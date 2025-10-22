«Δεν εντοπίσαμε την άφιξη των ληστών αρκετά νωρίς, η αδυναμία της περιμετρικής μας προστασίας είναι γνωστή» είπε στην κατάθεσή της η διευθύντρια του μουσείου του Λούβρου.

Στο γαλλικό κοινοβούλιο εμφανίστηκε η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, όπου και υπέβαλε την παραίτησή της, η οποία ωστόσο δεν έγινε δεκτή.

Κατά την ακρόαση, μόλις λίγα 24ωρα μετά την μεγαλειώδη ληστεία στο πιο διάσημο μουσείο του κόσμου, μέρα μεσημέρι και ενώ ήταν ανοιχτό για το κοινό, η διευθύντρια του Λούβρου επισήμανε τις αδυναμίες και τα κενά ασφαλείας του μουσείου.

Η κάμερα ασφαλείας δεν κάλυπτε την περιοχή όπου οι ληστές εισέβαλαν στο Λούβρο, είπε η Λοράνς ντε Καρ, μόλις πήρε τη θέση της ενώπιον των μελών της επιτροπής πολιτισμού της γαλλικής γερουσίας. Σημείωσε πως η ληστεία έχει σοκάρει τους πράκτορες ασφαλείας του Λούβρου και όλους όσοι αγαπούν το μουσείο.

«Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτά τα αντικείμενα και αυτές οι συλλογές που έχουν κλαπεί είναι εθνικές συλλογές» είπε και πρόσθεσε πως τα κοσμήματα αντιπροσωπεύουν τη Γαλλία και όλος ο κόσμος έχει εκφράσει την αλληλεγγύη του.

Δήλωσε ότι λόγω της ληστείας έχει δει το όνομά της να ευτελίζεται ενώ διαδίδεται πολλή παραπληροφόρηση. Ωστόσο, όπως είπε «δεν θέλω να είμαι σε άρνηση. Αποτύχαμε να προστατεύσουμε αυτά τα κοσμήματα». Επισήμανε πως το Λούβρο - το οποίο άνοιξε εν μέρει σήμερα - δεν θέλει να κλείσει, υποδέχεται περίπου εννέα εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως αλλά τόνισε πως κανείς δεν προστατεύεται από «βάναυσους εγκληματίες - ούτε καν το Λούβρο».

Η ντε Καρ είχε προειδοποιήσει ωστόσο για «απαρχαιωμένες» υποδομές όταν είχε αναλάβει τη θέση. «Οι υποδομές του μουσείου «γερνούν» είπε σε αντίθεση με τον σύγχρονο εξοπλισμό του Μουσείου Ορσέ, όπου εργαζόταν προηγουμένως. Δήλωσε επίσης πως ελπίζει οι εργασίες να ξεκινήσουν στις αρχές του 2026.

Ερωτηθείσα αν όλοι οι συναγερμοί και το σύστημα βίντεο λειτουργούσαν σωστά, η ντε Καρ απάντησε πως το κλειστό κύκλωμα κάμερας λειτουργούσε σωστά ωστόσο όταν της ζητήθηκε να διευκρινίσει για τους εξωτερικούς χώρους απάντησε πως «Δεν εντοπίσαμε την άφιξη των ληστών αρκετά νωρίς... η αδυναμία της περιμετρικής μας προστασίας είναι γνωστή». Στο σημείο αυτό είπε ότι υπάρχουν περιμετρικές κάμερες ασφαλείας, αλλά είναι παλιές και δεν καλύπτουν όλους τους εξωτερικούς χώρους του Λούβρου.

Η μόνη κάμερα πάνω από την Πινακοθήκη Apollo ήταν στραμμένη προς τα δυτικά και δεν κάλυπτε το μπαλκόνι όπου έγινε η διάρρηξη.

Η διευθύντρια του Λούβρου ζήτησε την εγκατάσταση αστυνομικού επιμελητηρίου στο μουσείο ενώ δήλωσε πως ο αριθμός των καμερών ασφαλείας πρέπει να διπλασιαστεί. Είπε ότι το μουσείο χρειάζεται ένα νέο σύστημα που να μπορεί να «κοιτάζει παντού», καθώς και ένα εκσυγχρονισμένο σύστημα για την ανίχνευση διαρρήξεων.

Ρωτήθηκε γιατί κανένας από τους προκατόχους της δεν εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την παρακολούθηση βίντεο του εξωτερικού χώρου του Λούβρου. Απάντησε ότι μπορεί να μιλήσει μόνο από το σημείο όπου ελήφθη μία απόφαση, τον Σεπτέμβριο του 2021 για τεχνικά ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια.

Επανέλαβε ότι τα ζητήματα ασφάλειας αποτελούν «απόλυτη προτεραιότητα» ενώ ερωτηθείσα ξανά αν υπήρξαν παρεμβάσεις από τους προκατόχους της, απάντησε πως «Μπορώ μόνο να παρατηρήσω, όπως και εσείς, ότι αυτές οι αποφάσεις δεν είχαν ληφθεί. Είμαι πληγωμένη ως πρόεδρος και διευθύντρια που οι προειδοποιήσεις που εξέφραζα - ως πληροφοριοδότης, κατά μία έννοια - έγιναν πραγματικότητα την περασμένη Κυριακή», είπε.

«Είχαμε μια τρομερή αποτυχία στο Λούβρο. Έχω αναλάβει την ευθύνη γι' αυτήν» πρόσθεσε η διευθύντρια του μουσείου.

Διευκρίνισε ωστόσο οτι η βιτρίνα στην Πινακοθήκη Apollo - η οποία παραβιάστηκε την Κυριακή - αναστηλώθηκε το 2004. Υπάρχουν αντιδιαρρηκτικά στοιχεία, χοντρά παράθυρα και ηλεκτρικό σύστημα κλειδώματος με δύο σημεία κλειδώματος, πρόσθεσε και σημείωσε πως μέχρι τη δεκαετία του 1980, τα κοσμήματα στο μουσείο αποθηκεύονταν σε μία μόνο προθήκη και κλειδώνονταν μία φορά όταν το μουσείο έκλεινε. Αυτό το παλιό σύστημα είχε προβλήματα, είπε και για τον λόγο αυτό στη συνέχεια εφαρμόστηκε ένα νέο σύστημα.

Τόνισε πως μετά από μελέτες το 2014, διατάχθηκαν δύο νέες προθήκες κοσμημάτων για την έκθεση των αντικειμένων. Και οι δύο δέχθηκαν επίθεση από διαρρήκτες, αλλά το γυαλί δεν έσπασε και αντιστάθηκε.

Πώς έγινε η ληστεία στο Λούβρο

Η διευθύντρια του Λούβρου περιέγραψε λεπτομερώς πώς έγινε η ληστεία.

Στις 09:30 τοπική ώρα την Κυριακή, ληστές φορώντας μάσκες πάρκαραν ένα βαν δίπλα σε έναν από τους τοίχους του Λούβρου και προσποιήθηκαν ότι έκαναν συντήρηση. Χρησιμοποίησαν μια μηχανική συσκευή για να φτάσουν μέχρι την Πτέρυγα Apollo του μουσείου, όπου κατάφεραν να ανοίξουν μια τρύπα στη βιτρίνα, όπου βρίσκονταν τα κοσμήματα, την οποία τελικά έσπασαν.

Σε αυτό το σημείο οι φύλακες ασφαλείας έδωσαν σήμα για εισβολή. Οι ληστές τράπηκαν σε φυγή και ενεργοποιήθηκε συναγερμός.

Μέχρι τις 09:37, η ασφάλεια είχε ενημερώσει την αστυνομία ότι στο μουσείο είχε γίνει διάρρηξη. Τέσσερα λεπτά αφότου χτύπησε ο συναγερμός και αφού είχαν εισβάλλει, οι ληστές διέφυγαν από το παράθυρο. Προσπάθησαν να βάλουν μπρος στα αυτοκίνητά τους, αλλά οι φύλακες δεν τους άφησαν. Έτρεξαν και καθώς έφευγαν τους έπεσε ένα από τα κοσμήματα, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές.