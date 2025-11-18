Το κτίριο ήταν σχεδόν εντελώς άδειο όταν ξέσπασε η φωτιά ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Μια τεράστια φωτιά ξέσπασε σε έναν εμβληματικό ουρανοξύστη στο κέντρο της κροατικής πρωτεύουσας, στο Ζάγκρεμπ, καταστρέφοντας σχεδόν ολοσχερώς το κτίριο.

Από τη φωτιά δεν υπάρχουν θύματα.

Το κτίριο ήταν γνωστό ως ο πύργος Vjesnik, καθώς εκεί στεγαζόταν μια δημοφιλής εφημερίδα που εκδιδόταν μέχρι πριν από περίπου 12 χρόνια. Η φωτιά ξεκίνησε κοντά στην κορυφή του 16ώροφου κτιρίου και εξαπλώθηκε γρήγορα προς τα κάτω. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έσπευσαν περίπου 100 πυροσβέστες, ανέφεραν τα κροατικά μέσα ενημέρωσης.

{https://www.instagram.com/reel/DRLSuetiLri/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το κτίριο ήταν σχεδόν εντελώς άδειο όταν ξέσπασε η φωτιά. Η φωτιά φαινόταν να έχει σβήσει μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, αν και η μεταλλική και τσιμεντένια κατασκευή εξακολουθούσε να σιγοκαίει.

{https://www.instagram.com/reel/DRL-XL2iGHC/}

«Από αυτά που είδα επί τόπου και μέσα στο κτίριο, η ζημιά είναι δυστυχώς ολοσχερής, αλλά πιστεύω ότι το κράτος και άλλοι ιδιοκτήτες θα ξεκινήσουν την ανακαίνιση του κτιρίου σε αυτή την εξέχουσα τοποθεσία της πόλης μας το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο δήμαρχος του Ζάγκρεμπ, Τόμισλαβ Τομάσεβιτς.

Τμήματα του κτιρίου φέρεται να έπεσαν λόγω της πυρκαγιάς, ανέφερε η πύλη Index, προσθέτοντας ότι η φωτιά φαινόταν να έχει εξαπλωθεί μέσω των φρεατίων του εξαερισμού.

{https://www.instagram.com/reel/DRLbfgxCODn/}