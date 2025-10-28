Πρόκειται για την πιο καταστροφική καταιγίδα του αιώνα.

Ο τυφώνας Μελίσσα συνεχίζει το σαρωτικό πέρασμά του, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, να κάνει λόγο για 7 νεκρούς.

Ο τυφώνας μετά την επίσημη είσοδό του στη στεριά ως επικίνδυνος τυφώνας Κατηγορίας 5, έγινε κατηγορίας 4 την ώρα που υπάρχουν αναφορές για πλημμυρισμένους δρόμους και γέφυρες, καθώς και για εκτεταμένες διακοπές διαδικτύου στο νησί.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες δήλωσε ότι η καταιγίδα θα προκαλέσει «καταστροφικές ζημιές».

Η Τζαμάικα δεν έχει δεχτεί ποτέ ξανά χτύπημα από τυφώνα Κατηγορίας 5, ενώ ένας οργανισμός του ΟΗΕ χαρακτήρισε τη Μελίσσα ως «την καταιγίδα του αιώνα».

Η πλήρης εκτίμηση των ζημιών που προκάλεσε ο τυφώνας Μελίσσα στην Τζαμάικα ενδέχεται να διαρκέσει μέρες ή και εβδομάδες, σύμφωνα με τον διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων των ΗΠΑ.

«Μπορεί να χρειαστούν ημέρες ή εβδομάδες για να καταγράψουμε πλήρως το μέγεθος όσων συμβαίνουν εδώ και όσων θα συμβούν μέσα στις επόμενες ώρες», δήλωσε ο Μάικλ Μπρέναν.

Όπως εξήγησε, η διακοπή των συστημάτων επικοινωνίας και τα συντρίμμια έχουν απομονώσει πολλές κοινότητες.

Αν και οι υποδομές στις αστικές περιοχές της Τζαμάικα, όπως το Κίνγκστον, έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, οι αγροτικές και άτυπες κοινότητες παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτες, δήλωσε ο κλιματολόγος Μάικλ Τέιλορ στο CNN. Ένας αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας ήταν ήδη επιβαρυμένο πριν το πέρασμα του τυφώνα.

Παρά τη μικρή μείωση της ταχύτητας των ανέμων κατά 5 μίλια την τελευταία ώρα, ο τυφώνας παραμένει ένας εξαιρετικά ισχυρός και επικίνδυνος τυφώνας.

Στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή του, το Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε σοβαρά τους κατοίκους της Τζαμάικα να μην χαλαρώσουν την προσοχή τους.

Το «μάτι» του τυφώνα είναι στην πραγματικότητα μια περιοχή σχετικά ήρεμου καιρού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν λανθασμένα ότι ο κίνδυνος έχει περάσει, ενώ στην πραγματικότητα το πιο επικίνδυνο μέρος της καταιγίδας ακολουθεί.

Πολλές γέφυρες και δρόμοι σε όλη τη χώρα έχουν πλημμυρίσει, συμπεριλαμβανομένων βασικών οδικών αρτηριών που οδηγούν σε απομακρυσμένες περιοχές, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων της Τζαμάικα, η οποία δημοσίευσε σχετικές ενημερώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκκενώσεις στην Κούβα

Περίπου 168.900 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την επαρχία Σαντιάγο ντε Κούβα, τη δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της χώρας.

Οι αρχές δίνουν προτεραιότητα στις περιοχές υψηλού κινδύνου της επαρχίας, όπως οι παράκτιες και ορεινές κοινότητες, οι οικισμοί κοντά σε ποτάμια και οι περιοχές που βρίσκονται κάτω από φράγματα, δήλωσε η Μπεατρίς Τζόνσον Ουρρούτια, Πρώτη Γραμματέας της Επαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος.

Η Σαντιάγο ντε Κούβα, μία από τις πέντε επαρχίες της χώρας που βρίσκονται σε προειδοποίηση για τυφώνα, αναμένεται να βιώσει τις χειρότερες συνθήκες από το βράδυ της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης, με ριπές ανέμου που θα φτάνουν τα 160 έως 190 χιλιόμετρα την ώρα.

