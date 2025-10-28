«Η εκεχειρία στη Γάζα τηρείται», τόνισε ο Βανς.

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν τη Γάζα το βράδυ της Τρίτης, λίγο αφότου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, διέταξε τον στρατό να πραγματοποιήσει «ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα, στην τελευταία δοκιμασία της ολοένα και πιο ασταθούς εκεχειρίας που έχει συμφωνηθεί με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από πλήγμα σε ένα κτίριο κατοικιών στην πόλη της Γάζας, κοντά στο νοσοκομείο αλ-Σίφα.

Ο Νετανιάχου διέταξε τα πλήγματα μετά από μια έκτακτη συνάντηση για να συζητηθούν αυτό που αποκάλεσε «παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς», εν μέσω αιτημάτων για επιστροφή στον πόλεμο από ακροδεξιές προσωπικότητες στην ισραηλινή κυβέρνηση.

{https://x.com/Tamer09875/status/1983243109015121960}

Η εντολή ώθησε τη Χαμάς να καθυστερήσει την προγραμματισμένη παράδοση της σορού ενός ομήρου, η οποία είχε προγραμματιστεί για το βράδυ της Τρίτης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ώρες νωρίτερα, Παλαιστίνιοι μαχητές πυροβόλησαν Ισραηλινούς στρατιώτες στη νότια Γάζα, προκαλώντας επιθέσεις από τον ισραηλινό στρατό.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μαχητές της Χαμάς είχαν επιτεθεί σε ισραηλινά στρατεύματα στη νότια Γάζα με έναν αντιαρματικό πύραυλο και όπλα και το Ισραήλ είχε αντιδράσει χτυπώντας υποδομές που σχετίζονται με την μαχητική ομάδα.

{https://x.com/qudsn/status/1983252583159365708}

Η Χαμάς αρνήθηκε την ευθύνη για την επίθεση και σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η επίθεση παραβίασε την κατάπαυση του πυρός, καθώς πραγματοποιήθηκε ανατολικά της συμφωνημένης γραμμής αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων.

«Θα τηρηθεί η συμφωνία εκεχειρίας»

Την ώρα που Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς λέει στους δημοσιογράφους ότι η εκεχειρία στη Γάζα θα τηρηθεί, παρά τη σημερινή ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Θα υπάρξουν μικρές αψιμαχίες εδώ κι εκεί. Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς επιτέθηκε σε έναν στρατιώτη των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. Αναμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν», λέει ο Βανς.

«Η Χαμάς θα πληρώσει βαρύ τίμημα»

Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι η Χαμάς θα «πληρώσει βαρύ τίμημα» για την επίθεση σε Ισραηλινούς στρατιώτες και για τη μη παράδοση των λειψάνων ομήρων.

«Η επίθεση εναντίον στρατιωτών του Ισραηλινού Στρατού στη Γάζα σήμερα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς ξεπερνά μια κραυγαλέα κόκκινη γραμμή στην οποία ο Ισραηλινός Στρατός θα απαντήσει με μεγάλη δύναμη», δήλωσε ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.

Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ πριν από την έναρξη των επιθέσεων, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Associated Press.

Η κατάπαυση του πυρός, η οποία ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου, έχει τηρηθεί μέχρι τώρα, παρά παρόμοια περιστατικά βίας τις τελευταίες εβδομάδες.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θέλουν επιστροφή στις μάχες στη Γάζα και έχουν στείλει μια σειρά αξιωματούχων στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, σε αυτό που τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έχουν σαρδόνια χαρακτηρίσει «Bibisitting».

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς για «σαφή παραβίαση» της εκεχειρίας στη Γάζα, η οποία είχε συμφωνηθεί με τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι η μαχητική ομάδα επέστρεψε τα μέλη ενός ομήρου, του οποίου τα λείψανα είχαν ανακτηθεί από ισραηλινά στρατεύματα δύο χρόνια πριν.

Οι όροι της εκεχειρίας

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, η Χαμάς υποχρεούται να επιστρέψει τα λείψανα όλων των Ισραηλινών ομήρων το συντομότερο δυνατό.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ συμφώνησε να παραδώσει 15 παλαιστινιακά πτώματα για κάθε Ισραηλινό. Η Χαμάς δεν έχει ακόμη επιστρέψει 13 πτώματα.

Σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, η Χαμάς δήλωσε ότι η τελευταία εντολή για χτύπημα στη Γάζα θα καθυστερήσει περαιτέρω τις προσπάθειες ανάκτησης των λειψάνων των ομήρων.

Η Χαμάς κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχειρία, με το γραφείο Τύπου της Γάζας να αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει τη συμφωνία περισσότερες από 80 φορές, σκοτώνοντας τουλάχιστον 80 ανθρώπους από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία.

Τη Δευτέρα, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού συνόδευσε μέλη της Χαμάς σε περιοχές της Γάζας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού για να διευκολύνει την αναζήτηση των σορών, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο εξέδωσε 48ωρο τελεσίγραφο για την επιστροφή των λειψάνων των νεκρών Ισραηλινών ομήρων «γρήγορα, διαφορετικά οι άλλες χώρες που εμπλέκονται σε αυτή τη μεγάλη ειρήνη θα αναλάβουν δράση».

Το βράδυ, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι ταξιαρχίες αλ-Κασάμ, δήλωσε ότι επέστρεψε τη σορό ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου, με την ισραηλινή κυβέρνηση να επιβεβαιώνει αργότερα ότι την είχε λάβει από τον Ερυθρό Σταυρό.

Ωστόσο, την Τρίτη, το Εθνικό Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο του ισραηλινού υπουργείου υγείας δήλωσε ότι δεν υπήρχε αντιστοιχία με καμία από τις 13 αγνοούμενες σορούς, λέγοντας ότι τα λείψανα ανήκαν στον Οφίρ Τζαρφατί, του οποίου η σορός ανακτήθηκε από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας τον Δεκέμβριο του 2023, λιγότερο από δύο μήνες μετά την απαγωγή του.

Το επίμαχο βίντεο

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο που δείχνει μέλη της Χαμάς να ξαναθάβουν ένα σώμα για να «σκηνοθετήσουν μια ψευδή ανακάλυψη» για την ΔΕΕΣ, η οποία, όπως είπε, ήταν η ομάδα «που προσπαθεί να δημιουργήσει μια ψευδή εντύπωση για τις προσπάθειες εντοπισμού των σορών». Η Χαμάς δεν έχει ακόμη σχολιάσει τους ισχυρισμούς.

Η είδηση ​​έχει εξοργίσει τους Ισραηλινούς, με τους ακροδεξιούς υπουργούς Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς να επιτίθενται στη Χαμάς και να καλούν τον Νετανιάχου να ξαναρχίσει τον πόλεμο.

«Το γεγονός ότι η Χαμάς συνεχίζει να παίζει παιχνίδια και δεν μεταφέρει αμέσως όλα τα σώματα των πεσόντων μας, αποτελεί από μόνο του απόδειξη ότι η τρομοκρατική οργάνωση εξακολουθεί να είναι όρθια», δήλωσε ο Μπεν Γκβιρ, ο υπουργός ασφαλείας.

«Τώρα δεν χρειάζεται να «αποσπάσουμε τίμημα από τη Χαμάς» για τις παραβιάσεις. Πρέπει να της αποσπάσουμε την ίδια της την ύπαρξη και να την καταστρέψουμε εντελώς, μια για πάντα, σύμφωνα με τον κεντρικό στόχο που έχει οριστεί για τον «πόλεμο της αναβίωσης» [πόλεμο στη Γάζα]», είπε, προσθέτοντας: «Κύριε πρωθυπουργέ, τέλος με τους δισταγμούς. Δώστε την εντολή».

Ο Σμότριτς, ο υπουργός Οικονομικών, έγραψε στον Νετανιάχου ζητώντας «ισχυρές απαντήσεις» στις παραβιάσεις της Χαμάς και ζήτησε «την καταστροφή της Χαμάς και την άρση της απειλής που προέρχεται από τη Γάζα προς τους πολίτες του Ισραήλ».

Δεν ήταν σαφές εάν οι επιθέσεις που διατάχθηκαν στη Γάζα θα συνοδεύονταν από περαιτέρω τιμωρητικά μέτρα.

Η εφημερίδα Times of Israel ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός εξετάζει το ενδεχόμενο μετακίνησης της κίτρινης γραμμής που χωρίζει τη Γάζα στα δύο για να θέσει περισσότερα εδάφη υπό τον έλεγχο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ή να σταματήσει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Η ένοπλη οργάνωση λέει ότι δεν γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία όλων των σορών, λέγοντας ότι έχει χάσει την επαφή με αρκετές από τις μονάδες της που κρατούσαν τους αιχμαλώτους και φέρεται να σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινών βομβαρδισμών.

Σε ξεχωριστή εξέλιξη την Τρίτη, η αστυνομία δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τρεις Παλαιστίνιους τους οποίους χαρακτήρισαν ως μέλη ενός «τρομοκρατικού πυρήνα» κατά τη διάρκεια επιδρομής κοντά στην κατεχόμενη πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης.

Τραγικός απολογισμός

Πάνω από 68.500 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον διετή πόλεμο στη Γάζα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών στην καταμέτρηση.

Το υπουργείο διατηρεί λεπτομερή αρχεία θυμάτων που θεωρούνται γενικά αξιόπιστα από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ έχει αμφισβητήσει τα παραπάνω νούμερα θυμάτων χωρίς, ωστόσο, να παρέχει τον δικό του απολογισμό.