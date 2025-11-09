Τουλάχιστον δύο οι νεκροί. Προειδοποίηση για καταστροφικούς ανέμους και «υψηλό κίνδυνο απειλής για τη ζωή».

Ο «υπερτυφώνας» Φουνγκ-γουόνγκ πλήττει τις Φιλιππίνες, όπου περισσότεροι από 900.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί και δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η καταιγίδα αναβαθμίστηκε σε «υπερτυφώνα» πριν φτάσει στην ξηρά, με συνεχείς ανέμους περίπου 185 χλμ./ώρα (115 μίλια/ώρα) και ριπές 230 χλμ./ώρα (143 μίλια/ώρα).

Το μάτι της καταιγίδας έπληξε την επαρχία Αουρόρα στη Λουζόν- το πιο πυκνοκατοικημένο νησί των Φιλιππίνων- στις 21:10 τοπική ώρα (13:10 GMT). Η μετεωρολογική υπηρεσία στις Φιλιππίνες προειδοποίησε για καταστροφικούς ανέμους και «υψηλό κίνδυνο απειλής για τη ζωή» καθώς ο τυφώνας κινείται βορειοδυτικά σε όλη τη Λουζόν.

Ο Φουνγκ-γουόνγκ, γνωστός τοπικά ως Ουάν, έρχεται λίγες ημέρες μετά από μια προηγούμενη καταιγίδα, την Καλμαέγκι, που άφησε πίσω της καταστροφές και σχεδόν 200 νεκρούς.

Οι ανατολικές περιοχές των Φιλιππίνων είχαν ήδη αρχίσει να αντιμετωπίζουν έντονες βροχοπτώσεις και ανέμους το Σάββατο το βράδυ, δήλωσε ένας μετεωρολόγος.

Οι κάτοικοι του Catanduanes, ενός νησιού στα ανατολικά της περιοχής Bicol, καθώς και σε άλλες περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και παράκτιες περιοχές, είχαν κληθεί να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία μέχρι το πρωί της Κυριακής.

Η καταιγίδα πέρασε κοντά στην ανατολική περιοχή Bicol το πρωί της Κυριακής, πριν περάσει τα νησιά Polillo το απόγευμα της Κυριακής.

Το γραφείο πολιτικής άμυνας ανέφερε ότι ένα άτομο πνίγηκε και οι πυροσβέστες ανέσυραν τη σορό μιας γυναίκας που παγιδεύτηκε κάτω από τα συντρίμμια στην πόλη Catbalogan.

Η ρυθμιστική αρχή πολιτικής αεροπορίας έχει κλείσει πολλά αεροδρόμια και σχεδόν 300 πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

Ο Φουνγκ-γουόνγκ αναμενόταν να εξασθενήσει αφού φτάσει στην ξηρά, αλλά είναι πιθανό να παραμείνει τυφώνας καθώς θα κινείται πάνω από το Luzon.

Υπάρχει επίσης, πρόβλεψη βροχής άνω των 200 χιλιοστών για περιοχές του Luzon, με ακόμη και 100-200 χιλιοστά στην περιοχή της Μητροπολιτικής Μανίλα. Αυτό αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Στην περιοχή Aurora, στην ανατολική Λουζόν, το BBC News μίλησε με τον 21χρονο Hagunoy, ο οποίος εργάζεται σε ένα από τα δώδεκα ξενοδοχεία που βρίσκονται κατά μήκος της ακτής στο Sabang.

Είπε ότι η αστυνομία είχε επανειλημμένα επισκεφθεί την περιοχή τις τελευταίες ημέρες για να διασφαλίσει ότι όλοι θα έφευγαν πριν από την καταιγίδα. Τα ξενοδοχεία ήταν όλα άδεια το πρωί της Κυριακής.

Ο Hagunoy είπε ότι θα έμενε όσο περισσότερο μπορούσε για να φυλάει το ακίνητο, πριν φύγει για το σπίτι του με ασφάλεια.

Το προσωπικό είχε ασφαλίσει τις πύλες και είχε δέσει τα παράθυρα με σχοινί για να προσπαθήσει να εμποδίσει τα τζάμια να θρυμματιστούν από τον άνεμο.

Στο κέντρο της Aurora, περισσότεροι από 200 άνθρωποι έφτασαν σε ένα καταφύγιο σε ένα αθλητικό κέντρο.

«Ανησυχήσαμε πολύ λόγω της δύναμης του τυφώνα και έχουμε μικρά παιδιά να σκεφτούμε», δήλωσε η Jessa Zurbano στο BBC.

Μια άλλη κάτοικος, η Patry Azul, δήλωσε: «Το σπίτι μας είναι φτιαγμένο από ξύλο και εύθραυστα υλικά. Ζούμε κοντά στη θάλασσα, επομένως δεν νιώθαμε ασφαλείς».

Ο «υπερτυφώνας» έχει επίσης οδηγήσει σε αναστολή των επιχειρήσεων διάσωσης μετά το πέρασμα του προηγούμενου τυφώνας, ενός από τους ισχυρότερους φέτος.

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν χείμαρρους λάσπης στις πλαγιές των λόφων και σε κατοικημένες περιοχές. Ορισμένες φτωχότερες γειτονιές καταστράφηκαν από τις ταχέως εξελισσόμενες ξαφνικές πλημμύρες.

Τουλάχιστον 204 άνθρωποι είναι πλέον γνωστό ότι έχουν πεθάνει στις Φιλιππίνες ως αποτέλεσμα της προηγούμενης καταιγίδας, ενώ περισσότεροι από 100 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Πέντε άνθρωποι πέθαναν επίσης στο Βιετνάμ, όπου ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, ξήλωσαν στέγες και έσπασαν μεγάλα παράθυρα.

Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων κήρυξε κατάσταση καταστροφής σε όλη τη χώρα μετά τον τυφώνα Kalmaegi και στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επερχόμενη καταιγίδα.

