Οι οδηγίες των Αρχών για όσους κατοίκους δε βρίσκονται στα καταφύγια.

Ο τυφώνας Μελίσσα έφτασε στην Τζαμάικα, κοντά στο Νιου Χόουπ, με συνεχείς ανέμους που εκτιμώνται σε 295 χλμ./ώρα », ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC).

Ο τυφώνας κατηγορίας 5, ο υψηλότερος στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, θα μπορούσε να πλήξει τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, είχε προειδοποιήσει προηγουμένως ο Ερυθρός Σταυρός.

Έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και έναν στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Οι εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι και οι συνεχιζόμενες καταρρακτώδεις βροχές του Μελίσσα έχουν προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους, καθώς πολλοί δεν κατάφεραν να μετακινηθούν σε ασφαλέστερες περιοχές.

«Ωστόσο, αυτός ο αριθμός των 1,5 εκατομμυρίων είναι μια σημαντική υποεκτίμηση, καθώς ο αντίκτυπος στον πληθυσμό θα περιλαμβάνει διαταραχές σε βασικές υπηρεσίες, διαταραχές στις αγορές και, φυσικά, αποκλεισμούς δρόμων. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρος ο πληθυσμός θα μπορούσε να επηρεαστεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο », πρόσθεσε.

Οι αρχές κάνουν λόγο για κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη και απειλητική για τη ζωή, καθώς ήδη έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο και το ένα τρίτο του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι.

Νωρίτερα, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου στο χωριό Alligator Pond, στη νοτιοδυτική ακτή της Τζαμάικα, εκτυλίσσονταν σκηνές πανικού και καταστροφής, καθώς ο τυφώνας Μελίσσα άρχισε να πλήττει με σφοδρότητα την περιοχή.

Ο Evrol Christian, ιδιοκτήτης εστιατορίου στο χωριό, μίλησε την ώρα που προσπαθούσε να εγκαταλείψει το σπίτι του και να φτάσει σε υψηλότερο έδαφος – μια απόφαση που, όπως είπε, εύχεται να είχε πάρει νωρίτερα. «Όλοι στο Alligator Pond φωνάζουν για βοήθεια. Μετανιώνω που δεν πήρα το λεωφορείο χθες για να πάω στα ψηλά», είπε.

«Η στάθμη της θάλασσας περνά πάνω από το προστατευτικό τοιχίο και είμαστε σε σοβαρό κίνδυνο», περιέγραψε, καλώντας τους κατοίκους να πάρουν τον τυφώνα στα σοβαρά και να φύγουν αμέσως.

«Όλη η ακτογραμμή έχει εξαφανιστεί», τόνισε. «Τα κύματα φτάνουν τα 4,5 μέτρα, και η ταχύτητα του ανέμου είναι τέτοια που νιώθω πως μπορώ να “δω” τον άνεμο. Είναι απίστευτο», πρόσθεσε.

«Μακριά από παράθυρα»

Μετά την είσοδο του τυφώνα στη στεριά, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε νέα υπενθύμιση προς τους κατοίκους της Τζαμάικα με οδηγίες για την προσωπική τους ασφάλεια κατά τη διάρκεια του φαινομένου.

Ειδικότερα, οι Αρχές καλούν τους πολίτες να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα προστασίας και να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι να περάσει πλήρως η καταιγίδα.

Το Κέντρο συνιστά επίσης στους κατοίκους να βρίσκονται σε δωμάτια χωρίς παράθυρα, να καλυφθούν με στρώμα για προστασία και, αν είναι δυνατόν, να φορέσουν κράνος.

