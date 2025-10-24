Το όνομα του Πέτρο προστίθεται έτσι σε μια λίστα με παγκόσμιους ηγέτες στους οποίους ο Τραμπ έχει επιβάλει κυρώσεις, ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στον Κολομβιανό πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο τον οποίο κατηγορεί ότι αρνείται να σταματήσει τη ροή κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ.

Η σύγκρουση Τραμπ με τον Κολομβιανό ομόλογό του συνεχίζεται ενώ ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως «από τότε που ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο ανέλαβε την εξουσία, η παραγωγή κοκαΐνης στην Κολομβία έχει εκτοξευτεί στο υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων δεκαετιών, πλημμυρίζοντας τις ΗΠΑ και δηλητηριάζοντας τους Αμερικανούς. Ο πρόεδρος Πέτρο επέτρεψε στα καρτέλ ναρκωτικών να ανθίσουν και αρνήθηκε να σταματήσει αυτή τη δραστηριότητα. Σήμερα, ο πρόεδρος Τραμπ λαμβάνει σθεναρά μέτρα για να προστατεύσει το έθνος μας και να καταστήσει σαφές ότι δεν θα ανεχθούμε τη διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα μας».

Ο Πέτρο από την πλευρά του απάντησε με ανάρτησή του στο Χ λέγοντας πως ότι εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να καταπολεμήσει τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Η αποτελεσματική καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών επί δεκαετίες μου επέφερε αυτό το μέτρο από την κυβέρνηση της ίδιας της κοινωνίας που βοηθήσαμε τόσο πολύ να σταματήσει την κατανάλωση κοκαΐνης. Είναι απολύτως παράδοξο, αλλά δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω και δεν θα γονατίσουμε ποτέ», ανέφερε.

Το όνομα του Πέτρο προστίθεται έτσι σε μια λίστα με παγκόσμιους ηγέτες στους οποίους οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις, ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Εκτός από τον Πέτρο οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις επίσης στη σύζυγο και τον γιο του του Πέτρο και στον Αρμάντο Μπενεντέτι, υπουργό Εσωτερικών της Κολομβίας.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ απείλησε να αυξήσει τους δασμούς στην Κολομβία και την Τετάρτη ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει κάθε χρηματοδότηση.

Ο «πόλεμος» των ΗΠΑ... κατά των ναρκωτικών

Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν πλήγματα τις τελευταίες ημέρες κατά πλοίων που θεωρεί η κυβέρνηση ότι μεταφέρουν ναρκωτικά παράνομα. Την Τρίτη έγινε επίθεση σε πλοίο στον Ειρηνικό Ωκεανό ανοιχτά Κολομβίας, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters την Τετάρτη.

Οι επιθέσεις σε πλοία επεκτείνονται όλο και περισσότερο στα ανοιχτά της Κολομβίας, η οποία αποτελεί πολύ μεγαλύτερη πηγή ναρκωτικών που μεταφέρονται λαθραία στις ΗΠΑ από ότι η Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο έχει δηλώσει ότι αρκετοί Κολομβιανοί έχουν σκοτωθεί σε αυτές τις επιθέσεις και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για δολοφονία. Η απάντηση Τραμπ ήταν η διακοπή της χρηματοδότησης.

Για δολοφονία κάνει λόγο η Kολομβία

Ο πρόεδρος της Κολομβίας δήλωσε πως σε δύο επιθέσεις, μία στις 15 Σεπτεμβρίου και μία στις 3 Οκτωβρίου, σκοτώθηκαν Κολομβιανοί και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για δολοφονία. Συγγενείς ενός 26χρονου από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο δήλωσαν ότι ο νεαρός και ένας γείτονάς του του σκοτώθηκαν σε επίθεση στις 14 Οκτωβρίου.

Επίσης, πολίτες της Κολομβίας και του Ισημερινού, επέζησαν από μια επίθεση στις 16 Οκτωβρίου σε ένα ημι-υποβρύχιο σκάφος, στην οποία, όπως είπε αργότερα ο Τραμπ, σκοτώθηκαν δύο άτομα. Το Ναυτικό διέσωσε δύο επιζώντες και η κυβέρνηση τους επαναπάτρισε, με τον Τραμπ να λέει ότι και οι δύο θα συλληφθούν και θα διωχθούν.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς στον Ισημερινό αρνήθηκαν να απαγγείλουν κατηγορίες εναντίον του άνδρα και αντ' αυτού τον άφησε ελεύθερο με το σκεπτικό ότι δεν υπήρχε κατηγορία ότι είχε διαπράξει έγκλημα εντός του εδάφους του Ισημερινού. Αντίθετα, ο άλλος επιζών νοσηλεύεται στην Κολομβία με εγκεφαλικό τραύμα και αναπνέει με αναπνευστήρα, δήλωσε ο Αρμάντο Μπενεντέτ , υπουργός Εσωτερικών της Κολομβίας, σε μια ανάρτηση στα social media το Σάββατο το βράδυ. Όταν ανακτήσει τις αισθήσεις του, είπε ο Μπενεντέτι ότι θα «διωχθεί για διακίνηση ναρκωτικών».

Στο έβδομο χτύπημα, στις 17 Οκτωβρίου, ο στρατός σκότωσε τρεις άνδρες που η κυβέρνηση Τραμπ κατηγόρησε για λαθρεμπόριο ναρκωτικών για μια μαρξιστική αντάρτικη ομάδα στην Κολομβία γνωστή ως E.L.N., την οποία το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τρομοκρατική το 1997.

Χωρίς αποδεικτικά στοιχεία οι επιθέσεις

Η κυβέρνηση έχει επίσης δηλώσει ότι οι πληροφορίες που έχει υποστηρίζουν τις κατηγορίες της για την ταυτότητα των επιβατών και το τι κάνουν, κάτι για το οποίο ωστόσο δεν έχει προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία.Ένα ευρύ φάσμα εξωτερικών νομικών ειδικών σε νόμους που διέπουν τη χρήση ένοπλης βίας έχουν δηλώσει ότι η εκστρατεία είναι παράνομη επειδή ο στρατός δεν επιτρέπεται να στοχεύει σκόπιμα πολίτες, που δεν συμμετέχουν άμεσα σε εχθροπραξίες. Έστω και αν πρόκειται υπόπτους για ποινικά αδικήματα.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι οι επιθέσεις είναι νόμιμες και κάνει λόγο για ζήτημα αυτοάμυνας, επειδή ο Τραμπ έχει «αποφασίσει» ότι η χώρα βρίσκεται σε επίσημη ένοπλη σύγκρουση με καρτέλ ναρκωτικών, τα οποία η δική του ομάδα έχει χαρακτηρίσει τρομοκράτες.

Η ομάδα Τραμπ, όπως αναφέρουν οι NY Times δεν έχουν δώσει δημόσια μια νομική θεωρία που να εξηγεί πώς να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της διακίνησης ενός παράνομου προϊόντος και των οργανωμένων ένοπλων επιθέσεων. Έχει επισημάνει το γεγονός, ωστόσο ότι περίπου 100.000 Αμερικανοί πεθαίνουν από υπερβολική δόση ναρκωτικών κάθε χρόνο. Ωστόσο, η αύξηση αυτή οφείλεται στην φαιντανύλη, η οποία προέρχεται από το Μεξικό.

Αντίθετα, η Νότια Αμερική είναι πηγή κοκαΐνης. Μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κίνησης της κοκαΐνης παράγεται από τρεις χώρες της Νότιας Αμερικής: βασική είναι Κολομβία, η οποία έχει ακτές τόσο στην Καραϊβική Θάλασσα όσο και στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η πλειονότητα της κοκαΐνης που εισάγεται λαθραία στις ΗΠΑ διακινείται μέσω του Ειρηνικού, όχι της Καραϊβικής, όμως σύμφωνα με στοιχεία των ΗΠΑ. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικεντρώσει κυρίως τη ρητορική της στη Βενεζουέλα, η οποία έχει ακτή μόνο στην Καραϊβική. Ο Τραμπ μιλώντας για τις πρώτες επιθέσεις είπε ότι σκοτώθηκαν Βενεζουελάνοι και μέλη μιας συμμορίας της χώρας.

Τελευταία κλιμάκωση από πλευράς ΗΠΑ είναι η διαταγη Τραμπ για την ανάπτυξη ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρων στην Καραϊβική.

