Πλημμύρισε η Ιερουσαλήμ από υπερορθόδοξους σε μία διαμαρτυρία που πήρε το όνομα «η πορεία του εκατομμυρίου».

Εκατοντάδες χιλιάδες υπερορθόδοξοι Εβραίοι Ισραηλινοί συμμετείχαν σε διαμαρτυρία στην Ιερουσαλήμ κατά των αλλαγών στη νομική εξαίρεση από την υποχρεωτική στράτευση.

Σχεδόν όλες οι αιρέσεις και οι παρατάξεις της υπερορθόδοξης κοινότητας συμμετέχουν σε αυτό που έχει ονομαστεί ως «πορεία του εκατομμυρίου». Από την ίδρυση του Ισραήλ, οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σε θρησκευτικό σχολείο πλήρους φοίτησης, ή yeshiva, εξαιρούνται από την υποχρεωτική στράτευση, αν και ορισμένα άλλα μέλη της κοινότητας υπηρετούν στον στρατό.

Οι απαιτήσεις για να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο έχουν ενταθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Οι δρόμοι μέσα και γύρω από την Ιερουσαλήμ έκλεισαν πριν από την έναρξη μιας από τις μεγαλύτερες διαμαρτυρίες εδώ και χρόνια, κατά της υποχρεωτικής στράτευσης από υπερορθόδοξους Ισραηλινούς.

Σημειώνεται πως η κοινότητα αποτελεί περίπου το 14% του ισραηλινού πληθυσμού. Αυτό που τους ενώνει είναι η αντίθεσή τους όχι μόνο στις κινήσεις για την επιβολή της υποχρεωτικής στράτευσης για περισσότερα μέλη της κοινότητάς τους, αλλά και η οργή για τις εκατοντάδες συλλήψεις τους τελευταίους μήνες υπερορθόδοξων ανδρών που αρνήθηκαν τη στράτευση.

Οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι, ή Χαρέντι θεωρούν ότι απειλείται ο πανάρχαιος τρόπος ζωής τους αλλά από την άλλη πολλοί στο Ισραήλ αισθάνονται ότι δεν έχουν μοιραστεί το δίκαιο βάρος που τους αναλογεί στον πόλεμο. Η ένταξή τους στον στρατό θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση του ελλείμματος σε ανθρώπινο δυναμικό.

Υπάρχουν όμως και ανησυχίες στον στρατό σχετικά με την στρατολόγηση μεγάλου αριθμού υπερορθόδοξων καθώς η ενσωμάτωση θα ήταν μια δύσκολη πρόκληση.

