Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία για το σχέδιο χορήγησης δανείου ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, καθώς το Βέλγιο μπλόκαρε τη χρήση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότησή του.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ, επικεφαλής του δεξιού φλαμανδικού εθνικιστικού κόμματος N-VA, αντιτάχθηκε έντονα στην πρόταση, υποστηρίζοντας ότι ενέχει σημαντικούς οικονομικούς και νομικούς κινδύνους για τη χώρα του, η οποία φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη μέσω της χρηματοπιστωτικής εταιρείας Euroclear.

Η στάση του Ντε Βέβερ ανάγκασε τους υπόλοιπους ευρωπαίους ηγέτες να μετριάσουν τη διατύπωση του κοινού ανακοινωθέντος στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών. Σύμφωνα με το Politico, το τελικό κείμενο απλώς «καλεί» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει, το συντομότερο δυνατό, «επιλογές για οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία», αποφεύγοντας οποιαδήποτε αναφορά σε νομική πρόταση για τη χρήση των ρωσικών κεφαλαίων. Ουσιαστικά, η απόφαση μετατίθεται για την επόμενη σύνοδο κορυφής τον Δεκέμβριο, αν και δεν αποκλείεται να συγκληθεί νωρίτερα ειδική συνεδρίαση.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός δήλωσε «πικραμένος» που η χώρα του εμφανίζεται ως το «απρόθυμο μέλος» της Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε «εντελώς παράλογη» την ιδέα να βρεθούν οι Βέλγοι φορολογούμενοι υπόλογοι για πιθανούς κινδύνους από τη χρηματοδότηση. Σύμφωνα με ευρωπαίους διπλωμάτες, ο Ντε Βέβερ βρέθηκε υπό πίεση και λόγω των εσωτερικών δημοσιονομικών προκλήσεων του Βελγίου, καθώς βρίσκεται σε δύσκολες διαπραγματεύσεις για την εξισορρόπηση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η διαφωνία του Βελγίου έρχεται σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία δέχεται αυξανόμενη αμφισβήτηση, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, εκπέμπουν ασαφή σήματα για τη στάση τους απέναντι στη Μόσχα. Παρά το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε νέες κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, η Ευρώπη καλείται πλέον να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στη χρηματοδότηση της ουκρανικής άμυνας και ανοικοδόμησης.

Μέχρι πρόσφατα, η χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θεωρούνταν νομικά και πολιτικά αδιανόητη, λόγω φόβων ότι θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο και θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη στις ευρωπαϊκές αγορές. Ωστόσο, καθώς ο πόλεμος παρατείνεται και οι ανάγκες του Κιέβου αυξάνονται, η πρόταση απέκτησε δυναμική.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ότι οι κίνδυνοι είναι «διαχειρίσιμοι», το Βέλγιο επέμεινε ότι δεν έχουν διασφαλιστεί επαρκώς οι πιθανές ευθύνες που θα μπορούσαν να προκύψουν εάν η Ρωσία διεκδικήσει τα χρήματα στο μέλλον.

Ο Ντε Βέβερ προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση που η Ρωσία καταφέρει να ανακτήσει τα δεσμευμένα κεφάλαια, «τα μετρητά πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα», διαφορετικά θα διακυβευτεί «η εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα». Όπως ανέφερε, κανείς από τους ευρωπαίους ηγέτες δεν ήταν πρόθυμος να αναλάβει την ευθύνη μιας τέτοιας εγγύησης.

Η τελική συμφωνία της συνόδου θεωρείται περισσότερο ένας προσωρινός συμβιβασμός παρά λύση: επιτρέπει στην Κομισιόν να συνεχίσει να μελετά το θέμα, αλλά αφήνει στον Ντε Βέβερ τη δυνατότητα να μπλοκάρει οποιαδήποτε μελλοντική πρόταση δεν ικανοποιεί τις «κόκκινες γραμμές» του Βελγίου. Για το Κίεβο, το αποτέλεσμα σημαίνει άλλη μια καθυστέρηση στη χρηματοδοτική στήριξη, σε μια περίοδο που η αντοχή του δυτικού μετώπου τίθεται ολοένα και περισσότερο υπό αμφισβήτηση.