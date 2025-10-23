Ιστορική στιγμή για την Αγγλικανική και την Καθολική Εκκλησία είναι η κοινή προσευχή του βασιλιά Καρόλου με τον πάπα στο Βατικανό, καθώς είναι η πρώτη των επικεφαλής των δύο εκκλησιών μετά από 500 χρόνια.

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο πάπας Λέων προσευχήθηκαν μαζί στην Καπέλα Σιξτίνα του Βατικανού την Πέμπτη, στην πρώτη κοινή λειτουργία ενός Άγγλου μονάρχη και ενός Καθολικού ποντίφικα από τότε που ο βασιλιάς Ερρίκος Η΄ αποσχίστηκε από τη Ρώμη το 1534.

Στο παρεκκλήσι αντήχησαν λατινικά άσματα και αγγλικές προσευχές. Στο ίδιο παρεκκλήσι ήταν που πάπας Λέων εξελέγη ο πρώτος Αμερικανός πάπας από τους Καθολικούς καρδινάλιους πριν από έξι μήνες μπροστά σε τοιχογραφίες του Μιχαήλ Άγγελου.

Ο Κάρολος, ανώτατος κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας, καθόταν στα αριστερά του πάπα κοντά στην Αγία Τράπεζα του παρεκκλησίου, καθώς ο Λέων και ο Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος Στίβεν Κότρελ ηγήθηκαν μιας λειτουργίας στην οποία συμμετείχαν η Χορωδία της Καπέλας Σιξτίνα και δύο βασιλικές χορωδίες Αν και ο Κάρολος έχει συναντήσει τους τρεις τελευταίους πάπες, και οι πάπες Ιωάννης Παύλος Β' και Βενέδικτος ΙΣΤ' είχαν ταξιδέψει στη Βρετανία, οι προηγούμενες συναντήσεις τους δεν περιελάμβαναν ποτέ κοινές προσευχές.

«Θεραπεία» σε μία ταραχώδη Ιστορία η επίσκεψη στη Βατικανό

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα επισκέφθηκαν το Βατικανό, σηματοδοτώντας τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας και της Αγγλικανικής Κοινωνίας, 500 χρόνια μετά το σχίσμα.

«Υπάρχει μια έντονη αίσθηση ότι αυτή η στιγμή στο εξαιρετικό περιβάλλον της Καπέλας Σιξτίνα προσφέρει ένα είδος θεραπείας της ιστορίας», δήλωσε στο Reuters ο Αγγλικανός αιδεσιμότατος Τζέιμς Χόκι, θεολόγος του Αβαείου του Γουέστμινστερ. «Αυτό θα ήταν αδύνατο μόλις πριν από μια γενιά», είπε. «Αντιπροσωπεύει πόσο μακριά έχουν φτάσει οι εκκλησίες μας τα τελευταία 60 χρόνια διαλόγου».

Ο Κότρελ, ο Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος της Υόρκης, παραβρέθηκε στη λειτουργία στην Καπέλα Σιξτίνα για τη Σάρα Μάλαλι. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ως η πρώτη γυναίκα που υπηρέτησε ως Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, η οποία θα αναλάβει τον ρόλο της τη ερχόμενη χρονιά. Η διάσπαση μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Αγγλίας επισημοποιήθηκε το 1534, αφού ο πάπας Κλήμης Ζ΄ αρνήθηκε να ακυρώσει τον γάμο του βασιλιά Ερρίκου Η΄ με την Αικατερίνη της Αραγωνίας.

Η επιθυμία του Ερρίκου για έναν άνδρα κληρονόμο και μια νέα σύζυγο που θα μπορούσε να του προσφέρει έναν απόγονο ήταν ο άμεσος καταλύτης, αλλά έπαιξαν ρόλο και άλλοι παράγοντες, που αφορούσαν την κατάσχεση εκκλησιαστικών περιουσιακών στοιχείων από το αγγλικό στέμμα και την ανάπτυξη προτεσταντικών ιδεών στην Αγγλία.

Καθώς η Αγγλία ταλαντευόταν μεταξύ Καθολικισμού και Προτεσταντισμού κατά τη διάρκεια της βασιλείας των κορών του Ερρίκου, Μαρίας Α΄ και Ελισάβετ Α΄, εκατοντάδες Καθολικοί και Προτεστάντες εκτελέστηκαν για την πίστη τους με πιο συχνή τιμωρία την πυρά.

Ο Κάρολος θα λάβει ειδικό τίτλο

Ο βασιλιάς Κάρολος θα μεταβεί το απόγευμα στη Βασιλική του Αγίου Παύλου, μία από τις τέσσερις πιο σεβαστές εκκλησίες του Καθολικισμού, όπου ο Λέων ενέκρινε την απονομή του νέου τίτλου «Βασιλικός αδελφός». Στον Κάρολο θα δοθεί επίσης μια ειδική θέση στην αψίδα της βασιλικής. Ο ξύλινος «θρόνος», που στο μέλλον θα προορίζεται μόνο για χρήση από Βρετανούς μονάρχες, είναι διακοσμημένος με το οικόσημο του βασιλιά και το οικουμενικό σύνθημα «Ut unum sint».

Ο Επίσκοπος Άντονι Μπολ, επίσημος Αγγλικανός εκπρόσωπος στο Βατικανό, δήλωσε ότι οι τιμές «δείχνουν τη δέσμευση που έχουν και οι δύο Εκκλησίες μας να εργαστούν για ένα κοινό μέλλον».

Παράλληλα, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι ο Κάρολος ενέκρινε επίσης δύο βρετανικές τιμές για τον Λέοντα: την ανακήρυξή του ως «Παπικός Αδελφός» του Παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Ουίνδσορ και την απονομή του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος του Λουτρού.

Σημειώνεται ότι η Εκκλησία της Αγγλίας είναι μία από τις 46 αυτόνομες εκκλησίες σε περίπου 165 χώρες που μαζί αποτελούν την Αγγλικανική Κοινωνία. Η Καθολική Εκκλησία, η οποία έχει 1,4 δισεκατομμύρια μέλη, και η Αγγλικανική Κοινωνία, με 85 εκατομμύρια μέλη, βελτιώνουν τους δεσμούς τους από τη δεκαετία του 1960.

Οι διδασκαλίες των δύο παραδόσεων συμπίπτουν σε πολλά σημαντικά ζητήματα, αλλά η Καθολική Εκκλησία δεν χειροτονεί γυναίκες και γενικά δεν επιτρέπει στους ιερείς να παντρεύονται.

