Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ εξαπέλυσαν το βράδυ της Τρίτης (28.10.2025) επιθέσεις εναντίον της Γάζας, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού του Ισραήλ, το οποίο ανέφερε ότι ο Νετανιάχου είχε δώσει εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει άμεσα εκτεταμένες επιθέσεις στη Γάζα, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβίασε τους όρους της εκεχειρίας που είχε συναφθεί στις 10 Οκτωβρίου.

Οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιούνται ενώ οι ισραηλινές αρχές είχαν δεσμευτεί να αντιδράσουν σε επίθεση κατά στρατιωτών τους στο νότιο τμήμα της Γάζας, καθώς και στην αποτυχία της Χαμάς να παραδώσει τις σορούς αρκετών ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει εξαπολύσει τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς είχε δηλώσει την Τρίτη ότι έχει ανακτήσει τη σορό ενός ακόμα ομήρου, την οποία σκόπευε να παραδώσει απόψε.

Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι αναβάλει την παράδοση της σορού «λόγω παραβιάσεων» από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Reuters, οι ισραηλινές επιθέσεις στοχεύουν περιοχή κοντά στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της βόρειας Γάζας ενώ μέχρι στιγμής είναι άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι άκουσαν τον ήχο πυρών από τανκς και είδαν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Γάζας και της Ντέιρ αλ-Μπαλά.

«Θα πληρώσει βαρύ τίμημα» για την επίθεση σε στρατεύματα

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι η Χαμάς θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για την επίθεση σε στρατιώτες των IDF.

«Η επίθεση σε στρατιώτες των IDF στη Γάζα σήμερα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς διασχίζει μια κραυγαλέα κόκκινη γραμμή, στην οποία το IDF θα απαντήσει με μεγάλη δύναμη», αναφέρει ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.

«Η Χαμάς θα πληρώσει πολλαπλά για την επίθεση στους στρατιώτες και για την παραβίαση της συμφωνίας επιστροφής των σορών ομήρων», προσθέτει.