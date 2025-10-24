Από τις δημοσκοπήσεις προκύπτει ότι το στεγαστικό, η υγειονομική περίθαλψη και το μεταναστευτικό βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τις ανησυχίες των Ολλανδών ψηφοφόρων.

Η Ολλανδία θα διενεργήσει βουλευτικές εκλογές στις 29 Οκτωβρίου μετά την κατάρρευση της προηγούμενης κυβέρνησης.

Στις δημοσκοπήσεις προηγείται το ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Γκέερτ Βίλντερς παρότι ένα ποσοστό ψηφοφόρων έχει μετακινηθεί προς τους Χριστιανοδημοκράτες.

Ακολουθούν οι βασικότερες πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία:

Ποιο είναι το διακύβευμα

Από τις δημοσκοπήσεις προκύπτει ότι το στεγαστικό, η υγειονομική περίθαλψη και το μεταναστευτικό βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τις ανησυχίες των Ολλανδών ψηφοφόρων.

Σχεδόν δύο τρίτα των ερωτηθέντων θέλουν απαντήσεις για την έλλειψη οικονομικά εφικτής στέγης, ενώ η υγειονομική περίθαλψη φαίνεται να προβληματίζει τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψηφοφόρους και η μετανάστευση να αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους υποστηρικτές της ακροδεξιάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση του δικτύου RTL.

Οι επερχόμενες εκλογές ακολουθούν την κατάρρευση στις 3 Ιουλίου της προηγούμενης, βραχύβιας, κυβέρνησης συνασπισμού καθώς ο επικεφαλής του ακροδεξιού εθνικιστικού κόμματος, Γκέερτ Βίλντερς, αποχώρησε λόγω διαφωνιών για τη μεταναστευτική πολιτική.

Όλα τα κόμματα συμφωνούν στην ανάγκη αύξησης των αμυντικών και κατασκευαστικών δαπανών, αλλά διαφωνούν στον τρόπο με τον οποίο αυτές θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν.

Πότε ανοίγουν και κλείνουν οι κάλπες

Οι εκλογές πραγματοποιούνται την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου. Οι κάλπες ανοίγουν στις 7:30 π.μ (0530 GMT), παρότι σε κάποιες περιοχές πιθανόν να ανοίξουν ακόμη και από τα μεσάνυχτα. Όλα τα εκλογικά κέντρα κλείνουν στις 9 το βράδυ τοπική ώρα (1900 GMT) και το πρώτο έξιτ πολ αναμένεται να ανακοινωθεί από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο εκείνη την ώρα.

Πότε θα γίνει γνωστό το αποτέλεσμα

Οι έδρες κατανέμονται διαιρώντας τον συνολικό αριθμό των ψήφων με τον αριθμό των εδρών. Κάθε κόμμα που συγκεντρώνει αρκετές ψήφους για τουλάχιστον μία έδρα εισέρχεται στο κοινοβούλιο.

Τα ψηφοδέλτια καταμετρώνται με τα χέρια και τα αποτελέσματα αναμένεται να αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν από το απόγευμα μέχρι και στη διάρκεια της νύχτας.

Το Εκλογικό Συμβούλιο --η κεντρική εκλογική επιτροπή για τις εκλογές στην Κάτω Βουλή, την Άνω Βουλή και το Ευρωκοινοβούλιο-- καθορίζει τα επίσημα αποτελέσματα.

Ποια κόμματα συμμετέχουν και ποιοι είναι οι ηγέτες τους

- Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) - Γκέερτ Βίλντερς

Το PVV έχει καταστήσει βασικά σημεία στην προεκλογική του εκστρατεία το μορατόριο στη χορήγηση ασύλου και την καταπολέμηση της "εκτροχιασμένης woke ιδεολογίας". "Αυτή είναι η χώρα ΣΑΣ! Η Ολλανδία είναι πλήρης, υπερπλήρης, φίσκα", είναι η πρώτη φράση που διαβάζει κάποιος στο μανιφέστο του κόμματος.

Ο Βίλντερς έχει προτείνει την εξοικονόμηση κονδυλίων με το κλείσιμο των συνόρων, την επιστροφή των ανδρών προσφύγων από την Ουκρανία στη χώρα τους και την αναστολή της αναπτυξιακής βοήθειας ώστε να χρηματοδοτηθούν βοηθήματα υγείας και ενέργειας.

Οι δημοσκοπήσεις δίνουν στο κόμμα 34 έδρες από 37 που κατέχει σήμερα.

- Η Χριστιανοδημοκρατική Έκκληση (CDA) - Χένρι Μπόντενμπαλ

Το ποσοστό της CDA έπεσε σε ιστορικό χαμηλό στις εκλογές του 2023, αλλά έχει καταφέρει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος κάνοντας εκστρατεία υποσχόμενη σταθερή κυβέρνηση και οικονομικά εφικτή στέγη υπό τον νέο ηγέτη της.

Η CDA εμφανίζεται στήθος με στήθος με το κόμμα των Πρασίνων-Σοσιαλδημοκρατών (PvDA-GroenLinks) με αμφότερα τα κόμματα να εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις να συγκεντρώνουν περί το 15% των ψήφων.

Το κόμμα φέρεται να εξασφαλίζει 23 έδρες από 5 που κατέχει σήμερα.

- Πράσινοι-Σοσιαλδημοκράτες (GroenLinks-PVDA) - Φρανς Τίμερμανς

Το κοινό ψηφοδέλτιο των πρόσφατα συγχωνευμένων κομμάτων των Πρασίνων και των Σοσιαλδημοκρατών κατεβαίνει στις εκλογές με τις συνήθεις κεντροαριστερές πολιτικές και με κεντρικό μήνυμά του την "αλληλεγγύη".

Επικεφαλής του είναι ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Φρανς Τίμερμανς. Ο συνδυασμός υπόσχεται πιο εφικτή στέγη, καθαρότερο περιβάλλον και πιο ίση κατανομή του πλούτου. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν 25 έδρες, όσες κατέχει σήμερα.

- Δημοκράτες 66 (D66) – Ρομπ Γιέτεν

Το κεντροαριστερό κόμμα D66 έχει κερδίσει έδαφος στη διάρκεια της εκστρατείας του και σήμερα εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις σε υψηλότερη θέση από το Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD) με υποσχέσεις για την κατασκευή περισσότερων κατοικιών και μεγαλύτερες δαπάνες για την παιδεία, ανάμεσα στις κεντρικές προεκλογικές του προτάσεις.

Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν περίπου 16 έδρες από τις 9 που κατέχει σήμερα.

- Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD) - Ντιλάν Γιεσιλγκιόζ

Το κόμμα, του οποίου προηγούμενος ηγέτης ήταν ο Μαρκ Ρούτε, διενεργεί προεκλογική εκστρατεία με θέμα τις φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις και τις επιπρόσθετες αμυντικές δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν από τις μειώσεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Το VVD έχει πάρει την κατιούσα, υπό την ηγεσία της Γιεσιλγκιόζ, και αναμένεται να σημειώσει ιστορική ήττα έχοντας ήδη απολέσει δέκα έδρες στις τελευταίες εκλογές.

Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν 15 έδρες από τις 24 που κατέχει σήμερα.

Άλλα κόμματα

Το κεντροδεξιό Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο (NSC) αναμένεται να μην εισέλθει στη Βουλή με άλλα κόμματα, όπως το ακροδεξιό "Ορθή Απάντηση 2021" (JA21) που αναμένεται να λάβει γύρω στο 8% των ψήφων, και μια πληθώρα μικρότερων κομμάτων να κυμαίνονται περίπου στο 2%-3%.

Τι θα συμβεί μετά

Μετά τις εκλογές τα κόμματα θα ξεκινήσουν τις συνομιλίες με στόχο τον σχηματισμό συνασπισμού και τη διασφάλιση απόλυτης πλειοψηφίας στο κοινοβούλιο. Με 15 κόμματα να αναμένεται να εκπροσωπηθούν στη Βουλή, η απόλυτη πλειοψηφία θα χρειαστεί τη συνεργασία τουλάχιστον 4 κομμάτων.

Το PVV προηγείται στις δημοσκοπήσεις, αλλά τα περισσότερα κόμματα έχουν αποκλείσει τη συνεργασία μαζί του σε κυβερνητικό συνασπισμό.

Τα κόμματα που συμμετέχουν σε συνασπισμό διαπραγματεύονται συμφωνία θέτοντας τους στόχους τους για την επόμενη τετραετία. Ο βασιλιάς διορίζει επισήμως το νέο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο στη συνέχεια παρουσιάζει το πρόγραμμά του στο κοινοβούλιο.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ