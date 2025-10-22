Η προφορική εξέταση της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων πλησιάζει. Με σωστή προετοιμασία και εξοικείωση με το είδος των ερωτήσεων, μπορείς να δείξεις τις γνώσεις και τη σκέψη σου με αυτοπεποίθηση.

Στη συνέχεια παρατίθενται 50 ερωτήσεις προφορικού τύπου, με σκοπό την εξάσκηση και τον έλεγχο της κατανόησης της εξεταστέας ύλης μέσα από εναλλασσόμενες θεματικά ερωτήσεις από όλους τους κώδικες προκειμένου να είστε έτοιμοι για την προφορική δοκιμασία της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων:

1. Πού κατατίθεται η έγκληση;

Στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

2. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών απορρίπτει την έγκληση τι μπορεί να κάνει ο εγκαλών;

Μπορεί να προσφύγει στον Εισαγγελέα Εφετών, με παράβολο 350 ευρώ.

3. Ποια είναι τα ποινικά δικαστήρια;

Πλημμελειοδικεία, Εφετεία, Μικτά Ορκωτά, Δικαστήρια Ανηλίκων, Άρειος Πάγος.

4. Πώς συγκροτείται το τριμελές πλημμελειοδικείο;

Από πρόεδρο πρωτοδικών και δύο πρωτοδίκες.

5. Ποια η διαφορά του βουλεύματος από τη διάταξη;

Το βούλευμα είναι απόφαση που εκδίδει το δικαστικό συμβούλιο ενώ η διάταξη είναι απόφαση που εκδίδει δικαστής ή εισαγγελέας συνήθως για διαδικαστικά ζητήματα της προδικασίας.

6. Μετέχει ο γραμματέας στη διάσκεψη;

Όχι, δεν μετέχει στη διάσκεψη, παρίσταται μόνο για να καταγράψει την απόφαση και αποχωρεί πριν αρχίσει η συζήτηση.

7. Πώς καταρτίζεται η υπαλληλική σχέση του δικαστικού υπαλλήλου;

Με τον διορισμό και την αποδοχή του.

8. Μπορεί στρατιωτικός να επιστρέψει στην υπηρεσία του μετά τις εκλογές όπου δεν εξελέγει;

Όχι, αποκλείεται η επάνοδος.

9. Δικαστικός υπάλληλος ζητά άδεια άνευ αποδοχών 30 ημερών για να φροντίσει άρρωστο τέκνο. Επιτρέπεται;

Ναι, χορηγείται υποχρεωτικά.

10. Δικαστικός υπάλληλος με παιδί με σύνδρομο down πόσες ημέρες ειδικής άδειας δικαιούται;

Ναι, έως 20 ημέρες το έτος.

11. Πόση άδεια γάμου δικαιούται δικαστικός υπάλληλος που παντρεύτηκε;

5 ημέρες.

12. Όταν η δικαστική υπάλληλος γυρνάει από την ΕΕ και δεν υπάρχει πλέον η οργανική της θέση τι γίνεται;

Τοποθετείται ως υπεράριθμη ή σε άλλη θέση.

13. Η άνευ αποδοχών λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία;

Όχι.

14. Ο διάδικος απουσιάζει και η επίδοση έγινε σε θυρωρό πολυκατοικίας. Είναι έγκυρη η επίδοση;

Ναι, καθώς ο θυρωρός της πολυκατοικίας θεωρείται σύνοικος.

15. Ο διάδικος μένει στο εξωτερικό, έχει αντίκλητο στην Ελλάδα αλλά τελικά η επίδοση έγινε στον ίδιο στην αλλοδαπή. Είναι νόμιμη;

Όχι, η επίδοση είναι άκυρη, αφού προηγείται ο αντίκλητος.

16. Δικαστικός υπάλληλος με αναπηρία 50% ζητά περισσότερες ημέρες κανονικής άδειας. Επιτρέπεται;

Ναι, δικαιούται 6 επιπλέον ημέρες.

17. Δικηγόρος που μένει προσωρινά στο γραφείο του αποτελεί άσυλο κατοικίας;

Ναι, καθώς είναι προσωρινή διαμονή.

18. Ποιος δίνει παραγγελία για επίδοση από το δικαστήριο;

Ο γραμματέας του δικαστηρίου ή του τμήματος.

19. Πού γίνονται οι επιδόσεις προς το Δημόσιο για δίκες στην Αθήνα/Πειραιά;

Στην κεντρική υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

20. Αν δεν δηλωθεί καθόλου διεύθυνση, που γίνεται η επίδοση;

Στην γραμματεία του οικείου δικαστηρίου.

21. Διάδικος έχει τρεις πληρεξουσίους, αρκεί η επίδοση μόνο στον έναν;

Ναι, αρκεί.

22. Είναι έγκυρη η θυροκόλληση δίχως μάρτυρα;

Όχι είναι άκυρη.

23. Ο Ι.Χ. με απολυτήριο Γυμνασίου, κληρώθηκε ως ένορκος, είναι έγκυρη η συμμετοχή του;

Όχι, πρέπει να έχει απολυτήριο λυκείου και διαγράφεται από τον κατάλογο.

24. Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει κατοικία στη Γερμανία και δεν έχει διορίσει αντίκλητο. Πού γίνεται η επίδοση;

Στον γραμματέα της εισαγγελίας πλημμελειοδικών της αρμόδιας περιφέρειας.

25. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του ο δικαστικός υπάλληλος εκφράζει τις πολιτικές του απόψεις με διάδικο. Επιτρέπεται;

Όχι, απαγορεύεται.

26. Το διαμέρισμα της φίλης μου αποτελεί άσυλο κατοικίας;

Όχι, καθώς δεν διαμένω εκεί μόνιμα. Η απάντηση αλλάζει αν διέμενα προσωρινά εκεί.

27. Γίνεται επίδοση σε χώρο εργασίας και υπάρχουν πέντε συνεταίροι, γίνεται η επίδοση σε όλους;

Όχι, αρκεί σε έναν από αυτούς.

28. Πώς γίνεται η επίδοση στο νοσηλευόμενο;

Στον διευθυντή του νοσοκομείου αν δεν μπορεί να επικοινωνήσει ο ίδιος (σχετική βεβαίωση αδυναμίας).

29. Μπορούν εγκλήματα ανηλίκων να εκδικαστούν ως αυτόφωρα;

Όχι.

30. Πώς γίνεται η παραίτηση από έγκληση;

Με δήλωση σε συμβολαιογράφο, εισαγγελέα ή ανακριτικό υπάλληλο.

31. Πώς συγκροτείται το μονομελές δικαστήριο ανηλίκων;

Από πρόεδρο πρωτοδικών ή πρωτοδίκη, ορισμένο από δικαστή ανηλίκων.

32. Τι είναι το βούλευμα;

Η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου.

33. Από ποια ηλικία μπορεί να γίνει κάποιος πραγματογνώμονας;

Από 21 ετών και άνω.

34. Πώς καλείται ο κατηγορούμενος στο ακροατήριο;

Με κλήση ή κλητήριο θέσπισμα.

35. Πότε κλητεύονται οι ένορκοι για τη σύνοδο;

Τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την έναρξη.

36. Δικάζονται οι ανήλικοι;

Ναι, αλλά από τα δικαστήρια ανηλίκων και με ιδιαίτερες διαδικασίες.

37. Πότε εκτελείται μια καταδικαστική απόφαση;

Μόλις καταστεί αμετάκλητη, εκτός αν νόμος ορίζει διαφορετικά.

38. Ποιο είναι το ανώτατο όριο προφυλάκισης για κακούργημα;

18 μήνες.

39. Ποιοι προτείνουν νόμους;

Η κυβέρνηση και οι βουλευτές.

40. Τι είναι οργανική θέση;

Νομοθετημένη θέση στο δημόσιο.

41. Απονέμονται τίτλοι ευγενείας σε Έλληνες;

Όχι, ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται.

42. Ποιο περιβάλλον προστατεύει το Σύνταγμα;

Το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον.

43. Ποιοι μπορούν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι σύμφωνα με το Σ;

Οι Έλληνες Πολίτες.

44. Για ποιο τμήμα της επικράτειας προβλέπει το Σ φορολογικά και τελωνειακά πλεονεκτήματα;

Για το Άγιο Όρος.

45. Τι σημαίνει ισότητα ενώπιον του νόμου;

Ότι όλοι οι Έλληνες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

46. Από πότε ισχύει το Σύνταγμα μας;

Από τις 11 Ιουνίου του 1975.

47. Σε πόσες ημέρες κοινοποιούνται οι αποφάσεις πρωτοβάθμιων συμβουλίων;

Σε 15 ημέρες.

48. Ποιους μπορεί να απομακρύνει ο πρόεδρος από τη δημόσια συνεδρίαση;

Ανήλικους και όσους συμπεριφέρονται ανάρμοστα.

49. Ποιος συντάσσει το έκθεμα σε κάθε δικάσιμο;

Ο γραμματέας.

50. Ποια είναι η προϋπόθεση για πλαγιαστική αγωγή;

Απραξία δικαιούχου και μη προσωποπαγής αξίωση.