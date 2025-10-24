Η Κροατία είχε καταργήσει την υποχρεωτική θητεία το 2008.

Το κοινοβούλιο της Κροατίας ψήφισε την Παρασκευή υπέρ της επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, με σκοπό να ενισχυθούν οι αμυντικές ικανότητες της χώρας, λόγω της έντονης ανησυχίας που προκαλεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το Ζάγκρεμπ είχε καταργήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2008, έναν χρόνο πριν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, και βασιζόταν στους επαγγελματίες των ενόπλων δυνάμεων. Όμως η ηγεσία της χώρας υπογράμμισε πως η παρούσα γεωπολιτική κατάσταση απαιτεί την επαναφορά της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της χώρας.

«Παρακολουθούμε την αύξηση διαφόρων τύπων απειλών, κάτι που απαιτεί ικανότητα αντίδρασης και αποτελεσματικότητα εκ μέρους της κοινότητας στο σύνολό της», δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Άμυνας Ιβάν Ανούσιτς και πρόσθεσε πως «απέναντι σε κάθε απειλή, η άμυνα της χώρας έχει καθοριστική σημασία».

Σημειώνεται πως κάθε χρόνο θα καλούνται περίπου 18.000 νέοι για να ακολουθούν από την ηλικία των 18 ετών και άνω εκπαίδευση δύο μηνών. Αυτό θα αρχίσει από το 2026.

Οι γυναίκες θα εξαιρούνται, ενώ οι αντιρρησίες συνείδησης θα έχουν τη δυνατότητα να υπηρετούν μια κοινωνική θητεία τριών ή τέσσερις μηνών συμμετέχοντας μεταξύ άλλων σε ομάδες που κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Για την υιοθέτηση του μέτρου αυτού, οι βουλευτές τροποποίησαν δύο νόμους.

Συνολικά από το 151μελές κοινοβούλιο, οι 84 βουλευτές ενέκριναν τις τροποποιήσεις του νόμου για την άμυνα, ενώ 110 τροποποίησαν τον νόμο για τη θητεία στις ένοπλες δυνάμεις. Όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία θα παίρνουν 1.100 ευρώ τον μήνα, ενώ για αυτούς που θα επιλέξουν την εναλλακτική κοινωνική θητεία το ποσό που θα λαμβάνουν δεν έχει διευκρινιστεί. Αυτοί που θα ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία θα έχουν το πλεονέκτημα να υποβάλουν αίτηση για θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα.

Οι αριστεροί της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι ο νόμος κάνει διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και αυτών που θα επιλέξουν την πολιτική προστασία, καθώς θα πληρώνονται με χαμηλότερο μισθό και δεν θα επωφελούνται μιας ευνοϊκής μεταχείρισης για θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα.

