Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Μπιορν Αντρέσεν, «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο».

Πέθανε ο Μπιορν Άντρεσεν, ο Σουηδός ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του στην ταινία του 1971 του Βισκόντι, «Θάνατος στη Βενετία».

Στα 15 του χρόνια, ο Άντρεσεν επιλέχθηκε για την ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη, βασισμένη στη νουβέλα του Τόμας Μαν. Εκεί υποδύθηκε τον Τάτζιο, ένα όμορφο αγόρι με το οποίο αποκτά εμμονή ένας μεγαλύτερος άνδρας, που υποδύεται ο Ντιρκ Μπόγκαρντ. Ο Βισκόντι αποκάλεσε τον Άντρεσεν «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» μιλώντας στα ΜΜΕ, κάτι που συντρόφευε τον Άντρεσεν σε όλη του τη ζωή. Ωστόσο, ο ίδιος ήταν δυσαρεστημένος με αυτό. Αργότερα μίλησε για το πώς η αρνητική εμπειρία του από τη συνεργασία του με τον Βισκόντι επηρέασε το υπόλοιπο της ζωής του.

«Ένιωθα σαν εξωτικό ζώο σε κλουβί», είπε στον Guardian το 2003 σημειώνοντας ότι αυτή η ταινία του χάλασε τη ζωή.

Ο θάνατος του Άντρεσεν ανακοινώθηκε την Κυριακή από τους Κρίστιαν Πέτρι και Κριστίνα Λίντστρομ, τους συν-σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ του 2021 «Το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο». Ο Πέτρι δήλωσε στη σουηδική εφημερίδα Dagens Nyheter ότι ο Άντρεσεν πέθανε το Σάββατο, ενώ η Λίντστρομ μίλησε και έναν «γενναίο άνθρωπο». Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για την αιτία θανάτου.

Ο Άντρεσεν γεννήθηκε στη Στοκχόλμη το 1955. Μετά την αυτοκτονία της μητέρας του όταν ήταν μόλις 10 ετών, μεγάλωσε με τη γιαγιά του, η οποία τον ώθησε στην υποκριτική και το μόντελινγκ επειδή, όπως είπε αργότερα, «ήθελε μια διασημότητα στην οικογένεια». Η ερμηνεία του στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία» τον έκανε σταρ από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά η εμπειρία του δεν ήταν εντελώς θετική. Ο Βισκόντι τον πήγε σε ένα γκέι νυχτερινό κέντρο διασκέδασης με μια ομάδα ανδρών όταν ήταν μόλις 16 ετών, κάτι που τον έκανε να νιώσει «πολύ άβολα».

«Ήξερα ότι δεν μπορούσα να αντιδράσω. Θα ήταν κοινωνική αυτοκτονία. Αλλά ήταν η πρώτη από πολλές τέτοιες συναντήσεις», είπε αργότερα ο ίδιος.

Πρόσθεσε πως αυτό που θα έλεγε στον Βισκόντι αν ήταν ζωντανός ήταν να «πάει να γα@@@» ενώ αποκάλυψε ότι ο σκηνοθέτης «δεν έδινε δεκάρα» για τα συναισθήματά του. «Δεν έχω ξαναδεί τόσους φασίστες και μαλάκες, όσους υπάρχουν στον κινηματογράφο και το θέατρο. Ο Λουκίνο ήταν το είδος του πολιτισμικού θηρευτή που θα θυσίαζε τα πάντα ή οποιονδήποτε για τη δουλειά».

Μετά την ταινία «Θάνατος στη Βενετία», ο Άντρεσεν πήγε στην Ιαπωνία, όπου η ταινία είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Εκεί, έγινε ποπ σταρ και μοντέλο, εμφανίστηκε σε αρκετές διαφημίσεις και απέκτησε τεράστιο γυναικείο κοινό. «Έχετε δει τις φωτογραφίες των Beatles στην Αμερική;» είπε στον Guardian το 2003. «Έτσι ήταν. Υπήρχε μια υστερία γύρω από αυτό».

Οι φιλοδοξίες του βασίζονταν στη μουσική και έγινε ένας καταξιωμένος πιανίστας και μουσικός. Συνέχισε να παίζει, εμφανιζόμενος σε περισσότερες από 30 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, κυρίως γυρισμένες στη Σουηδία. Περιέγραψε την καριέρα του ως «χάος» και ισχυρίστηκε ότι ο ήρωας, που υποδύθηκε ο Τάτζιο, τον στοίχειωνε μέχρι την ενηλικίωσή του. «Η καριέρα μου είναι μια από τις λίγες που ξεκίνησε από την απόλυτη κορυφή και μετά ήρθε η πτώση. Αυτό ήταν μοναχικό».

Ο Άντρεσεν έγινε πρωτοσέλιδο το 2003 όταν αντέδρασε στην απόφαση της φεμινίστριας Ζερμέν Γκριρ να χρησιμοποιήσει μια φωτογραφία του στο εξώφυλλο του βιβλίου της The Beautiful Boy χωρίς να τον ρωτήσει. Μερικές από τις αντιρρήσεις του σχετίζονταν με την εμπειρία του με τον Βισκόντι. «Η αγάπη των ενηλίκων για τους εφήβους είναι κάτι στο οποίο είμαι αντίθετος κατ' αρχήν. Συναισθηματικά ίσως, και διανοητικά, με ενοχλεί, επειδή έχω κάποια εικόνα για το τι είναι αυτό το είδος αγάπης» είπε ο ίδιος.

Αλλά ο εκδοτικός οίκος της Γκριρ, η Thames and Hudson, απέρριψε τους ισχυρισμούς του, λέγοντας ότι δεν χρειαζόταν την άδειά του, μόνο την άδειά του φωτογράφου, Ντέιβιντ Μπέιλι.

Η ηλικία βοήθησε τον Άντρεσεν να γίνει ανώνυμος και τελικά βρήκε την ηρεμία του ως ηθοποιός. Το 2019 εμφανίστηκε σε έναν μικρό ρόλο στην ταινία τρόμου του Ari Aster, Midsommar, υποδυόμενος έναν ηλικιωμένο άνδρα που έχει χτυπηθεί στο πρόσωπό του με ένα σφυρί ενώ θυσιάζεται σε μια παγανιστική τελετή. Ο ίδιος ενθουσιάστηκε με τον ρόλο, λέγοντας: «Το να σκοτωθείς σε μια ταινία τρόμου είναι το όνειρο κάθε αγοριού».

Ο ηθοποιός είχε δύο παιδιά με την πρώην σύζυγό του, την ποιήτρια Σουζάνα Ρομάρ, τη Ρομπίνε και τον Έλβιν, ο οποίος πέθανε από σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου σε ηλικία εννέα μηνών.

