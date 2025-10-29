Η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές της Τζαμάικα, ενώ η Κούβα προχώρησε σε προληπτική εκκένωση περίπου 750.000 ανθρώπων.

Ο τυφώνας Μελίσσα κινείται αυτή τη στιγμή πάνω από την ανατολική Κούβα, σαρώνοντας το νησί με σφοδρές καταιγίδες και καταστροφικούς ανέμους.

«Η Μελίσσα δεν είναι απλά ένας ισχυρός τυφώνας - αλλά κι ένας μεγάλος τυφώνας. Μεγάλος όσο το Τέξας», σημειώνουν οι μετεωρολόγοι του CNN.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, η σφοδρή καταιγίδα έπληξε την ξηρά στις 3:10 τα ξημερώματα της Τετάρτης (τοπική ώρα) κοντά στο Chivirico, στην επαρχία Santiago de Cuba, ως τυφώνας κατηγορίας 3 με ανέμους ταχύτητας έως και 195 χλμ/ώρα.



Ο τυφώνας θα κινηθεί, αργότερα σήμερα, κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής της Κούβας, παραμένοντας σε πλήρη ισχύ καθώς θα διασχίζει τις κεντρικές και νότιες Μπαχάμες. Νωρίτερα η Κούβα είχε κηρύξει «κατάσταση συναγερμού» σε έξι επαρχίες στο ανατολικό της τμήμα, ενώ ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα Άντριου Χόλνες είχε χαρακτηρίσει την χώρα του «πληγείσα ζώνη», καθώς ήδη καταγράφονται ελλείψεις σε τρόφιμα, πόσιμο νερό και άλλα αγαθά.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, η ανατολική Κούβα ενδέχεται να δεχθεί έως 63 ίντσες βροχής στα βουνά, κάτι που μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η καταιγίδα απειλεί να καταστρέψει τις εύθραυστες υποδομές μιας χώρας που βρίσκεται ήδη αντιμετώπη με βαθιά οικονομική κρίση. Οι διακοπές ρεύματος είχαν ήδη ξεκινήσει το πρωί της Τρίτης πριν φτάσει η καταιγίδα, σύμφωνα με την Union Eléctrica, ενώ το χθες απόγευμα, οι τρεις επαρχίες Granma, Santiago de Cuba και Guantánamo αποσυνδέθηκαν πλήρως από το εθνικό δίκτυο ηλεκτρισμού.

Oι συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν γρήγορα και στις Μπαχάμες: Έχουν εκδοθεί εντολές εκκένωσης για έξι νησιά, μεταξύ αυτών τα Acklins και Crooked Island, καθώς οι αρχές προετοιμάζονται για πλημμύρες και πιθανή καταιγίδα ύψους 8 ποδιών.

Σχεδόν 15.000 Τζαμαϊκανοί βρέθηκαν την Τρίτη σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα, εν μέσω αναφορών για εκτεταμένες ζημιές στην επαρχία St. Elizabeth.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικας, Άντριου Χόλνες, δήλωσε ότι νοσοκομεία, κατοικίες και εμπορικές ιδιοκτησίες έχουν υποστεί ζημιές, ενώ οι ομάδες διάσωσης θα «ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες αποκατάστασης» στο ανατολικό τμήμα του νησιού. Αργότερα σήμερα θα είναι σε θέση να επαναφέρουν το ρεύμα και τις τηλεπικοινωνίες, ωστόσο το νότιο τμήμα του νησιού θα χρειαστεί επιπλέον μέρες, πρόσθεσε.

Πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι στην Τζαμάικα βρέθηκαν χωρίς ρεύμα την Τρίτη, ενώ η διασύνδεση στο διαδίκτυο έπεσε στο 30%, σύμφωνα με την NetBlocks, οργάνωση παρακολούθησης του διαδικτύου.

«Ελπίζουμε να μπορέσουμε να κάνουμε μια αξιολόγηση αύριο, αλλά προς το παρόν, οι αναφορές που φτάνουν είναι καταστροφικές», δήλωνε την Τρίτη ο Ντάριλ Βας, υπουργός Ενέργειας και Μεταφορών της Τζαμάικας, σε συνέντευξή του στο Sky News. «Δεν επιβιώνει σχεδόν τίποτα από έναν τυφώνα Κατηγορίας 5 όσον αφορά τις υποδομές».