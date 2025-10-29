Παρότι εξασθένησε πρόσκαιρα εγκαταλείποντας την Τζαμάικα, ο τυφώνας Μελίσσα σαρώνει την Καραϊβική με ανέμους ταχύτητας 210 χιλιομέτρων την ώρα και, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, πρόκειται να πλήξει την Κούβα μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο τυφώνας Μελίσσα κατευθύνεται προς την Κούβα, αφού σάρωσε την Τζαμάικα - εξελισσόμενη στην ισχυρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει ποτέ το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής στη σύγχρονη ιστορία.

Η καταιγίδα έχει ενισχυθεί εκ νέου σε τυφώνα κατηγορίας 4, γεγονός που οδήγησε τις αρχές της Κούβας να διατάξουν εκκενώσεις.

Στην Τζαμάικα είχαν αναφερθεί τρεις θάνατοι πριν ο τυφώνας πλήξει τη χώρα, ενώ ένας υπουργός δήλωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για να γνωρίζουν αν υπάρχουν κι άλλα θύματα.

Σημειώνεται πως ο τυφώνας έπληξε το νησί με ιστορική σφοδρότητα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, νοσοκομεία και σχολεία, ιδιαίτερα στις περιοχές St Elizabeth και Westmoreland.

{https://www.youtube.com/watch?v=9dskQDUEJr0}

{https://x.com/geotechwar/status/1983398663356633301}

Νωρίτερα η υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών διακοπών Netblocks έχει αναφέρει απότομη πτώση της συνδεσιμότητας σε ολόκληρη την Τζαμάικα. Σύμφωνα με την υπηρεσία, σε όλη τη χώρα «εκατοντάδες χιλιάδες» άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και τηλεπικοινωνίες, λόγω των ισχυρών ανέμων και των κατεστραμμένων γραμμών ηλεκτροδότησης.

Ένα γράφημα που μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο X δείχνει τη ραγδαία πτώση της συνδεσιμότητας από χθες.

{https://x.com/netblocks/status/1983366523030040832}

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους του CNN, μετά την Κούβα, o τυφώνας αναμένεται να κινηθεί μέσα από τις νοτιοανατολικές ή κεντρικές Μπαχαμών την Τετάρτη - πιθανότατα ως ισχυρός τυφώνας κατηγορίας 2 σε εκείνη τη φάση. Ακόμη και με κάποια εξασθένηση, η Μελίσσα θα φέρει καταστροφικούς ανέμους και βροχοπτώσεις 13 έως 25 εκατοστών ικανές να προκαλέσουν αιφνίδιες πλημμύρες και κατολισθήσεις σε όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα.

Τα νησιά Τερκς και Κέικος θα βρεθούν επίσης στην πορεία του εξωτερικού πυρήνα του τυφώνα και θα κληθούν να διαχειρίστουν συνθήκες τροπικής καταιγίδας με ριπές ανέμου έντασης τυφώνα, επικίνδυνα κύματα και βροχοπτώσεις έως 7,6 εκατοστών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πλημμύρες.

Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, η Μελίσσα θα «παρασυρθεί» από το ρεύμα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας (jet stream) και θα αρχίσει να επιταχύνει προς τα βορειοανατολικά, πάνω από τα ανοιχτά νερά του Ατλαντικού.

{https://www.youtube.com/watch?v=Hklsr3UiKUE}

Ωστόσο, αυτή η ιστορική και επίμονη καταιγίδα δεν θα έχει τελειώσει ακόμη. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η Μελίσσα θα κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα προς τις Βερμούδες, διατηρώντας την ένταση τυφώνα έως το βράδυ της Πέμπτης, όπου ενδέχεται να φέρει σύντομο αλλά σφοδρό κύμα ανέμων και καταρρακτώδους βροχής.

Στη συνέχεια, η Μελίσσα αναμένεται να συνεχίσει την πορεία της προς τον ανοιχτό Ατλαντικό - όμως οι επιπτώσεις και οι καταστροφές που θα αφήσει πίσω της στην Καραϊβική και τον δυτικό Ατλαντικό θα παραμείνουν αισθητές για καιρό.

{https://x.com/Ham_BklynWx/status/1983380788105339261}