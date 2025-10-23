Το Λούβρο άνοιξε ξανά την Τετάρτη, με τους τουρίστες να σχηματίζουν ουρές για να εισέλθουν στο μεγαλύτερο και πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου για πρώτη φορά από την τολμηρή κλοπή που συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο.

Την ώρα που η διευθύντρια του Λούβρου έκανε λόγο χθες για «τρομερή αποτυχία» στην ασφάλεια του εμβληματικού μουσείου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούσε νέο βίντεο - ντουκουμέντο της θεαματικής εξόδου των δραστών με τα κλοπιμαία.

Στο βίντεο φαίνονται δύο άνδρες, ο ένας με κουκούλα και φωσφοριζέ γιλέκο, όπως εκείνο που χρησιμοποιούν οι εργάτες, και ο άλλος μαυροφορεμένος και με κράνος μηχανής, να εγκαταλείπουν βιαστικά το μουσείο με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος.

{https://x.com/SpectateursFr/status/1981086921137823813}

Κατά την προσπάθειά της να εξηγήσει στη Γαλλική Γερουσία την Τετάρτη πώς οι κλέφτες κατάφεραν να αρπάξουν κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ (102 εκατ. δολάρια), η Λοράνς ντε Καρ παραδέχθηκε ότι το προσωπικό «δεν εντόπισε αρκετά γρήγορα την άφιξη των κλεφτών».

«Σήμερα βιώνουμε μια τρομερή αποτυχία στο Λούβρο, για την οποία αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί», δήλωσε στους γερουσιαστές, προσθέτοντας ότι υπέβαλε την παραίτησή της στη υπουργό Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι. Ωστόσο, όπως είπε, η Ντάτι απέρριψε την προσφορά παραίτησης.

Η ντε Καρ ανέφερε ότι η κλοπή της Κυριακής αποκάλυψε την έλλειψη καμερών ασφαλείας έξω από το μουσείο, καθώς και άλλες «αδυναμίες».

Παρά το γεγονός ότι οι συναγερμοί του Λούβρου λειτουργούσαν κανονικά κατά τη διάρκεια της κλοπής, μερικές από τις κάμερες του μουσείου είναι «παλαιές», ενώ αυτή που βρισκόταν πιο κοντά στο σημείο εισόδου των κλεφτών ήταν «ήταν στραμμένη προς τα δυτικά και επομένως δεν κάλυπτε το μπαλκόνι που χρησιμοποιήθηκε για την παραβίαση».

Η ντε Καρ δήλωσε ότι θα προωθήσει την εγκατάσταση αστυνομικού τμήματος μέσα στο μουσείο, ενώ πρότεινε επίσης να τοποθετηθούν φράγματα για να εμποδίζεται η στάθμευση οχημάτων δίπλα στα κτίρια.