Το αεροπλάνο ήταν πυροσβεστικό και κατέπεσε στη δυτική Κροατία.

Νεκρός είναι ο πιλότος τουρκικού πυροσβεστικού αεροσκάφους το οποίο κατέπεσε στη δυτική Κροατία.

Το αεροσκάφος Air Tractor AT-802 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ λίγο πριν τις 5 το απόγευμα τοπική ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Περίπου 20 λεπτά αργότερα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενημερώθηκαν ότι ένα αεροσκάφος είχε πιάσει φωτιά κοντά στην πόλη Σένι, κοντά στην ακτογραμμή της Αδριατικής Θάλασσας, όπως ανέφερε η ανακοίνωση.

Τα αεροσκάφη Air Tractor AT-802 χρησιμοποιούνται συνήθως στη γεωργία ή για κατασβέσεις πυρκαγιών.

Η δημόσια τηλεόραση της Κροατίας HRT ανέφερε ότι το αεροσκάφος ανήκε στη δασική υπηρεσία της Τουρκίας.

