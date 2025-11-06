Ο τυφώνας έφτασε στο Βιετνάμ με ανέμους έως και 149 χλμ/ ώρα, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, ενώ πάνω από 350.000 κάτοικοι αναμένεται να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Ο αριθμός των νεκρών στις Φιλιππίνες από τον τυφώνα Καλμάγκι αυξήθηκε στους 114, ενώ άλλοι 127 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσε την Πέμπτη η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, καθώς η κακοκαιρία ανέκτησε την έντασή της και κατευθύνεται προς το Βιετνάμ.

Ο τυφώνας έφτασε στο Βιετνάμ με ανέμους έως και 149 χλμ/ ώρα, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα. Ο στρατός έχει αναπτύξει περισσότερους από 260.000 στρατιώτες και προσωπικό, μαζί με πάνω από 6.700 οχήματα και εξοπλισμό, ανάμεσά τους και έξι αεροσκάφη για να συμβάλλουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

{https://twitter.com/volcaholic1/status/1986438923803865566}

«Η καταιγίδα βρίσκεται στην ξηρά, στις επαρχίες Ντακ Λακ και Τζία Λάι», ανέφερε το υπουργείο Περιβάλλοντος σε ανακοίνωση. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία του Βιετνάμ αναφέρει ότι εκατοντάδες μέρη σε επτά πόλεις και επαρχίες κινδυνεύουν από πλημμύρες και κατολισθήσεις τις επόμενες έξι ώρες. Ζημιές έχουν ήδη αναφερθεί σε αρκετές επαρχίες. Δέντρα έχουν πέσει σε κεντρικούς δρόμους, παράθυρα ξενοδοχείων έχουν σπάσει, στέγες έχουν ξεριζωθεί από τις ισχυρές ριπές του ανέμου.

{https://twitter.com/WeatherMatrix/status/1986436013275893858}

Στην επαρχία Τζία Λάι του Βιετνάμ, περίπου 350.000 άνθρωποι αναμένεται να εκκενώσουν τα σπίτια τους αφού οι αρχές προειδοποίησαν για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταστροφικούς ανέμους, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πλημμύρες σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

{https://twitter.com/theinformant_x/status/1986438976471773566}

Οι αεροπορικές αρχές του Βιετνάμ δήλωσαν ότι οι επιχειρήσεις σε οκτώ αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς αεροδρομίου στο Ντα Νανγκ, είναι πιθανό να επηρεαστούν. Οι αεροπορικές εταιρείες και οι τοπικές αρχές έχουν κληθεί να παρακολουθούν στενά την πρόοδο της καταιγίδας για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των επιβατών.

Φιλιππίνες: μετά τον τυφώνα ανησυχία για νέα καταιγίδα

Στην επαρχία Σεμπού, που έχει πληγεί περισσότερο στις Φιλιππίνες, η κλίμακα της καταστροφής έγινε πιο ξεκάθαρη καθώς υποχωρούν τα νερά από τις πλημμύρες αποκαλύπτοντας ισοπεδωμένα σπίτια, αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα, δρόμους πνιγμένους από συντρίμμια.

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους στις Φιλιππίνες πριν από το χτύπημα του τυφώνα την Τρίτη. Κάποιοι επέστρεψαν και βρήκαν τα σπίτια τους κατεστραμμένα, ενώ άλλοι έχουν ξεκινήσει τον επίπονο καθαρισμό, ξύνοντας τη λάσπη που έχει «θάψει» τα πάντα.

{https://twitter.com/AFP/status/1986438433917612120}

«Η πρόκληση τώρα είναι να απομακρύνουμε τα συντρίμμια. Αυτά πρέπει να καθαριστούν άμεσα, όχι μόνο για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι που μπορεί να βρίσκονται ανάμεσά τους αλλά και για να επιτραπεί η προώθηση των επιχειρήσεων αρωγής», δήλωσε ο Raffy Alejandro, ανώτερος αξιωματούχος της πολιτικής άμυνας, στον ραδιοφωνικό σταθμό DZBB.

Ακόμα και όταν ο τυφώνας Καλμάγκι, βγήκε από τη ζώνη παρακολούθησης στις Φιλιππίνες, οι μετεωρολόγοι παρακολουθούσαν μια καταιγίδα που θα μπορούσε να ενισχυθεί σε τυφώνα, εγείροντας ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

{https://twitter.com/storm_wire/status/1986436978464739485}

Η καταστροφή από τον τυφώνα Καλμάγκι, την 20ή καταιγίδα που χτύπησε τις Φιλιππίνες φέτος, έρχεται έναν μήνα μετά τον σεισμό μεγέθους 6,9 Ρίχτερ που έπληξε το βόρειο Σεμπού, σκοτώνοντας δεκάδες και εκτοπίζοντας χιλιάδες.

{https://twitter.com/WXappraiser/status/1986436138421358680}

Με πληροφορίες του Reuters/BBC





