Μια τέτοια ανάπτυξη συχνά υποδηλώνει στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγαλύτερης κλίμακας, αναφέρει το Politico για την απόφαση Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρων στην Καραϊβική, μια σημαντική κλιμάκωση στην περιοχή, ενώ οι οι ΗΠΑ συνεχίζπουν να επιτίθενται σε πλοία, που η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι διακινούν ναρκωτικά.

Η ανάπτυξη ενός αεροπλανοφόρου είναι μια σημαντική κίνηση για κάθε Λευκό Οίκο και συχνά υποδηλώνει στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγαλύτερης κλίμακας, σχολιάζει το Politico, εκτιμώντας ότι η κίνηση αυτή αυξάνει την πίεση προς τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, ανακοίνωσε την κίνηση στο X, λέγοντας ότι η ανάπτυξη «θα ενισχύσει την ικανότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να διαταράσσουν παράνομους παράγοντες και δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία της πατρίδας μας, των ΗΠΑ και την ασφάλειά μας στο δυτικό ημισφαίριο».

Η διαταγή Τραμπ αφορά στην Ομάδα Κρούσης Αεροπλανοφόρων του Gerald R. Ford - είναι το μεγαλύτερο και νεότερο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού- και την αεροπορική πτέρυγα αεροπλανοφόρων να επιβιβαστούν στην περιοχή ευθύνης της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ.

Από τα τέλη Αυγούστου, ο αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει περίπου 10.000 στρατιώτες στην Καραϊβική, περίπου οι μισοί από αυτούς σε οκτώ πολεμικά πλοία και οι μισοί στο Πουέρτο Ρίκο, για αυτό που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως αποστολή κατά της τρομοκρατίας και των ναρκωτικών. Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford μεταφέρει περίπου 5.000 ναύτες και διαθέτει περισσότερα από 75 αεροσκάφη επίθεσης, επιτήρησης και υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών F/A-18.

Αν και αεροπλανοφόρα έχουν περιοδεύσει στα νερά της Καραϊβικής και στα ανοιχτά της Λατινικής Αμερικής στο παρελθόν, οι NYT σχολίαζουν πως η ανάπτυξη του για μια πιθανή πολεμική επιχείρηση εν μέσω των εντεινόμενων αμερικανικών επιθέσεων σε πλοία που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, μεταφέρουν ναρκωτικά είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη, όπως δήλωσαν νυν και πρώην αξιωματούχοι του Ναυτικού.

«Προσθέτοντας το Ford στις ήδη υπάρχουσες δυνάμεις, αυτή είναι μια μοναδικά ισχυρή ναυτική ομάδα μάχης στην Καραϊβική», δήλωσε ο Ναύαρχος εν αποστρατεία Τζέιμς Σταυρίδης, πρώην επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ.

Τις τελευταίες μέρες έχουν πετάξει στις ακτές της Βενεζουέλας βομβαρδιστικά B-52 και B-1B Lancer ενώ πολεμικά αεροσκάφη και drones βύθισαν επτά σκάφη, τα οποία σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ που διακινούσαν ναρκωτικά. Από τις ενέργειες αυτές των είπα έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής 48 άτομα, τους οποίους το Πεντάγωνο έχει χαρακτηρίσει «ναρκοτρομοκράτες».

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι οι δολοφονίες είναι νόμιμες, αλλά δεν έχει παράσχει νομική αιτιολόγηση για τη χρήση βίας από τον στρατό εναντίον πολιτών που δεν εμπλέκονται σε πόλεμο.

Δέκα επιδρομές σε «ύποπτα» πλοία μέχρι στιγμής από τις ΗΠΑ

Η νέα διαταγή Τραμπ ακολούθησε λίγο αφού ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έκαναν νυχτερινή επιδρομή εναντίον ενός ακόμα σκάφους που, όπως είπε, λειτουργούσε από καρτέλ και διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική. Η επιδρομή, η οποία, σύμφωνα με τον Χέγκεθ, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άτομα, ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των γνωστών επιθέσεων μέχρι στιγμής σε 10 ενώ οι νεκροί ανέρχονται σε 43 από τότε που οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την εκστρατεία τους τον περασμένο μήνα.

Ο Χέγκεθ δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι το σκάφος που έγινε πιο πρόσφατα στόχος λειτουργούσε από την Tren de Aragua, ένα καρτέλ που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτήρισε εδώ και μήνες ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση. Η συμμορία έχει γίνει στόχος και σε προηγούμενες επιθέσεις σκαφών των ΗΠΑ.

«Το πλοίο ήταν γνωστό στις υπηρεσίες μας ότι εμπλέκεται σε παράνομο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, διερχόνταν από μια γνωστή διαδρομή διακίνησης και μετέφερε ναρκωτικά», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του προς το X.

«Έξι άνδρες ναρκο-τρομοκράτες επέβαιναν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της επιδρομής, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα. Ήταν η πρώτη νυχτερινή επιδρομή. Και οι έξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν ενώ κανένα μέλος του αμερικανικού στρατού στρατός δεν τραυματίστηκε. Αν είσαι ναρκοτρομοκράτης που κάνει λαθρεμπόριο ναρκωτικών στο ημισφαίριό μας, θα σου φερθούμε όπως στην Αλ Κάιντα. Μέρα ή νύχτα, θα χαρτογραφήσουμε τα δίκτυά σου, θα εντοπίσουμε τους ανθρώπους σου, θα σε κυνηγήσουμε και θα σε σκοτώσουμε» απείλησε ο Χέγκσεθ.

Οι επιδρομές, οι οποίες γίνονται χωρίς δικαστικές διαδικασίες ή κήρυξη πολέμου από το Κογκρέσο, έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τα όρια της προεδρικής εξουσίας και έχουν επικριθεί έντονα από τις κυβερνήσεις της Κολομβίας και της Βενεζουέλας, από όπου φαίνεται να προέρχονται πολλά από τα σκάφη, καθώς και από τις οικογένειες των νεκρών, μερικές από τις οποίες αρνήθηκαν ότι οι συγγενείς τους εμπλέκονταν σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

