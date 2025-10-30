Εναέρια μέσα έχουν μία αποστολή: την αναγνώριση και περισυλλογή σορών, μετά το φονικό πέρασμα του τυφώνα Μελίσσα, λένε οι Αρχές.

Ο τυφώνας Μελίσσα σάρωσε στο πέρασμά του ό,τι βρήκε μπροστά του. Η Καραϊβική μετρά της πληγές της σε έναν πρώτο απολογισμό που σίγουρα δεν είναι ο τελικός, διευκρινίζουν οι Αρχές.

Στη Τζαμάικα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, γέφυρες έχουν καταρρεύσει και σπίτια έχουν καταστραφεί. Πολλά παραμένουν χωρίς ρεύμα και ο πρωθυπουργός λέει ότι υπάρχει «ολική καταστροφή» σε όλο το νησιωτικό έθνος.

{https://twitter.com/NetiNeti24/status/1983999850082660509}

Το ρεύμα έχει αποκατασταθεί σε 8 μεγάλα νοσοκομεία της Τζαμάικα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της χώρας παραμένει χωρίς ρεύμα. Τα δύο αεροδρόμια άρχισαν να λειτουργούν ξανά ενώ η αμυντική δύναμη της χώρας έχει αναπτύξει ελικόπτερα για την αναζήτηση σορών. Ο αριθμός των νεκρών στην Τζαμάικα είναι πιθανό να αυξηθεί, λένε οι Αρχές. «Αυτό που θα πω είναι ότι υπήρξαν θύματα και, με βάση τις πληροφορίες μας, θα υπάρξουν περισσότερα» δήλωσε εκπρόσωπος. Πολλά σχολεία παραμένουν κλειστά, ακόμη και αν δεν έχουν υποστεί ζημιές, επειδή δεν έχουν νερό και ρεύμα, προσθέτουν οι αξιωματούχοι. Εκατοντάδες συνεργεία έχουν αναπτυχθεί σε όλο το νησί για να εργαστούν για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, δήλωσε νωρίτερα η τζαμαϊκανή εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας JPS.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://twitter.com/Roberto_Benes/status/1984000581216956570}

Η γερουσιαστής Ντάνα Μόρις Ντίξον δήλωσε πως υπήρξαν «καταστροφικές» σκηνές στη δυτική Τζαμάικα. «Υπάρχουν ολόκληρες κοινότητες που φαίνεται να είναι αποκλεισμένες και περιοχές που έχουν ισοπεδωθεί». Πρόσθεσε πως ένα ελικόπτερο έχει αποστολή την αναγνώριση και την περισυλλογή σορών, καθώς πολλοί δρόμοι παραμένουν βυθισμένοι στα νερά των πλημμυρών.

{https://twitter.com/KissRichmond/status/1984005091376972227}

«Λαμβάνουμε πολλές αναφορές για πτώματα, αλλά δεν είμαστε σίγουροι, πρέπει να το επαληθεύσουμε», λέει. Ο στρατός της χώρας ταξιδεύει σε απομονωμένες περιοχές με τα πόδια. «Προσπαθούμε να βρούμε έναν διάδρομο από τον οποίο μπορούν να περάσουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης», πρόσθεσε η Ντίξον κατά την τελευταία ενημέρωση.

{https://twitter.com/USAS_WW1/status/1984000485993672936}

Στην Αϊτή έχουν επίσημα καταγραφεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον 20 θάνατοι, οι 10 παιδιών. Η χώρα δεν επλήγη άμεσα από το επίκεντρο του τυφώνα Μελίσσα αλλά η καταστροφή οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό σε πλημμύρες μετά από ημέρες αδιάκοπης βροχής. Ο Γκρεγκουάρ Γκούντσταϊν, προσωρινός συντονιστής του ΟΗΕ στην Αϊτή δήλωσε πως ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 24, πολλοί από τους οποίους πέθαναν όταν υπερχείλισε ένα ποτάμι στο Πετίτ-Γκοάβε. Ωστόσο εκκρεμεί η πλήρης αξιολόγηση καθώς υπάρχουν ακόμη περιοχές στις οποίες οι αρχές δεν έχουν πρόσβαση. Περίπου 15.000 άνθρωποι είχαν καταφύγει σε πάνω από 120 καταφύγια. Υπήρξαν σημαντικές απώλειες στον γεωργικό τομέα, με φυτείες μπανάνας να πλήττονται σημαντικά. Στην Αϊτή υπήρχε ήδη εκτεταμένη ανθρωπιστική κρίση με 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί λόγω της βίας των συμμοριών. Την ίδια ώρα, απατεώνες έχουν δημιουργήσει δεκάδες ψεύτικες ιστοσελίδες που ζητούν δωρεές. Οι αρχές αναμένουν περισσότερα θύματα καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης και ανάκαμψης.

{https://twitter.com/SkyNews/status/1983993934243143905}

Στην Κούβα, και συγκεκριμένα στο Ελ Κόμπρε, ο πρόεδρος της χώρας δήλωσε ότι ο τυφώνας έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές. Το Σαντιάγο ντε Κούβα επλήγη σοβαρά αλλά ακόμα δεν υπάρχει ενημέρωση για το αν υπήρξαν θύματα. Ο Φρανσίσκο Πιτσόν, Μόνιμος Συντονιστής του ΟΗΕ για την Κούβα, είπε ότι πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι «εκτέθηκαν σε απειλητικές για τη ζωή συνθήκες» κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, ενώ 735.000 άνθρωποι «εκκένωσαν τα σπίτια τους με ασφάλεια». Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι μέχρι στιγμής, αλλά σχεδόν 240 κοινότητες έχουν αποκοπεί λόγω πλημμυρών και κατολισθήσεων, σύμφωνα με τις κουβανικές αρχές. Η δεύτερη και τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Κούβας, το Σαντιάγο ντε Κούβα και η Ολγκίν, πλημμύρισαν από το πέρασμα του τυφώνα και το νησί έχει μείνει με ζημιές σε εγκαταστάσεις υγείας, σχολεία, γραμμές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνίες.

{https://twitter.com/CanalCaribeCuba/status/1984006146005635230}

Στις Μπαχάμες 1.500 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους, τμήματα των νησιών βυθίστηκαν κάτω από τα νερά. Οι αρχές στις Μπαχάμες έχουν άρει τις προειδοποιήσεις για τυφώνα ωστόσο, καθώς ο τυφώνας Μελίσσα υποβαθμίστηκε από καταιγίδα κατηγορίας πέντε σε καταιγίδα κατηγορίας ένα. Παρόλα αυτά συνεχίζει να επιταχύνεται καθώς πλησιάζει τις Βερμούδες.

{https://twitter.com/notipromar/status/1983999851559055865}

{https://twitter.com/MoosesFelix/status/1984005785421271449}

Στις Βερμούδες, η κυβέρνηση της χώρας προειδοποίησε τους κατοίκους νωρίτερα ότι «οι συνθήκες θα επιδεινωθούν ραγδαία» το απόγευμα, με τροπικούς ανέμους με ισχυρές καταιγίδες και τους κάλεσε να «ολοκληρώσουν όλες τις προετοιμασίες για τυφώνες. Μην κυκλοφορείτε στους δρόμους και παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους» μέχρι να ενημερώσουν οι Αρχές.