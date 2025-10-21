«Εάν αυτή η σύνοδος κορυφής πραγματοποιηθεί, ελπίζουμε το αεροσκάφος (του Πούτιν) να χρησιμοποιήσει διαφορετική διαδρομή» δήλωσε ο ΥΠΕΞ της Πολωνίας.

Η Πολωνία προειδοποίησε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν να μην ταξιδέψει μέσω του εναέριου χώρου της, όταν θα μεταβεί στην Ουγγαρία για τη σύνοδο κορυφής με Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα μπορούσε να αναγκαστεί να εκτελέσει το διεθνές ένταλμα σύλληψης, που εκκρεμεί εναντίον του.

Από την άλλη, η Βουλγαρία θα ήταν πρόθυμη να επιτρέψει στον Πούτιν να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της εάν η σύνοδος κορυφής πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία, φέρεται να δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γκέοργκ Γκεοργκίεφ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι δήλωσε στο Radio Rodzina πως «Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι ένα ανεξάρτητο πολωνικό δικαστήριο δεν θα διατάξει την κυβέρνηση να συνοδεύσει ένα τέτοιο αεροσκάφος για να παραδώσει τον ύποπτο στο δικαστήριο της Χάγης. Και, επομένως, εάν αυτή η σύνοδος κορυφής πραγματοποιηθεί, ελπίζουμε με τη συμμετοχή του θύματος της επίθεσης (Ουκρανία), το αεροσκάφος να χρησιμοποιήσει διαφορετική διαδρομή».

Ο Σικόρσκι κατηγόρησε την περασμένη εβδομάδα τη Ρωσία για μια «τακτικά ηλίθια και αντιπαραγωγική» κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η εισβολή της με drones στην Πολωνία τον περασμένο μήνα φαίνεται πως είναι σκόπιμη.

Σημειώνεται ωστόσο ότι σύμφωνα με το CNN, οι ελπίδες Τραμπ, να πραγματοποιηθεί σύντομα η συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, φαίνεται ότι διαψεύδονται, καθώς μια προπαρασκευαστική συνεδρίαση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, η οποία θα πραγματοποιούνταν αυτή την εβδομάδα, αναβλήθηκε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται πως το ένταλμα του ΔΠΔ υποχρεώνει τα κράτη μέλη του δικαστηρίου να συλλάβουν τον Πούτιν εάν πατήσει το πόδι του στο έδαφός τους.

Με πληροφορίες του Reuters/Guardian