. Από το μουσείο εκλπάπησαν αντικείμενα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ στις 19 Οκτωβρίου, όταν τέσσερις κλέφτες εισέβαλαν στο κτίριο μέρα-μεσημέρι.

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau, δήλωσε ότι τα κοσμήματα δεν έχουν ανακτηθεί ακόμη, ενώ διευκρίνισε πως η συμμορία που εμπλέκεται θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη από τα τέσσερα άτομα που καταγράφηκαν στο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Η αστυνομία διερευνά τη διάρρηξη με την ελπίδα να ανακτήσει τα κλεμμένα κοσμήματα, αλλά το υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας δήλωσε ότι η χώρα δεν θα αποζημιωθεί για τυχόν απώλειες που σχετίζονται με τα αντικείμενα που έχουν «ανεκτίμητη ιστορική αξία».