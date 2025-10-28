Η νησιωτική χώρα δεν έχει δεχθεί άμεσο πλήγμα από τυφώνα εδώ και δέκα χρόνια, με έναν οργανισμό του ΟΗΕ να την περιγράφει ως «καταιγίδα του αιώνα».

Μια ανάσα από την Τζαμάικα είναι η ισχυρότερη καταιγίδα του αιώνα, με το όνομα: Τυφώνας Μελίσσα.

Όπως αναφέρει το New York Times, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε όσους βρίσκονται στην πορεία του να αναζητήσουν καταφύγιο, λέγοντας ότι ήταν η «τελευταία ευκαιρία να προστατεύσουν τη ζωή τους».

Ο τυφώνας Μελίσσα απειλεί με καταστροφικούς ανέμους, θανατηφόρες πλημμύρες και κατολισθήσεις στη νότια ακτή της Τζαμάικα από το πρωί της Τρίτης, πλησιάζοντας στην ξηρά ως καταιγίδα κατηγορίας 5, με ανέμους 280 χλμ την ώρα, μόλις πέντε μίλια μακριά από τον πιο έντονο τυφώνα του Ατλαντικού που έχει καταγραφεί ποτέ.

{https://x.com/AFP/status/1983043438107894001}

Αστραπές αντανακλούν από το «μάτι» του τυφώνα Μελίσα, καθώς γιγαντώνεται πλησιάζοντας την Τζαμάικα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/foxweather/status/1982990707368571220}

Σφοδρές είναι οι βροχοπτώσεις που πλήττουν τα νότια του νησιού, ενώ χιλιάδες Τζαμαϊκανοί έχουν κληθεί να εκκενώσουν τα σπίτια τους - υπολογίζονται σε τουλάχιστον 150.000 ανθρώπους - με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του φαινομένου εδώ και λίγες μέρες να κρατά τη χώρα σε διαρκές επίπεδο συναγερμού προκαλώντας ανησυχία.

Μαρτυρίες κατοίκων από την πρωτεύουσα της Τζαμάικα, Κίνγκστον, αναφέρουν ότι ακούγεται διαρκώς «ένας παράξενος βρυχηθμός... σαν κάτι να έρχεται», ενώ ένας Τζαμαϊκανός είπε στο βρετανικό δίκτυο ότι «οι άνεμοι είναι τόσο δυνατοί που δεν θα μπορούμε να σταθούμε».

Οι μετεωρολόγοι πιστεύουν ότι ο τυφώνας ενδέχεται να αποδειχθεί ο ισχυρότερος που θα έχει χτυπήσει ποτέ την Τζαμάικα, με ανέμους 175 μίλια/ώρα (282 χλμ./ώρα).

Το απόγευμα της Τρίτης, 28/10, ο ανταποκριτής του BBC στην πρωτεύουσα της Τζαμάικα μετέδιδε ότι «οι κρίσιμες υποδομές ενέργειας στο Κίνγκστον έχουν διακοπεί και το μόνο που ακούω είναι το βουητό των γεννητριών. Έχουμε σύνδεση στο διαδίκτυο - αλλά και αυτό τροφοδοτείται από γεννήτριες, οπότε είναι απλώς θέμα χρόνου να εξαντληθούν».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddu112unxjv5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πληροφόρηση για το πότε θα χτυπήσει ο τυφώνας και για άλλες οδηγίες των αρχών έρχονται μόνο μέσω δορυφορικών τηλεφώνων ενώ κυριαρχεί ο φόβος ότι ο τυφώνας θα αργήσει να εξασθενίσει.