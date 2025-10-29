Στο έλεος του τυφώνα Μελίσσα οι κάτοικοι της Καραϊβικής - Οι Αρχές στη Τζαμάικα δεν έχουν δημοσιεύσει ακόμα αριθμό νεκρών.

Καταστροφές στη Τζαμάικα, σαρωτικές πλημμύρες στην Κούβα και 25 νεκροί μέχρι στιγμής στην Αϊτή είναι ο πρώτος απολογισμός της ισχυρότατης καταιγίδας που πλήττει την περιοχή της Καραϊβικής, του τυφώνα Μελίσσα.

«Ένα κύμα καταιγίδας απειλητικό για τις ανθρώπινες ζωές, ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, καθώς και καταστροφικοί άνεμοι συνεχίζονται σήμερα το πρωί», ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ. Ο δήμαρχος μιας παράκτιας πόλης στη νότια Αϊτή δήλωσε στο Associated Press ότι 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την υπερχείλιση ποταμού και τις πλημμύρες καθώς δεκάδες σπίτια στο Petit-Goave κατέρρευσαν και άνθρωποι παρέμειναν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

«Είμαι συγκλονισμένος από την κατάσταση», είπε ο Jean Bertrand Subreme κάνοντας έκκληση στην κυβέρνηση να βοηθήσει στη διάσωση των θυμάτων.

Μόνο ένας αξιωματούχος από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Αϊτής βρισκόταν στην περιοχή, με τους κατοίκους να αγωνίζονται να εκκενώσουν εν μέσω των έντονων πλημμυρών που προκάλεσε ο τυφώνας Μελίσσα τις τελευταίες ημέρες.

Στο έλεος του τυφώνα Τζαμάικα και Αϊτή

Ο τυφώνας Μελίσσα έπληξε τη δυτική Τζαμάικα, κατεδαφίζοντας σπίτια, γκρεμίζοντας δέντρα και πλημμυρίζοντας δρόμους. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει λεπτομέρειες για τους θανάτους, αλλά δήλωσαν ότι αναμένουν αρκετές ανθρώπινες απώλειες. Αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο στα social media δείχνουν οχήματα να συνθλίβονται από διάφορα συντρίμμια που πετούν στον αέρα, πόρτες ξενοδοχείων να εκτοξεύονται, στέγες να στροβιλίζονται. Βίντεο από το αεροδρόμιο στο Μοντέγκο Μπέι απεικονίζει πλημμυρισμένους χώρους, σπασμένα γυαλιά και οροφές που έχουν καταρρεύσει.

Στην ανατολική Κούβα, περίπου 735.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους καθώς πλησίαζε ο τυφώνας. Ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ δήλωσε ότι η Κούβα είχε ήδη υποστεί εκτεταμένες ζημιές και προειδοποίησε τους κατοίκους να μην χαλαρώσουν την επαγρύπνησή τους.

Στη νοτιοδυτική Τζαμάικα, η ενορία της Αγίας Ελισάβετ παραμένει «βυθισμένη στο νερό», δήλωσε ένας αξιωματούχος, με περισσότερους από 500.000 κατοίκους να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. «Οι αναφορές που έχουμε μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν ζημιές σε νοσοκομεία, σημαντικές ζημιές σε οικιστικά και εμπορικά ακίνητα, καθώς και ζημιές στις οδικές μας υποδομές», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα Άντριου Χόλνες στο CNN μετά το πέρασμα της καταιγίδας.

Η κυβέρνηση δεν είχε ακόμη λάβει νέα για επιβεβαιωμένους θανάτους αλλά δεδομένης της ισχύος του τυφώνα και της έκτασης των ζημιών, «αναμένουμε ότι θα υπάρξουν κάποιες απώλειες ζωών», δήλωσε ο Χόλνες.

«Η χώρα μας έχει καταστραφεί από τον τυφώνα Μελίσσα, αλλά θα ανοικοδομήσουμε και θα το κάνουμε ακόμα καλύτερα από πριν», δήλωσε νωρίς την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Χόλνες. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει στην ανάκαμψη της Τζαμάικα. Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι θα στείλει ομάδες έρευνας και διάσωσης.

Οι μετεωρολόγοι της AccuWeather δήλωσαν ότι ο τυφώνας Μελίσσα κατατάσσεται ως ο τρίτος πιο ισχυρού τυφώνας που καταγράφηκε στην Καραϊβική, μετά τον Γουίλμα το 2005 και τον Γκίλμπερτ το 1988, την τελευταία μεγάλη καταιγίδα που έφτασε στην Τζαμάικα.

Οι επιστήμονες λένε ότι οι τυφώνες εντείνονται ταχύτερα και με μεγαλύτερη συχνότητα ως αποτέλεσμα της θέρμανσης των ωκεάνιων υδάτων που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Πολλοί ηγέτες της Καραϊβικής έχουν καλέσει τα πλούσια, βαριά ρυπογόνα έθνη να παράσχουν αποζημιώσεις με τη μορφή βοήθειας ή ελάφρυνσης του χρέους σε τροπικές νησιωτικές χώρες.

Σκηνικό χάους στην Κούβα

Το κέντρο της καταιγίδας, με σφοδρές ριπές ανέμου άνω των 190 χλμ/ώρα και έντονες βροχοπτώσεις, έπληξε νωρίς την Τετάρτη την Γκουάμα, μια αγροτική, ορεινή περιοχή κοντά στο Σαντιάγο ντε Κούβα, της δεύτερης πιο πυκνοκατοικημένης πόλης του νησιού.

Η καταιγίδα επεκτάθηκε στη συνέχεια σε όλη την ανατολική Κούβα, όπου οι αρχές είχαν διακόψει την ηλεκτροδότηση, είχαν εκκενώσει ευάλωτες περιοχές και είχαν ζητήσει από τους κατοίκους να καταφύγουν στην πρωτεύουσα της επαρχίας Σαντιάγο. Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν νωρίς την Τετάρτη σε τοπικά μέσα ενημέρωσης και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων αποκάλυψαν ένα σκηνικό χάους, με πεσμένα καλώδια ρεύματος, σπασμένα παράθυρα, δέντρα και συντρίμμια διάσπαρτα στους δρόμους.

Σε περισσότερες αγροτικές περιοχές στα δυτικά, βίντεο έδειχναν χείμαρρους καφέ βρόχινου νερού να ρέουν στους δρόμους μέσα από σκοτεινές πόλεις στους πρόποδες των βουνών Σιέρα Μαέστρα της Κούβας. Οι αρχές ανέφεραν εκτεταμένες πλημμύρες σε πεδινές περιοχές νωρίς την Τετάρτη από το Σαντιάγο μέχρι το Γκουαντάναμο, όπου πάνω από το 35% του πληθυσμού έχει απομακρυνθεί.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) δήλωσε ότι ο τυφώνας Μελίσσα, τον οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικά επικίνδυνο τυφώνα», είχε αποδυναμωθεί και υποβιβαστεί σε καταιγίδα κατηγορίας 3 πριν φτάσει στην επαρχία Σαντιάγο ντε Κούβα, στη νότια ακτή του νησιού.

Επόμενη στάση του τυφώνα Μελίσσα μετά την Κούβα είναι οι Μπαχάμες.

