Σύμφωνα με παλαιστινιακά δημοσιεύματα, μία από τις επιδρομές στόχευσε μια περιοχή κοντά στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς λέει στους δημοσιογράφους ότι η εκεχειρία στη Γάζα θα τηρηθεί, παρά τη σημερινή ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Θα υπάρξουν μικρές αψιμαχίες εδώ κι εκεί. Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς επιτέθηκε σε έναν στρατιώτη των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. Αναμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν», λέει ο Βανς.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας ανέφερε ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, με τουλάχιστον δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες στη συνοικία Σάμπρα, νότια της πόλης της Γάζας.

Το ισραήλ «βομβαρδίζει τώρα τη Γάζα με τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε στο AFP ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας που διοικείται από τη Χαμάς, ενώ μάρτυρες ανέφεραν σε πολλά μέσα ενημέρωσης ότι άκουσαν τις εκρήξεις.