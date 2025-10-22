Ο Νετανιάχου «απέρριψε πλήρως» και τις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα.

Σαφείς υπόνοιες για την αντίθεσή του σε οποιονδήποτε ρόλο των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο μιας αποστολής παρακολούθησης της εκεχειρίας, άφησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μιλώντας στην Ιερουσαλήμ μαζί με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι συζήτησαν την «επόμενη μέρα» για τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του ποιος θα μπορούσε να παράσχει ασφάλεια στην περιοχή που έχει διαλυθεί από τα δύο χρόνια του πολέμου.

Ερωτηθείς για μια πιθανή τουρκική παρουσία στη Γάζα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε ξεκάθαρα: «Προφανώς, το Ισραήλ θα πρέπει να αποφασίσει από κοινού για το ποιος θα το κάνει αυτό. Επομένως, έχω πολύ ισχυρές απόψεις σχετικά με το θέμα. Θέλετε να μαντέψετε ποιες είναι;».

Δεν θα υπάρχουν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα, επέμεινε το γραφείο του πρωθυπουργού μετά από αναφορές για διαφωνία επί του θέματος κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του αρχηγού των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Ρασάντ.

«Δεν υπάρχει διαφωνία», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου στους Times of Israel δηλώνοντας ρητά πως «Δεν θα υπάρξει τουρκική εμπλοκή».

Το Sky News Arabia ανέφερε ότι στη συνάντηση ο Νετανιάχου απέρριψε τη συμμετοχή της Τουρκίας σε μια πιθανή ειρηνευτική δύναμη στη Λωρίδα της Γάζας, επικαλούμενο παλαιστινιακή πηγή. Επίσης, «απέρριψε πλήρως» τις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής που εκπαιδεύονται από την Αίγυπτο και την Ιορδανία στη Γάζα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Ο Νετανιάχου επιμένει να εφαρμοστούν πρώτα οι όροι της δεύτερης φάσης, δηλαδή ο αφοπλισμός της Χαμάς και η παραίτηση από τον έλεγχο της Γάζας, πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για την τοπική διοίκηση ή τις δυνάμεις ασφαλείας που δραστηριοποιούνται στη Γάζα», ανέφερε η παλαιστινιακή πηγή.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δεν έχει σχολιάσει σχετικά αλλά το Υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Βανς από την πλευρά του δήλωσε την Τρίτη από το Ισραήλ όπου βρίσκεται πως θα υπάρξει ένας «εποικοδομητικός ρόλος» για τον ρόλο της Τουρκίας, αλλά τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλουν τίποτα στο Ισραήλ όσον αφορά τα ξένα στρατεύματα «στο έδαφός τους».

Ερντογάν κατά Νετανιάχου

Οι κάποτε θερμές σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας, και του Ισραήλ, έφτασαν σε νέα χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του πολέμου της Γάζας, με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επικρίνει έντονα τις επιθέσεις του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα, τη Συρία και άλλες περιοχές. Ο Ερντογάν έχει μιλήσει ανοιχτά για γενοκτονία στη Γάζα, ενώ πρόσφατα αρνήθηκε να προσγειωθεί το αεροσκάφος του στην Αίγυπτο, για τη σύνοδο για την Ειρήνη, όπου παρέστη ο Τραμπ, εάν δεν ήταν σίγουρος ότι δε θα είναι παρών ο Νετανιάχου.

Σημειώνεται ότι η Τουρκία, η οποία έχει συμβάλλει στο να πειστεί τη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο του Τραμπ, δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στη διεθνή ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση της εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και ότι οι ένοπλες δυνάμεις της θα μπορούσαν να υπηρετήσουν με στρατιωτική ή πολιτική ιδιότητα, ανάλογα με τις ανάγκες.

Με μια εύθραυστη εκεχειρία σε ισχύ για 12 ημέρες, η εστίαση έχει μετατοπιστεί στη δεύτερη φάση του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα. Αυτό απαιτεί τον αφοπλισμό της Χαμάς και προβλέπει τη δημιουργία μιας διεθνώς εποπτευόμενης παλαιστινιακής επιτροπής για τη διοίκηση της Γάζας με μια διεθνή δύναμη που υποστηρίζει την ελεγμένη παλαιστινιακή αστυνομία.

